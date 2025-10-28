Se filtraron las primeras imágenes de la serie de Moria Casán

Se conocieron las primeras imágenes de las grabaciones de la serie de Moria Casán (Video: X)

Meses atrás, Moria Casán sorprendió al anunciar que se encontraba trabajando en la serie de su vida, una producción ficcionada que contará con el respaldo de una de las plataformas de streaming más importantes. Desde entonces, la expectativa creció entre sus seguidores, ansiosos por ver en pantalla los momentos más icónicos y emblemáticos de la trayectoria de la diva. El proyecto, que avanzó a paso firme, ya tiene elenco confirmado, con una actriz distinta para cada etapa vital de Casán, y la ilusión del público es que el relato recorra sus hitos y grandes cruces con otras figuras del espectáculo.

Con el inicio de las grabaciones, no tardaron en filtrarse las primeras imágenes desde el set, alimentando la intriga y la euforia en las redes sociales. Una de las escenas que trascendió corresponde a la puerta de un teatro, contexto ideal para recrear el pulso del mundo artístico que marcó la vida de Moria. En el clip se ve a Sofía Castiglione, hija de la protagonista y encargada de personificarla en su juventud, luciendo un pantalón ajustado con brillos, campera de piel y el infaltable peinado con flequillo y melena suelta que caracterizó a la exvedette. A su lado aparece la actriz seleccionada para darle vida a Susana Giménez —inseparable dupla de aquellos años dorados del teatro y el cine—, ataviada con un pañuelo de animal print en la cabeza y el emblemático tapado de bison, símbolo de la época.

La presencia del personaje de Susana Giménez en la serie resulta inevitable: durante años, “la rubia y la morocha” compartieron proyectos, amistad y grandes debates, consolidando un tándem que dejó huella en la industria del espectáculo y en la memoria popular. Los fanáticos esperan que la biopic plasme aquellas aventuras, anécdotas, éxitos, enfrentamientos y reconciliaciones, mostrando la complejidad y el magnetismo de dos figuras insoslayables.

Las primeras imágenes filtradas prometen una apuesta visualmente fiel al desenfado y glamour de aquellas décadas, marcada por la recreación de vestuarios, peinados y escenarios que serán reconocidos por quienes siguieron la carrera de Moria y su entorno.

Sofía Gala habló de la serie de Moria Casán

El proyecto propone una mirada desde dentro. La vida de Moria se desplegará a lo largo de tres etapas distintas, al replicar la estructura que alguna vez retrató a Sandro. No es solo el recorrido de una diva, sino el eco de un país —el sabor picante de la revista porteña, la ferocidad del prime time, la incombustible capacidad de reinventarse— que se refleja en cada tramo de la vida de la protagonista. Las tres actrices elegidas no fueron seleccionadas al azar: Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione (la propia hija de Moria) encarnarán las diferentes eras, imprimiendo a cada una sus respectivos matices.

“No la voy a imitar. Creo que ninguna de las actrices la vamos a imitar. Por eso eligieron a tres actrices tan diferentes y no a imitadoras, que también podría haber sido así”, reveló Sofía a Puro Show (El Trece), entrando de a poco en el clima de la serie.

“Creo que lo que tenemos que conseguir, o por lo menos lo que voy a intentar conseguir yo, es encontrar eso que nos produce Moria cuando aparece, que te abre la cabeza, que te impacta, que es polémica, que es dual, y estoy trabajando en todas esas cosas más que en algo más de imitación", expresó Sofía, quien anticipó un trabajo similar de sus colegas.

“Yo ya estoy recontra trabajando desde que acepté. Me estoy preparando un montón porque más allá de interpretar al ícono Moria, para mí particularmente es como un suceso súper metafísico, psicomágico, en el que necesito estar bien de la cabeza para hacerlo, porque si no enloqueceré en el intento”, relató Sofía