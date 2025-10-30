Teleshow

Zaira recordó cuando Maxi López y Wanda Nara intentaron presentarle a Mauro Icardi: “Me lo querían enchufar”

La modelo contó en Olga como arrancó el vínculo entre su hermana y el delantero del Galatasaray

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Zaira Nara recordó cuando Maxi López y Wanda Nara la quisieron enganchar con Mauro Icardi (Video: Olga- Sería Increíble)

Zaira Nara sorprendió a todos durante su paso por Sería Increíble (Olga) al revelar el verdadero trasfondo del inicio de la historia de amor entre su hermana Wanda Nara y Mauro Icardi. La modelo recordó, entre risas y anécdotas, cómo cuando Wanda todavía estaba casada con Maxi López, la pareja de entonces se complotó para presentarle —insistentemente— a Icardi, que luego sería el marido de su hermana mayor y padre de sus dos hijas.

Él me presentó a Mauro”, contó Zaira, generando sorpresa en el estudio. “Wanda, en pareja, casada con Maxi. Yo estaba soltera. Me quieren presentar a alguien. Este alguien era Mauro, compañero de Maxi del club donde jugaban. Yo: ‘No, no, no, no’. Organizaban planes… Cada vez que llegaba a la casa de mi hermana, estaba, estaba... Me lo querían, tipo enchufar, enchufar, enchufar", recordó la modelo.

Las preguntas en el estudio no tardaron en comenzar a sonar, ya que no estaban al tanto de este trasfondo familiar y la menor de las Nara fue tajante con respecto a lo que sintió: “A mí no me gustó, gracias a Dios. Nunca le di bola porque después terminó siendo el padre de mis hermosas sobrinas. Pero viste cuando decís: ‘Menos mal que ni siquiera para joder’. Para mí fue un no rotundo. No hay chance”.

"A mí no me gustó, gracias a Dios", Zaira contó que Wanda intentó engancharla con Icardi pero a ella nunca le atrajo

La dinámica familiar no terminó ahí: la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) insistió al punto de llevar a Icardi de sorpresa durante un viaje, algo que a su hermana no le cayó nada bien. “Es tan pesada e insistente que lo llevó de sorpresa para mí, cuando yo le venía diciendo que no, a un viaje. Yo me recontra calenté porque le dije: ‘No puede ser tan hija de pu..., te estoy diciendo que no… Y me lo traés de vuelta, y me lo enchufás’”.

El tiempo pasó y el destino tejió su propia historia, Wanda se separó de Maxi en medio de un escándalo por infidelidad y tres niños pequeños y a los poco tiempo comenzó a salir con el actual delantero del Galatasaray. Si bien hoy en día se encuentran en medio de una batalla legal que parece no tener fin por 12 años fueron una de las grandes parejas y mostraban en las redes sociales los enamorados que estaban el uno del otro.

Zaira remató la anécdota con un gesto de resignación y humor: “Yo ya después de ahí había estado de novia, había cortado con mi novio y me fui a Italia tipo desahogarme con mi hermana y llego y me dice: ‘Estoy saliendo con Mauro’. Y yo fue como… Yo quería hablarle de mis problemas. Me había pagado el pasaje, todo como para llegar y charlar. Y ella nunca me escuchó y me contó toda su historia. Lo mío había quedado como una anécdota”.

Con su característico desparpajo, Zaira Nara desarmó los mitos familiares y mostró cómo la insistencia y los enredos pueden cambiar el rumbo de la vida, revelando el costado menos conocido de uno de los romances mediáticos más comentados de los últimos años.

