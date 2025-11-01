Llegadas tardías, chistes e indirectas: la divertida noche de Zaira y Wanda Nara en los Premios Ídolo 2025

Previo a leer los nominados de la terna “Momento más viral”, Wanda Nara ingresó tarde a la ceremonia (Premios Ídolo 2025 – Telefe)

La noche de los Premios Ídolo Argentina 2025 desplegó todo su furor desde el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro y logró reunir a las figuras más destacadas del mundo digital. En ese marco de entusiasmo y ternas reñidas, Wanda y Zaira Nara acapararon las miradas, aunque esta vez no fue por el glamour de sus looks, el carisma de las hermanas, ni por el desempeño de la modelo como conductora principal. El centro de atención fueron los divertidos y espontáneos momentos que protagonizaron frente a la cámara, mostrando una complicidad inquebrantable y un sentido del humor digno de la gran noche de los influencers.

La primera en romper el hielo fue Wanda, quien llegó a su butaca acompañada por su amigo y estilista Kennys Palacios y su amiga Natt Córdoba, en medio de la ceremonia de premiación. El ingreso tardío no pasó desapercibido, y su hermana Zaira, desde el escenario y con picardía, no tardó en hacerle notar su error. “Acaba de llegar la señorita Wanda Nara. 22.40 te dije que arrancaba. Lleguen cuando quieran que no pasa nada”, lanzó ante el público, generando una ronda de carcajadas. La conductora aprovechó el desliz para bromear justo antes de anunciar la siguiente categoría: “Mi hermana de estos tiene varios momentos, pero creo que no está ternada”, remató entre risas, aludiendo a las perlitas y situaciones que suelen protagonizar juntas.

Zaira Nara recibió una estampita del streamer Bauletti, con quien fue vinculada románticamente

Pero no fue la única escena que arrancó risas y complicidad. El segundo momento humorístico llegó tras la entrega del galardón a la “Canción más viral”, que quedó en manos de “Tu jardín con enanitos”, la colaboración de Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los controles. Cuando subieron a recibir el premio, uno de los músicos se acercó sorpresivamente a Zaira y le entregó un papel. La conductora lo leyó entre divertida y asombrada frente a la audiencia. “Pensé que me dejaba su teléfono para que lo contrate… ¡Un San Bauletii! Para que se te dé con tu amor platónico”, dijo sin filtros, mostrando la imagen del streamer con quien había sido vinculada románticamente en semanas anteriores. El gesto desató carcajadas en el salón y se volvió el comentario obligado entre los presentes y en las redes sociales, donde el shippeo tomó vida propia.

La noche siguió sumando postales hilarantes. La última “perlita” de la velada fue cuando Wanda, ya en modo protagonista, fue anunciada como ganadora en la terna de “Ídolo celebrity”. Ni bien subió a recibir la estatuilla, no pudo evitar sorprenderse frente a un llamativo bolso amarillo que la esperaba en el escenario. Inmediatamente, Wanda se dirigió a su hermana con el humor de siempre: “¿Y esta carterita?”, consultó ante la mirada pícara de Zaira. Sin perder la oportunidad de lanzar una indirecta cargada de ironía hacia las polémicas recientes, particularmente la tensa novela con el último accesorio que le regalaron a la China Suárez, Zaira le contestó: “Ay, es para vos porque adentro está tu premio. Es una edición limitada”, mientras el co-conductor Grego Roselló acotaba: “Vos que tenés pocas…”, alimentando entre bromas la complicidad de la dupla y el tema del momento.

Al recibir su premio, Zaira Nara aprovechó para lanzarle una indirecta a Wanda sobre la China Suárez (Premios Ídolo – Telefe)

Entre anécdotas, premios y guiños al corazón del público, Wanda y Zaira consiguieron robarse cada flash, transformando la competencia en una noche de risas y complicidad genuina. La edición 2025 de los Premios Ídolo Argentina quedará en el recuerdo no solo por los consagrados de la industria digital, sino también por el sello personal que las hermanas Nara supieron imprimirle al show. Sus bromas, las referencias cruzadas a polémicas y la naturalidad con que se manejan en situaciones espontáneas dejaron en claro que no hay escenografía ni libreto mejor que el que ellas mismas construyen cuando están juntas bajo las luces y ante el ojo de todos.