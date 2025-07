El reclamo de La Joaqui a Luck Ra por la nueva integrante de su equipo de La Voz Argentina

La joven que logró conquistar a Luck Ra en La Voz Argentina (Video: Telefe)

Programa a programa, la Voz Argentina (Telefe) logró coronarse como uno de los más esperados de la noche y los coaches, Lali, Soledad Pastorutti, Luck Ra y Miranda! pelean por los talentos que llegan al escenario. Sin embargo, hay una subtrama que se lleva todas las miradas: las interacciones de Luck Ra y La Joaqui en redes sociales.

Todas las noches el cantante cordobés intenta convencer a los participantes para que formen parte de su equipo y hace de esto un espectáculo en X, donde su novia realiza los aportes generando un divertido ida y vuelta. El jueves por la noche, Nathalie Cajigal, una joven oriunda de Paraguay, se presentó en el reality al ritmo de “I see red”, logró que las cuatro sillas se dieran vuelta y tomó la decisión de formar parte del team Luck Ra.

Esto provocó un divertido ida y vuelta en la pareja. Todo comenzó con el tweet del cantante de “La morocha”: “Señores. ME ELIGIERON ENTRE 4 SILLAS. La mala noticia: duermo en el sillón”, escribió junto a una foto de Burro, el icónico personaje de Shrek. La respuesta de la cantante de “Butakera” no tardó en llegar y a los pocos minutos reaccionó a la nueva integrante del grupo de su novio.

"Duermo en el sillón", la divertida reacción de Luck Ra

“Requisitos para estar en el equipo de Luck Ra: ser mujer. #LaVozArgentina no te miro más”, fue todo lo que puso Joaquinha junto a una foto de Sydney Sweeney en Euphoria llorando con la frase: “Nunca había estado tan feliz”.

Esta no es la primera vez que tiene este ida y vuelta. La noche del domingo, mientras el reality seguía su curso con nuevos participantes sobre el escenario, Luck Ra compartió con sus seguidores un momento doméstico que no tardó en viralizarse. Desde su cuenta de X, el músico publicó una imagen que lo dice todo: La Joaqui, sentada frente al televisor, con un osito de peluche en brazos, observa atenta el programa donde su pareja intenta formar equipo. “Hoy nuevo programa de #LaVozArgentina. Vigila ella. Espero poder dormir en mi cama hoy”, escribió, entre risas y advertencias, en alusión a la mirada crítica de su novia.

Pero el humor no terminó ahí. Al finalizar la emisión del día, el cantante cordobés volvió a usar las redes para compartir su frustración: ni un solo participante lo eligió para su equipo. Sin perder su estilo, subió otra publicación: una imagen de una hormiga triste cargando una bolsa sobre la espalda. El texto que la acompañaba resumía su estado de ánimo: “Gracias por ver el programa de hoy. Avísenme cuando alguien me elija”.

La reacción de la Joaqui a la nueva integrante de team Luck Ra (Foto: captura de X)

Por otro lado, hace apenas unos días, protagonizaron otro intercambio virtual que dejó en evidencia la solidez y el humor con el que atraviesa su relación. Fue durante otra emisión del reality, cuando el participante mendocino Michael Giménez sorprendió a todos al proponerle matrimonio a su novia en pleno escenario, tras interpretar “Tirá para arriba”, el clásico de Miguel Mateos.

Conmovido por la escena, Luck Ra no tardó en comentar el momento desde su cuenta de X: “Se casó el tipazo #LaVozArgentina. Más team Burro que nunca”, escribió, haciendo referencia al apodo con el que se identifica desde sus inicios. La Joaqui, siempre atenta, recogió el guante con un comentario que despertó especulaciones entre sus fans: “Yo también me quiero casar. No sé, digo”. Aunque fue solo un guiño, el mensaje recorrió las redes y sumó un nuevo capítulo a la historia que ambos vienen escribiendo a la vista de todos.

Todas estas interacciones lo único que hacen es afianzar el cariño que el público siente el joven cantante, apoyándolo en esta nueva apuesta como coach en La Voz Argentina.