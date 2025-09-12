José María Muscari emocionó al contar por qué su hijo Lucio lo eligió como padre: “Es muy mágico”

José María Muscari contó por qué su hijo Lucio lo eligió como padre

La historia de José María Muscari y su hijo Lucio conmovió a la audiencia de Patria y Familia por el canal de streaming Luzu, cuando el director teatral compartió cómo fue el proceso que los llevó a convertirse en familia a principios de 2024. El relato, cargado de emociones y detalles poco conocidos sobre la adopción en Argentina, dejó al equipo del programa y a los espectadores visiblemente emocionados.

Durante la entrevista, José María Muscari explicó que su deseo de ser padre siempre estuvo presente, aunque no tenía claro el camino. “Una parte mía siempre supe que iba a ser padre, tenía como esa determinación”, contó. Sin embargo, reconoció que al principio estaba poco informado y pensaba que la adopción solo era posible con bebés. Todo cambió cuando participó en el programa de Georgina Barbarossa, donde hizo una declaración pública sobre su deseo de paternidad. A partir de ese momento, la organización Adopten Niñes Grandes, dedicada a promover la adopción de chicos más grandes, se contactó con él y le brindó información clave.

El proceso dio un giro inesperado cuando, estando de viaje, Muscari vio el video de Lucio. Según relató, Lucio, que vivía en el Hogar Oscar Mangone de la capital correntina, fue el primer y único niño en la historia de la adopción argentina en protagonizar una convocatoria pública a través de un video, una decisión tomada por la jueza Carolina Macarraín de Corrientes. “La jueza abrió la última instancia en el sistema de la adopción, que es la convocatoria pública, que es que cualquier persona se puede anotar. Y evidentemente no se equivocó”, afirmó Muscari en el programa. El video se viralizó rápidamente y 140 familias se postularon para adoptarlo.

José María Muscari y su hijo Lucio

Entre los postulantes, José María Muscari fue seleccionado y, tras un proceso de preselección, llegó el momento de la decisión de Lucio. El adolescente, que entonces tenía 14 años, se tomó el trabajo de leer los casi 140 legajos de las familias interesadas. En un primer momento, eligió a una familia de Corrientes, provincia donde vivía desde los ocho años, aunque era originario de Buenos Aires. Su deseo inicial era permanecer en aquella provincia del litoral, pero tras reunirse con la jueza y reflexionar, cambió de opinión. “Cuando la jueza se fue del hogar al juzgado para contactar a la familia que habían quedado con Lucio, Lucio se arrepintió, la llamó por teléfono y le dijo: No, no, estuve pensando. Y como esto sería recomenzar mi vida y empezar una nueva etapa, me parece que estaría bueno ir a Buenos Aires y me parece que está buena la historia del señor este de Buenos Aires, que no sabía ni quién era yo”, relató Muscari.

El conductor Fede Popgold destacó la madurez y determinación de Lucio al tomar una decisión tan importante a una edad tan temprana. José María Muscari profundizó en el motivo por el cual su hijo lo eligió: “Él dice que me eligió porque yo puse que quería ser padre y que la mayoría de las personas ponían que querían tener un hijo. Y que para él ser padre era algo como de querer dar algo y tener un hijo le daba una sensación de posesión, de agarrar, de tener”.

La historia de Lucio y Muscari no solo es singular por el proceso, sino también por la sensibilidad y la reflexión que ambos demostraron. “Yo siento que tengo un hijo que es muy capo, que es muy mágico, que es muy sensible”, expresó Muscari en el estudio, mientras el equipo de Patria y Familia se mostraba visiblemente conmovido, con lágrimas en los ojos y una atmósfera de profunda emoción.