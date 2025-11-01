El orgullo de José María Muscari por el debut de su hijo Lucio como modelo en una pasarela

El orgullo de José María Muscari de cara al debut de Lucio, su hijo, como modelo en una pasarela (Video: Instagram)

El orgullo de José María Muscari se hizo sentir en la previa del debut de su hijo, Lucio, como modelo en una prestigiosa pasarela. El propio Muscari compartió el detrás de escena y la emoción de este primer paso profesional de Lucio a través de videos y mensajes llenos de entusiasmo.

Mientras recorría el backstage, el director teatral fue presentando al resto de los modelos —Iñaki Tejedor, Néstor Vicente y Mateo Pereira— y destacando los estilos y la confianza de quienes ya tienen experiencia en la pasarela. En medio del espacio de camarines, entre saludos y risas, Muscari no ocultó su admiración: “Altísimos looks. Todos los looks son de MH, ¿no? Me encantan. Espectacular”.

El momento clave llegó cuando le preguntó a Lucio sobre los nervios ante su debut: “¿Estás nervioso? Este es tu debut de modelo”. “La verdad, un poco sí, pero me encanta. Estoy bien”, respondió el joven, mezclando sinceridad y entusiasmo. Muscari, atento a cada detalle, amplió el registro a los otros modelos experimentados, reconociendo la soltura de quienes ya “se desfilan todo” y celebrando la diversidad de estilos presentes en el evento.

José María Muscari se mostró orgulloso por el debut de su hijo como modelo

La encargada de la organización también fue parte del intercambio y Muscari no dudó en elogiar su trabajo: “Amo el evento que organizaste, divino. La facha de tus modelos, no se puede creer”. Entre halagos cruzados y la energía propia de la previa, José María aclaró divertido: “Yo no me quiero ni enfocar todavía. Después, para que sea sorpresa”, señalando su intención de dejar el protagonismo a los chicos en una noche especial.

Con cada palabra y cada gesto, quedó claro el orgullo y la alegría de Muscari ante la primera incursión de su hijo en el mundo de la moda. Más allá del desfile, el acompañamiento familiar, la celebración del talento joven y el ambiente festivo fundaron una experiencia que será inolvidable para Lucio —y también para quien, desde la primera fila, lo mira y lo impulsa a seguir creciendo.

José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre

José María Muscari contó por qué su hijo Lucio lo eligió como padre (Video: Luzu TV- Patria y Familia)

La historia de José María y su hijo Lucio conmovió a la audiencia de Patria y Familia por el canal de streaming Luzu, cuando el director teatral compartió cómo fue el proceso que los llevó a convertirse en familia a principios de 2024. El relato, cargado de emociones y detalles poco conocidos sobre la adopción en Argentina, dejó al equipo del programa y a los espectadores visiblemente emocionados.

Durante la entrevista, explicó que su deseo de ser padre siempre estuvo presente, aunque no tenía claro el camino. “Una parte mía siempre supe que iba a ser padre, tenía como esa determinación”, contó. Sin embargo, reconoció que al principio estaba poco informado y pensaba que la adopción solo era posible con bebés. Todo cambió cuando participó en el programa de Georgina Barbarossa, donde hizo una declaración pública sobre su deseo de paternidad. A partir de ese momento, la organización Adopten Niñes Grandes, dedicada a promover la adopción de chicos más grandes, se contactó con él y le brindó información clave.

El proceso dio un giro inesperado cuando, estando de viaje, Muscari vio el video de Lucio. Según relató, Lucio, que vivía en el Hogar Oscar Mangone de la capital correntina, fue el primer y único niño en la historia de la adopción argentina en protagonizar una convocatoria pública a través de un video, una decisión tomada por la jueza Carolina Macarraín de Corrientes. “La jueza abrió la última instancia en el sistema de la adopción, que es la convocatoria pública, que es que cualquier persona se puede anotar. Y evidentemente no se equivocó”, afirmó Muscari en el programa. El video se viralizó rápidamente y 140 familias se postularon para adoptarlo.

Lucio decidió comenzar su camino en el mundo del modelaje (Foto: Instagram)

El conductor Fede Popgold destacó la madurez y determinación de Lucio al tomar una decisión tan importante a una edad tan temprana. El director teatral profundizó en el motivo por el cual su hijo lo eligió: “Él dice que me eligió porque yo puse que quería ser padre y que la mayoría de las personas ponían que querían tener un hijo. Y que para él ser padre era algo como de querer dar algo y tener un hijo le daba una sensación de posesión, de agarrar, de tener”.