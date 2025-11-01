El detrás de escena de los Premios Ídolo 2025: discursos fallidos, bromas y lágrimas

Zaira Nara y Grego Rossello condujeron una gala transmitida por Telefe, marcada por ovaciones y momentos emotivos

La segunda edición de los Premios Ídolo Argentina transformó el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro en un templo digital bajo la temática Greek Heaven. Entre columnas griegas, luces doradas y pantallas LED, la Golden Carpet se convirtió en el escenario de saludos, risas y selfies que marcaron el pulso de la noche.

A las 22:30, Zaira Nara y Grego Rossello dieron inicio a la ceremonia transmitida por Telefe y Streams Telefe. En el arranque, la creadora española Dulceida, impulsora de los premios originales en Europa, fue ovacionada al subir al escenario. “Estoy súper emocionada de estar aquí, en un país tan maravilloso. Viva Argentina y vivan los Premios Ídolo”, expresó entre aplausos.

La primera gran ovación de la noche fue para Momi Giardina, que se consagró en la categoría Humor y Entretenimiento. Emocionada y entre risas, la comediante agradeció “a todos los que no creyeron” porque, según dijo, “le dieron más fuerza para hacer humor y reírse, sobre todo, de una misma”. Minutos más tarde, el escenario volvió a llenarse de aplausos con la victoria de Ángela Torres, elegida en la terna de Ídolo Musical por su disco No me olvides, y se quebró al decir que era “la primera vez” que ganaba un premio. El tercer galardón de la noche fue para Beltrán Briones, distinguido en Actualidad por su labor en redes, donde informa sobre Real State. En la categoría Emprendimiento, el premio fue para Yerba Cósmico, el proyecto creado por Sam Trottier y Hernán Regiardo, que fusiona la tradición argentina con una estética de bienestar y lifestyle moderno.

El ritmo de la gala combinó humor y emoción, con Zaira y Grego intercambiando bromas, improvisando y manteniendo la energía del público. En Momento Más Viral, el galardón fue para El Pollo Álvarez por su divertida entrevista con Rodrigo De Paul. “Pensé que era imposible ganarle al Conicet, pero lo logramos”, bromeó al recibir la estatuilla. El periodista entrevistó al campeón del mundo en Infobae y logró llevarse el premio a su casa.

Minutos más tarde, el influencer Andrés Simón ganó en Gastronomía y se quebró frente al público: “Es mi primer premio, estuve nominado varias veces y no se me había dado. Es una locura estar acá”. Luego, la categoría Canción Más Viral fue para el fenómeno de “Tu jardín con enanitos”, de Roze Oficial, Max Carra y Valen, quienes apenas minutos después se presentaron en vivo con el mismo tema, haciendo levantar a todos los invitados de sus asientos.

El famoso hincha de Boca, Davoo Xeneize, vivió uno de los momentos más emotivos al consagrarse Streamer del Año. “El mayor premio de mi vida es ver a mi mamá orgullosa de mí”, dijo conmovido, mientras ella lo veía desde su silla entre lágrimas, contenta por el logro de su hijo. En la terna Beauty, Dadatina celebró entre lágrimas: “Hace cinco años comencé a crear contenido sobre cuidado de la piel. Gracias por confiar y aprender cada día conmigo”.

Grego Rossello, además de ser anfitrión, vivió una alegría doble al ganar con Ferné con Grego en la categoría Podcast. “Estoy feliz, este es uno de los días más lindos de mi vida. A los que entrevisté, gracias por darme una mano cuando no me veía nadie”, expresó con la voz entrecortada. El influencer, aunque condujo la ceremonia toda la noche, se mostró algo nervioso al enterarse de su victoria.

En Contenido Creativo, Juli Savioli se llevó el premio con un mensaje inspirador: “Lo mejor de uno sale cuando estás mal. Hoy en día mi pareja me ayuda mucho”. En la categoría Sports, Tomás Mazza subió al escenario conmovido: “Esto es un sueño, se lo dedico a mi vieja que es la que me llevó a entrenar todos los días, aunque no tenía ganas”.

Michelle Masson se impuso en Lifestyle, Dino Di Palma en Ídolo al Volante, y Wanda Nara, una de las más aplaudidas, en Celebrity. “Sé muy bien de dónde vengo y, sobre todo, sé muy bien a dónde voy. Esto se lo dedico a todos los que tienen un sueño: vayan, todo en la vida se cumple. Estoy agradecida a Telefe, a mi familia y a mi equipo. Soy natural, con un poco de filtro, pero sin filtro para decir lo que pienso. Hay lugar para todos, somos una comunidad joven que se ayuda y colabora”, expresó.

En Health, Dr. Sebastián La Rosa destacó la importancia de “usar las redes para educar y cuidar la salud”. El premio Ídolo Futbolero fue para Gastón Edul, mientras Matías Bottero fue elegido Youtuber del Año y Sofía Gonet ganó en Moda. Al subir al escenario, la joven quiso recrear el discurso de una ganadora a Miss Universo, sin embargo, los nervios la vencieron y olvidó las palabras.

Las categorías finales encendieron el Tattersall: Juli Castro se quedó con TikToker, Fer Carolei fue reconocido en Ciencia, Cultura y Tecnología, y Teo D’Elía, el joven streamer de fútbol e hijo del reconocido actor Federico D’Elía, se consagró Ídolo Emergente. En Experiencias Gastronómicas y/o Culturales, el galardón fue para La Chica del Brunch, que celebró “la unión entre la buena comida, la música y la comunidad”.

Uno de los momentos más eufóricos llegó con Martín Cirio, ganador de Streamer Más Viral. “A todos los que decían que había muerto, me van a velar en los dos Movistar Arena que hago la semana que viene”, lanzó con ironía. “Este premio es para los que se bancaron todo conmigo”.

El cierre fue para Mernosketti, que se alzó con el máximo reconocimiento: Creador Digital del Año (Ídolo del Año). Con su mezcla de humor, música y estética absurda, el dúo subió al escenario envuelto en una ovación. “Gracias a todos los que hacen arte en internet, sin miedo y con pasión”, dijeron entre abrazos y luces doradas cayendo del techo.

Pasada la medianoche, con risas, selfies y un Tattersall en euforia, los Premios ÍDOLO 2025 confirmaron algo más grande que una entrega de estatuillas: la consolidación de una generación que transformó el entretenimiento argentino y que, esta vez, tuvo su noche de gloria.