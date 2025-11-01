La respuesta que recibió Cinthia Fernández tras visitar a sus hijas en medio de su viaje de egresados

Días atrás, Cinthia Fernández recibió todo tipo de críticas por interrumpir el viaje de egresados de sus hijas y visitarlas en medio de sus actividades en el Tigre en el Día de la Madre. Fiel a su estilo, la influencer decidió salir al cruce y responder las críticas. Sin embargo, lo que no esperaba la bailarina era la dura respuesta de las demás madres del curso escolar.

Todo comenzó cuando Santiago Sposato comenzó a contar la situación de forma enigmática en A la tarde (América): “La famosa que echaron del chat de mamis por un hecho puntual que fue público, que salió en los portales y que ya venían de otros hechos públicos, es la señora Cintia Fernández”.

Segundos después, tras la reacción de sus compañeros, el periodista relató: “¿Recuerdan cuando ella fue a visitar a sus hijas, que estaban de viaje? Estaban en Tigre. Eso fue lo que explotó en el chat de Mamis. No soportaron que se haya tomado la atribución de ir al lugar donde estaban las chicas. Ya venían de otros hechos de conflicto. Estuvo creo que un par de horas. Se iba de viaje. Entonces, como no iba a cruzarse con las hijas hasta la vuelta...pero a las mamis no les gustó”.

A poco tiempo de compartir su reencuentro con las gemelas, Cinthia Fernández explicó su versión de la situación (Instagram)

En aquel entonces, las madres no fueron las únicas en quejarse de la situación. Al relatar su experiencia, miles de seguidores de Fernández la criticaron en sus redes. “Cuánto odio por si fui o no al viaje de egresados... Voy a contar la situación. Yo tenía un viaje y el de egresados cambió de fecha. Lo tenía programado recibir a mis hijas porque son muy unidas a mí, tenemos una relación muy especial. Estaban disfrutando, estaban chochas, recontra divertidas. Lo que pasa es que obviamente no iba a estar yo para recibirlas. A una le empezó a agarrar mamitis y decir: ‘Te quiero ver antes de que te vayas, no te vayas’”, respondió la bailarina con franqueza, sin perder espontaneidad.

En un intento por justificar su accionar, Cinthia explicó: “Es la primera vez que están lejos de casa. Por suerte es en Tigre. Me llaman los coordinadores, me cuentan que tiene mamitis, que la están tratando de mimar, todo lo que hacen los chicos que las cuidan, que hacen un laburo espectacular. La hermana estaba en una fiesta, pero bueno, son personas distintas”.

Fernández aseguró que la angustia de una de las niñas se agravó al saber que no volvería a ver a su madre por varios días debido a su propio viaje, lo que motivó el llamado de la empresa y la invitación para que pudiera verla un rato.

Cinthia Fernández hizo un descargo ante sus millones de seguidores

“Tratamos de calmarla, el día siguiente estaba igual, entonces me dicen de la empresa ‘¿querés venir, la ves una hora y la tratás de convencer? Y así vos tampoco te vas angustiada’. Entonces me permitían ir una hora”, contó la mediática. “Fui y compartí una hora con la excusa del Día de la Madre. No les voy a pedir permiso sobre lo que tengo que hacer con mi vida y con la de mis hijas”, concluyó, defendiendo su decisión.

Para cerrar, Fernández aseguró que su visita fue breve y no afectó la dinámica del grupo: “Fui parte de todos los chicos, ninguno estuvo expuesto, incluso me preguntaron para participar en un juego que era de arco. Estuve una hora, me pedí un taxi lancha y me fui. El odio se lo pueden meter donde no les da el sol. Así que, señoras y señores, era esa aclaración”.

Cabe recordar queel debate sobre su presencia aquel día había surgido horas atrás. Si bien muchos celebraron el gesto de amor de la modelo y su forma de priorizar a sus niñas, otros tantos la acusaron de tener “poca empatía” por el resto de los compañeros de sus hijas y de “romper la magia” del viaje de egresados. “Es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra”; “Me parece malísima tu actitud”; “Te fuiste al pasto”; “Era su viaje de egresados.Pensaste solo en vos y no en ellas”; “¡Qué pesada! Encima poca empatía con el resto de sus compañeros del colegio”; “No tiene nada de tierno esto”, fueron algunos de los mensajes de la sección de comentarios y dispararon una conversación sobre los límites de la maternidad intensiva.