El emotivo posteo de Cande Tinelli con su perrita en medio de su recuperación: “Rotas pero juntas”

La influencer mostró que encontró en refugio en su perrita, su compañía durante estos días difíciles (Instagram)

Hace menos de dos semanas, la rutina de Cande Tinelli dio un giro inesperado que la obligó a cambiar sus planes y bajar el ritmo. Durante la grabación de la segunda temporada de Los Tinelli, un accidente arriba de un caballo terminó en caída y fractura de uno de los dedos de su mano izquierda. La situación requirió una intervención quirúrgica de urgencia y dejó a la cantante con la mano inmovilizada. Desde entonces, el día a día de la joven se volvió mucho más calmo y hogareño. Así, eligió refugiarse en lo que más la reconforta: su círculo cercano y, especialmente, su mascota, con quien también atravesó momentos difíciles de salud en los últimos meses.

La propia Cande fue quien decidió mostrar este costado vulnerable a través de sus historias de Instagram. En una de las postales más sinceras, se podía ver a su perrita recostada en su regazo mientras ella exhibía su mano enyesada a la cámara. “Rotas pero juntas. Mi bebita”, escribió junto a un emoji de corazón vendado, y la foto se tornó rápidamente viral entre sus seguidores. La imagen resumía una complicidad inquebrantable: dos compañeras en recuperación, apoyándose una en la otra en silencio y ternura.

Momentos más tarde, la influencer subió un posteo con una foto donde se la pudo apreciar junto a sus dos mascotas, relajadas disfrutando de un día de playa en Punta del Este. Uruguay. “Nuestro lugar por siempre”, escribió junto a emojis de olas, corazones y un signo del infinito. La sección de comentarios se llenó de mensajes llenos de cariño que fueron desde su propio papá, su hermana Mica Tinelli, Milett Figueora, entre otros.

El tierno posteo de Cande junto a su perrita

Más allá del accidente, la historia de Cande y su perrita tiene capítulos cargados de dolor y fortaleza. En agosto pasado, la influencer relató por redes sociales el difícil momento que atravesaba por la salud de su mascota. Tras realizarle una biopsia de vejiga, el diagnóstico fue devastador: un tumor maligno inoperable. La noticia la llevó no solo a abrirse con sus fans, sino también a reflexionar en público sobre la vida, la muerte y la importancia de no dejar pasar el tiempo para demostrar amor a los seres queridos.

Conmovida, Tinelli expresó en un post: “Hace una semana todo era diferente, qué cambiante es la vida. Disfruten mucho a sus seres queridos”. Decidió además acompañar la publicación con un filtro en blanco y negro y musicalizarla con “Fix You” de Coldplay, cuyas letras hablan del apoyo incondicional y la esperanza en los momentos más duros. Así, convirtió el dolor en una invitación colectiva a valorar las pequeñas cosas y a la introspección.

Cande también se animó a subir una foto con sus mascotas desde Punta del Este (Instagram)

Mientras tanto, el episodio de la caída a caballo tampoco pasó desapercibido en el círculo Tinelli. Según pudo saber Teleshow, Cande estaba montando durante una grabación cuando perdió el equilibrio, cayó al suelo y se fracturó la mano izquierda. El propio Marcelo Tinelli fue quien llevó tranquilidad a los fans al confirmar el hecho en diálogo con este medio: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”. Sin embargo, la recuperación implicó dejar de lado grabaciones y priorizar tanto la salud como el reposo.

Estos episodios marcaron un quiebre en el contenido habitual que suele compartir la joven en sus redes. Acostumbrada a mostrar viajes, experiencias de lujo y momentos glamorosos, esta vez la hija de Marcelo eligió mostrar la otra cara de la moneda: la vulnerabilidad, la honestidad y el día a día real de quien también enfrenta la fragilidad y las incertidumbres. La influencer abrió espacio a la empatía y a los mensajes de sus seguidores, que no tardaron en expresar cariño y apoyo tanto por su salud como por la de su perrita.

La postal de Cande en casa, con la perrita en el regazo y la mano enyesada, sintetiza que incluso las figuras más fuertes y expuestas necesitan tiempo para sanar y alguien con quien compartir su dolor. Mientras continúa su recuperación, la cantante se aferra a la presencia incondicional de quienes siempre están, aunque el show y la rutina deban esperar. Así, Cande demuestra que la resiliencia, la ternura y la compañía sincera son claves para sobrellevar los momentos en que la vida exige hacer una pausa, mirar hacia adentro y valorar lo importante.