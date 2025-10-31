Wanda Nara vivió un día escolar completo con sus hijas y Martín Migueles: rutina, juegos y apoyo en familia

Wanda Nara pasó el día en el colegio de sus hijas (Video: Instagram)

El viernes, Wanda Nara pasó el día junto a las dos pequeñas que tiene con Mauro Icardi en el colegio al que asisten las niñas. La jornada comenzó temprano, cuando, al amanecer, la empresaria y conductora llevó a sus dos hijas al colegio, para pasar un día lleno de actividades y compartió las postales en sus redes sociales.

El minuto a minuto de este día comenzó con una foto de ella sentada en el asiento delantero de su auto, con el cabello suelto y una campera deportiva negra con franjas blancas, Wanda transmitió desde el primer instante ese “mood de las mamás que hacemos todo”, tal como escribió sobre la imagen: “6 am al colegio Conferencia para los Padres, después a grabar todo el día”. En el asiento trasero, su hija la acompañaba tímidamente, con su rostro cubierto por un emoji de corazón, mientras la primera luz dorada del día iluminaba el interior del vehículo.

La escena familiar continuó dentro de la escuela. La hija mayor, vestida con campera deportiva y zapatillas rosas, fue retratada en plena rutina, recogiendo sus cosas de un casillero de madera en el aula de la pequeña. El ambiente, propio de un pasillo escolar, estaba repleto de carteles manuscritos, útiles y carpetas, reflejando la cotidianeidad y el orden de una jornada de clases.

Wanda pasó toda la mañana junto a sus dos hijas en el colegio

Pero el día no transcurrió solo entre obligaciones: Wanda quiso mostrar también la creatividad de sus chicas. Uno de los momentos destacados fue el autorretrato que realizó su hija mayor en clase: un dibujo lleno de color y detalle, donde una niña sonriente de cabello largo castaño y ojos verdes aparece con una camiseta blanca, destacando la expresión y la personalidad propias de la infancia.

Durante una jornada escolar repleta de actividades y acompañamiento, Wanda Nara no solo retrató la rutina con sus hijas, sino que también incluyó a Martín en la secuencia familiar. Migueles estuvo presente en la institución y aprovechó la ocasión para mostrar su destreza en el gimnasio del colegio: protagonizó un video en el que intenta hacer un tiro libre, que no logró llegar a la cesta, y que Wanda compartió orgullosa en redes sociales, sumando un emoji de corazón como reflejo del vínculo y el apoyo mutuo que los une.

La reunión con una de las profesoras de su hija también llegó a las redes sociales. Mientras, la pequeña y su maestra, ambas sin aparecer ante la cámara, charlaron animadamente en inglés acerca de uno de los libros que tuvieron que leer para la clase en cuestión.

Tras el día en el colegio, acompañaron a Wanda a grabar (Foto: Instagram)

Al finalizar la tarde, llegó el momento de transformación para Wanda, que se fotografió en el asiento delantero del auto con una mascarilla facial de gel traslúcido, luciendo una prenda negra de hombros descubiertos. Con humor y naturalidad, sumó a la imagen la frase “Está mami ahora se va a grabar” y “Buuu”, acompañada de un emoji de fantasma, reflejando el cambio de rol entre el acompañamiento maternal y sus compromisos profesionales.

La postal del cierre reunió a Wanda, Martín Migueles y las dos niñas en el ascensor camino a los estudios donde se graban MasterChef Celebrity (Telefe). La empresaria, de negro y con el look relajado, tomó la foto frente al espejo; Martín Migueles, al fondo, vestía ropa deportiva y mascarilla. Las chicas, en primer plano, lucían indumentaria deportiva negra con detalles blancos y sostenían vasos rosados, mientras sus rostros, para preservar la privacidad, permanecían cubiertos por emojis de calavera y calabaza. La frase “Al trabajo de mamá” sobreimpresa en la imagen condensó el espíritu de un día completo en el que la cotidianeidad familiar y el ritmo profesional de Wanda Nara se entrelazaron con alegría, dedicación y acompañamiento mutuo.