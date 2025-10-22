Cande Tinelli se cayó de un caballo y tuvo que ser operada: la palabra de Marcelo

Cande Tinelli con su mamá Soledad Aquino, apasionadas por los caballos

Cande Tinelli sufrió un accidente mientras grababa la segunda temporada de Los Tinelli y debió ser operada de urgencia para inmovilizar su mano izquierda. La noticia, que sacudió al entorno familiar y a sus seguidores, se confirmó en los pasillos de la televisión y en los portales de noticias, pero también –y sobre todo– en sus propias redes sociales, donde la joven eligió mostrar el lado más desafiante y humano de esta inesperada complicación.

Todo ocurrió durante la grabación del reality familiar, esa serie que desde principios de año decide abrir, ante cámaras, las puertas del universo Tinelli para sus seguidores. La hija menor de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino se encontraba montando a caballo, entregada a su papel en la nueva temporada, cuando de repente una mala maniobra terminó en caída y en un viaje directo al hospital. El diagnóstico fue inmediato: fractura de uno de los dedos de la mano izquierda, dolor y la necesidad urgente de una intervención quirúrgica para que la recuperación sea posible.

El propio Marcelo Tinelli fue quien se ocupó, en conversación con Teleshow, de tranquilizar a todos: “Tuvo una caída leve en un caballo y se fracturó un dedo de la mano izquierda. Ya la operaron y está perfecta”. La noticia provocó estupor en el entorno y movilizó a la familia, acostumbrada al brillo de los estudios, pero no tanto a estos sobresaltos fuera de cámara.

La imagen compartida por Cande Tinelli tras la lesión (Instagram)

Lejos de dramatismos, la propia Cande salió a responder con ironía desde su cuenta de Instagram. Una foto, tomada desde el espejo del baño, muestra su figura: el torso tatuado, el rostro sereno y desafiante, y el yeso blanco que le marca el límite a la movilidad en su brazo izquierdo. Sobre la imagen, la frase: “¿Y vos, cómo arrancaste la semana?”, junto a un emoji de risa. ¿Qué esconde ese mensaje? ¿Bronca, desahogo, una cuota de resiliencia?

Los Tinelli, el proyecto con el que la familia se animó a mostrar su intimidad, implica mucho más que una simple producción. La primera temporada, emitida a comienzos de este año, retrató los inicios de Marcelo Tinelli en la televisión argentina y recorrió los vínculos, amores y desafíos de los hijos del conductor, con especial foco en el casamiento de la propia Cande con el músico Coti Sorokin.

La serie no escatima en detalles ni personajes: los encuentros familiares en Punta del Este y Luján de Cuyo abrieron las puertas de la intimidad, mientras nuevas figuras como Milett Figueroa, pareja actual del conductor, y el siempre presente Luciano El Tirri Giugno condimentan las tensiones y afectos de ese mosaico humano que mira a cámara y no teme mostrar sus grietas.

La presentación del reality se llevó a acabo en Punta del Este. (Crédito: Prime Video)

En este torbellino de emociones y grabaciones, la caída de Cande suma una nueva dimensión al retrato. El accidente obligó a modificar planes, adaptaciones en las filmaciones y, sobre todo, pausa y paciencia para la influencer, que deberá transitar su recuperación entre el reposo y la expectativa de volver a la rutina.

Mientras tanto, la producción de la segunda parte de la serie sigue adelante, con la particularidad de que varios fragmentos se filman en Lima, Perú, país natal de Milett Figueroa. La agenda se había vuelto internacional y, de golpe, un incidente doméstico recordó la vulnerabilidad de todos los protagonistas.

Las redes sociales vibran con la imagen de Cande en el espejo. El yeso se vuelve símbolo y testimonio de este presente que nadie esperaba. La vida sigue de un modo u otro. Y los Tinelli, con el pulso intacto de su fama, vuelven a demostrar que aun en el accidente cotidiano hay espacio para la ironía y el espectáculo, siempre atentos a las redes.