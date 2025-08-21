La tristeza de Candelaria Tinelli por el mal momento de salud que atraviesa su perra: “Es el día más triste de mi vida”

Cande Tinelli mostró su angustia por la situación que atraviesa su mascota: "Es el día más triste de mi vida"

En una mezcla de angustia, dolor y tristeza, Candelaria Tinelli compartió con sus seguidores la difícil situación personal que atraviesa. Lejos del glamour y los viajes que la joven acostumbra a mostrar en su perfil, esta vez Lele abrió las puertas de su intimidad con un sentido mensaje respecto de la salud de su perra.

“Hoy siento que es el día más triste de mi vida. Me enteré luego de una biopsia de la vejiga de mi perra que tiene un tumor maligno que no se puede operar”, comenzó diciendo la influencer ante sus más de cuatro millones de seguidores. Como extra, la joven agregó una foto de la carita de su mascota acostada en su regazo.

Luego, Tinelli se confesó y se refirió a sus sentimientos en esta situación: “No sé por qué lo comparto, quizás necesito consejos o saber si alguien ya vivió esto y me da algo de esperanza, al menos en el tiempo que le quede de vida. Gracias por leerme”. Junto a estas palabras, Candelaria agregó un emoji de una cara triste y un corazón rojo partido al medio.

La tristeza de Cande Tinelli por la delicada situación de salud de su perrita

En la siguiente historia, la influencer sumó una foto en la que se mostraba acostada en el piso de la casa junto a su mascota. Mientras Candelaria miraba a cámara, su perrita dormía plácidamente en su pequeña cama. “Gracias por sus mensajes”, comentó Tinelli en la tierna postal.

Meses atrás, una pérdida golpeó a la familia Tinelli. A finales de noviembre, Marcelo y Micaela mostraron su dolor por la muerte de su perrito, León. Para la empresaria, León era más que una mascota: era un compañero fiel desde su infancia. En una emotiva publicación en sus historias de Instagram, la diseñadora expresó: “León, hoy una parte mía se fue con vos. Te amo para siempre”, junto a una imagen en la que aparece abrazando al pequeño can de pelaje blanco. Acto seguido, el presentador se sumó al triste momento y realizó su propia despedida con un mensaje cargado de emociones.

Cande Tinelli agradeció a sus fans por el apoyo ante la delicada situación de salud de su perrita

“Adiós Leoncito hermoso. Dulce y cariñoso como pocos. Pienso que te tuve en un bolsillo del saco en Videomatch y ahí Mica se volvió loca por vos y te pidió”, recordó, respecto a cómo llegó el animal a la vida de su hija, junto a una foto suya mirando hacia la cámara y con la lengua fuera por el costado de su mandíbula. “Volá bien alto. Te vamos a extrañar mucho todos en esta familia”, cerró Tinelli, quien no dudó en dejar en claro el vacío que dejaba tras su partida terrenal y que, a la par, dejó dolidos a varios allegados a su entorno.

En 2023, la familia atravesó otra pérdida. En aquella oportunidad fue la muerte de una perrita llamada París, quien los había acompañado por casi una década. En aquella ocasión, el conductor compartió un video en el que sostenía a su amiga canina en sus brazos y le agradecía por el amor incondicional que le brindó a lo largo de casi dos décadas: “Hoy me toca despedir a mi amada perrita París, que ya no da más y con 18 añitos, está con su cuerpito y sus órganos dañados”, escribió en ese entonces.

Además, agradeció a Patricia Barahona, quien había cuidado de ella en sus últimos años de vida, y rememoró los momentos hermosos que la perra compartió con él y los miembros de su familia. “Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida junto a Paula Robles, Micaela Tinelli, Candelaria Tinelli, Francisco Tinelli y Juanita Tinelli. La llevaré, el día que le toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón”, explicó en ese entonces.