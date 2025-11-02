Teleshow

Griselda Siciliani y Luciano Castro, juntos en la Marcha del Orgullo LGBTIQ+: “El amor como respuesta a los discursos de odio”

Los actores fueron parte de la manifestación en Buenos Aires junto a Leticia Siciliani y un grupo de amigos, entre besos, banderas y glitter

Griselda Siciliani y Luciano Castro participaron juntos en la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, mostrando apoyo a la comunidad LGBTIQ (Video: Instagram)

Una tarde soleada, miles de personas y una bandera gigante ondeando frente al Congreso fueron el marco perfecto para una nueva edición de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, que volvió a teñir las calles del centro porteño con los colores del arcoíris. Entre la multitud, una pareja llamó especialmente la atención: Griselda Siciliani y Luciano Castro, que llegaron juntos, de la mano, para celebrar el amor y acompañar los reclamos de la comunidad LGBTIQ+.

Con looks relajados, glitter en la cara y sonrisas cómplices, los actores compartieron el evento junto a Leticia Siciliani, hermana de la actriz, y a un grupo de amigos entre los que se encontraban la actriz Payuca, conocida por su rol de psicóloga en En El Barro, y Andrés Rovetto y Fer Soto, conductores del podcast Veto y Fer.

La pareja subió una serie de posteos juntos. En uno de ellos, se los ve caminando por una calle de San Telmo, tomados de la mano. Horas más tarde, fueron vistos en distintos tramos de la movilización, que este año tuvo como lema “Frente al odio y la violencia, más orgullo y unidad”. Caminaron desde Plaza de Mayo hasta el Congreso rodeados de amigos y militantes, coreando consignas, bailando y saludando a quienes los reconocían entre la multitud. En varios videos publicados, se los ve disfrutando de la jornada con total naturalidad: Luciano sostiene un pote de helado mientras canta, Griselda ríe con glitter en el rostro y Leticia se suma a los abrazos y las selfies.

La pareja celebró el amor
La pareja celebró el amor y la unidad frente al odio, acompañados por Leticia Siciliani y un grupo de amigos en el evento

Una de las imágenes muestra a la actriz abrazando a su hermana menor, con la frase “Te amo @letisiciliani” y una bandera del orgullo. En otra, ambos aparecen bajo una bandera gigante, entre aplausos y risas, mientras los amigos celebran el paso de la carroza de Payuca, actriz y militante del colectivo.

Lejos de las alfombras rojas o los flashes, Siciliani y Castro eligieron mostrarse en un contexto social y político, caminando como una pareja más. El actor lució una musculosa blanca con una estampa, bermudas grises y buzo atado a la cintura, mientras que la protagonista de Envidiosa optó por un look cómodo: remera roja, falda clara y sandalias de goma.

Su presencia no pasó desapercibida. Muchos asistentes se acercaron para saludarlos o sacarse fotos, y ambos respondieron con buena onda. El gesto de caminar entre la multitud, sin custodia ni distancia, fue leído por sus seguidores como una muestra de empatía y coherencia con los valores que expresaron en redes. En su publicación, Griselda dejó en claro el sentido que le da cada año a su participación en la marcha: “El amor y la alegría como bandera. Y como respuesta a los discursos de odio. Juntxs en la lucha siempre”, escribió.

Griselda Siciliani reafirmó su compromiso
Griselda Siciliani reafirmó su compromiso con la militancia y los derechos de las disidencias, acompañada por Luciano Castro y su hermana Leticia

La actriz viene acompañando la Marcha del Orgullo desde hace años, y su presencia junto al actor consolidó también la imagen de una pareja que comparte valores y militancia. En otras oportunidades, Griselda se manifestó públicamente a favor del feminismo y los derechos de las disidencias, marchando junto a su hermana.

La edición número 34 de la Marcha del Orgullo volvió a reunir a miles de personas en el centro porteño. El evento comenzó al mediodía con ferias y actividades en Plaza de Mayo y continuó con el tradicional desfile hasta el Congreso, donde se montaron escenarios con shows y discursos.

Además de Siciliani y Castro, estuvieron presentes figuras como Lizy Tagliani, Ángela Torres, Mariana Genesio Peña, Benito Cerati, Jorge Rey, La Cuerpo, Inés Lucero y los ex Gran Hermano Virginia Demo, Cata Gorostidi y Emma Vich. Incluso desde Londres, Dua Lipa envió un video saludando a la comunidad argentina: “Hoy quiero celebrar con ustedes y mandarles todo mi amor y apoyo en este día tan especial. Siempre voy a estar a su lado, acompañándolos con todo mi orgullo y cariño”.

