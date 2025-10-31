Moria Casán habló sobre su biopic y elogió la actuación de Sofía Gala: “Nadie podría haberme interpretado mejor”

La biopic de Moria Casán recorre su vida desde el teatro de revista hasta su consagración en la televisión argentina (Video: Instagram)

El magnetismo de Moria Casán vuelve a estar en el centro de la escena, esta vez no por una polémica sino por la biopic que contará su vida. A pocas horas de que se filtraran las primeras imágenes del rodaje, la diva rompió el silencio y habló sobre la ficción que reconstruirá su trayectoria, su paso por el teatro de revista, sus vínculos con figuras del espectáculo y los momentos más intensos de su historia.

La intervención de Moria se dio este jueves en Resu en Vivo, cuando Pampito y Nazarena Di Serio comentaban las imágenes virales de la serie. En pleno debate, el conductor le habló y, minutos después, reveló que la diva le había enviado un mensaje de voz con su primera impresión sobre el trabajo de su hija, Sofía Gala Castiglione, quien interpreta su juventud en la ficción.

“Pampis, recién abro el celular, sorry. Lo de Sofía, nunca nadie me podría haber hecho mejor, porque está interpretando e interpelándome absolutamente. Es impresionante. Lo de Sofía impresiona a un punto que es surrealismo impresionante. Así que estoy feliz. Bueno, más no te puedo decir. Está todo muy guardadito”, expresó Moria en el audio que el conductor reprodujo al aire.

Las primeras imágenes del rodaje muestran a Sofía Gala caracterizada como Moria Casán en los años dorados del teatro de revista (Video: X)

La ficción sobre la vida de Moria Casán comenzó a rodarse hace pocas semanas y ya despertó una enorme expectativa entre sus fanáticos. Según pudo saberse, la producción cuenta con el respaldo de una importante plataforma internacional de streaming, que apostó a un retrato ambicioso y visualmente potente. El proyecto propone recorrer las distintas etapas de la historia de la exvedette, actriz y conductora, a través de tres intérpretes de renombre: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes representarán su juventud, su etapa de esplendor y su madurez, respectivamente.

Meses atrás, Moria había sorprendido al confirmar que el proyecto estaba en marcha, pero las primeras imágenes se conocieron recién cuando se filtraron videos del set de filmación. En uno de ellos se ve a Sofía Gala caracterizada como su madre, con pantalón ajustado con brillos, campera de piel y un peinado con flequillo que remite directamente a la estética de los años dorados del teatro de revista.

La serie aborda la relación entre Moria Casán y Susana Giménez, íconos de la cultura popular argentina

A su lado aparece la actriz que encarna a Susana Giménez, una figura clave en la historia de Moria. Juntas, “la rubia y la morocha” marcaron una era de la cultura popular argentina con películas, obras y enfrentamientos que aún hoy son parte del imaginario colectivo. Las primeras escenas fueron rodadas en la puerta de un teatro, un escenario que sintetiza buena parte de la carrera de Casán: el arte, el exceso, el brillo y la noche porteña que definieron una época.

En diálogo con Puro Show (Eltrece), Sofía Gala contó cómo vive la experiencia de interpretar a su madre y qué la motivó a aceptar el desafío: “No la voy a imitar. Ninguna de las actrices lo va a hacer. Por eso eligieron a tres tan diferentes y no a imitadoras. Creo que lo que tenemos que conseguir es eso que nos produce Moria cuando aparece: que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual”, explicó la actriz, que ya está en plena etapa de grabación.

Con la intensidad que la caracteriza, Sofía también habló del peso emocional que implica el papel: “Más allá de interpretar al ícono Moria, para mí es un suceso metafísico, psicomágico. Necesito estar bien de la cabeza para hacerlo, porque si no enloqueceré en el intento”.

El guion de la biopic incluye los momentos más intensos y oscuros de la vida de Moria Casán, sin filtros ni edulcorantes (Video: Puro Show, Eltrece)

La actriz, que ha forjado una carrera sólida en cine y teatro, aseguró que el vínculo madre-hija atraviesa la ficción, pero que la propuesta busca ir más allá de lo familiar: “Es un retrato del tiempo, de la televisión, de los escenarios, de una mujer que siempre fue pionera y que nunca pidió permiso para ser”.

Lejos de mostrarse reticente a exponer los momentos difíciles de su vida, Moria habría pedido que la serie muestre su historia “tal cual fue”. Según trascendió, la diva no quiso filtros ni edulcorantes, sino que la retraten “power, con todo lo que viví, con lo oscuro y con lo lindo”, tal como reveló Pampito en el programa.

El guion recorrerá desde sus comienzos en el teatro de revista y la televisión de los 80, hasta su rol como figura mediática, jurado y protagonista de algunas de las frases más recordadas de la cultura popular argentina. En ese sentido, Naza Di Serio resumió al aire lo que muchos espectadores esperan ver: “Habla de todo: de las adicciones, de los altibajos emocionales. Es una mujer que tiene un montón para retratar y para hablar”.