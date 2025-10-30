Premios ÍDOLO Argentina 2025: los conductores y todo lo que hay que saber de la gran gala del universo digital

Zaira Nara y Grego Roselló tomarán el rol de conductores para la segunda edición de los Premios ÍDOLO Argentina 2025 (Instagram/@premiosidoloargentina)

Bajo una atmósfera de expectativa y adrenalina digital, Buenos Aires se prepara para vivir la nueva edición de los Premios ÍDOLO Argentina 2025, uno de los eventos más esperados por los fanáticos y protagonistas del mundo de los creadores de contenido. Con transmisión exclusiva de Telefe y Streams Telefe, y la conducción de Zaira Nara y Grego Roselló, la gala será el viernes 31 de octubre en el Salón Tattersall del Hipódromo de San Isidro, reuniendo a los influencers y celebridades más influyentes del país en una noche diseñada para brillar.

La previa será tan vibrante como la propia ceremonia: la cobertura de la alfombra roja, rebautizada para la ocasión y con el nombre de Golden Carpet, se podrá ver desde las 20 a través de Streams Telefe, donde las duplas de Nacho Elizalde y Pauli Echeverría, y Tuli Acosta y Cris Vanadía aportarán glamour, dinamismo y todas las primeras impresiones de los nominados y visitantes exclusivos. Las cámaras estarán listas para capturar los mejores looks, las declaraciones de último momento y, sobre todo, el pulso de una comunidad que hace de la inmediatez y la cercanía su mayor capital previo a la ceremonia que comenzará a las 22.15.

El Hipódromo de San Isidro se consagra una vez más como epicentro de la fiesta digital argentina. Allí, el viernes por la noche, con producción de “Di Raimondo Agency”, de Nicolás Di Raimondo y sus socios Federico de Luca y Tomás Rivera, desfilarán los principales nombres del universo influencer local: desde los más consagrados hasta los nuevos talentos que pisan fuerte en redes sociales. Todos ellos, nominados en las 25 categorías que resultarán premiadas, un abanico que va desde Moda, Canción más viral, Ídolo Emergente, Ídolo Futbolero, Health, Viajes, Actualidad, Youtuber, Tiktoker, y otras disciplinas donde la creatividad y el vínculo genuino con la audiencia marcan la diferencia.

Nacho Elizalde y Pauli Echeverría serán una de las duplas del streaming del evento

Otra novedad será la alfombra roja, de 60 metros de largo, por la que sólo pasaran los nominados. El evento, así, tendrá dos entradas: por un lado los invitados generales y por otro, quienes compitan por el premio. Pero todos se reunirán en un cocktail de bienvenida: el menú que prepará Guillén Catering consistirá en un finger food de roll tropical, pincho brie, jamón crudo y praliné; cheesecake de remolacha & crocante zanahoria; marinado de cítrico de palta y camarón; bombón de salmón ahumado sobre pan de zanahoria; boconccino & tomate marinado; bolinhos de queijo; langostino en panko con salsa maracuyá; bohío de espinaca & parmesano; masa philo y hongos; wanton de cerdo con salsa tahini; croqueta de quinoa y brócoli & salsa tártara; más sushi bandejeado.

Luego pasarán al salón Tattersall. La fiesta tendrá 700 invitados, que estarán dispuestos en formato auditorio. La temática elegida para la decoración será este año el “Greek Heaven” (“Paraiso Griego”), con muchos colores arena y pastel.

Yamie Safdie tendrá a cargo uno de los shows de la noche de los premios Ídolo

Todos disfrutarán de los dos shows previstos: el de Yamie Safdie y el de Roze, que con “Tu jardín con enanitos” logró ser el tema número Uno de los charts en la Argentina durante semanas.

Otra particularidad de estos premios es que el jurado está compuesto por representantes y directivos de marketing de las empresas más relevantes del país. Y el premio principal, el Creador Digital del Año, se define en esa misma noche. Luego de entregar esta distinción, nominados y ganadores tendrán una fiesta privada junto a Polenta en el Espacio Darwin del hipódromo.

La segunda edición de los galardones tendrá lugar este viernes 31 de octubre

Los Premios ÍDOLO tienen un origen reciente pero una fuerza arrolladora: surgidos en España en 2021, creados por la influencer Dulceida (Aída Domenech), que estará presente en el evento del viernes, lograron instalarse rápidamente como el gran evento del calendario en Madrid y el galardón más codiciado dentro de la escena digital europea. El desembarco en la Argentina se produjo en agosto de 2024 y fue celebrado como una novedad absoluta para la escena local: más de 400 creadores de contenido participaron entonces en una gala que combinó figuras de la música, la moda, la televisión, las tendencias virales y las plataformas más impactantes del momento.

En aquella primera edición argentina, la fiesta fue reflejo fiel de la potencia de la comunidad digital: celebridades, talentos emergentes y medios coincidieron en la Golden Carpet y durante la ceremonia, coronando personalidades y acompañados de una audiencia fervorosa desde todas las pantallas. Nico Occhiato y LUZU TV estuvieron a cargo de la conducción junto a Sofi Martínez y la transmisión, marcando un hito que consolidó a los Premios ÍDOLO como marca registrada.

Tuli Acosta y Cris Vanadía formarán para de las transmisiones de Telefe Streams

Para 2025, el evento se reformula y redobla la apuesta, lo que anticipa una llegada masiva a todo el país y la posibilidad de seguir el evento desde cualquier rincón y dispositivo. El hosting principal estará en manos de dos figuras que le pondrán su impronta: Zaira, embajadora de moda y tendencia, y Grego, influencer y conductor, una dupla con experiencia en conectar con el público digital y generar ambiente festivo y relajado en pantalla.

Quienes sigan la gala desde casa podrán disfrutar no solo de la premiación y los grandes momentos de la noche, sino también de la llegada de los nominados, los saludos espontáneos y las entrevistas backstage con figuras que encarnan el pulso real de la generación digital: espontaneidad, humor, emoción y esa frescura en la que las tendencias nacen, se reinventan y conquistan multitudes.

Nico Occhiato y Sofi Martínez, la dupla de conductores de la edición 2025 (Instagram/@premiosidoloargentina)

Con su segunda edición argentina, los Premios ÍDOLO apuestan a consolidarse como la gran noche de los creadores de contenido. El viernes 31 de octubre, el Tattersall será el escenario donde la moda, la música, los datos virales y el carisma de quienes se animan a innovar tendrán su merecido reconocimiento. Todo listo para una gala que promete emociones, sorpresas y, sobre todo, la confirmación del talento argentino en el corazón del mundo digital.