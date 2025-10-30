Teleshow

La inesperada foto familiar que publicó Wanda Nara junto a Maxi López y Martín Migueles: “Princesos”

La conductora compartió una imagen inédita donde su exmarido y su actual pareja muestran su vínculo, reflejando que la convivencia pacífica es una realidad en su vida

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Wanda Nara mostró en Instagram
Wanda Nara mostró en Instagram la convivencia pacífica entre Maxi López y Martín Migueles junto a sus hijos

Durante la noche de este miércoles, Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram una imagen que resume un largo camino de idas, vueltas y reconciliaciones: su exmarido Maxi López y su actual pareja, Martín Migueles, sentados uno junto al otro en un sillón antiguo, charlando distendidos, mientras dos de los hijos que la conductora comparte con el exfutbolista los acompañan.

En el centro del living, decorado con paredes empapeladas en tonos azul y dorado, molduras de estilo francés y un espejo tallado que refleja una lámpara de araña, los cuatro comparten un momento que destila paz. Wanda no aparece en la foto, pero su mirada está en todos los detalles: el jarrón con flores sobre la mesa de madera, los libros de arte apilados con cuidado e incluso en el Labubu que asoma en primer plano.

La imagen familiar publicada por
La imagen familiar publicada por Wanda Nara refleja la madurez y armonía alcanzada tras años de distanciamiento

La historia lleva por título una palabra simple, pero elocuente: “Princesos”. No hace falta más contexto para entender el tono cariñoso con el que la conductora retrató a los hombres de su vida compartiendo el mismo espacio sin tensiones. Maxi, vestido con una remera beige y zapatillas blancas, conversa relajado con Martín, que luce un conjunto deportivo negro. Junto a ellos, en la misma habitación, Constantino y Benedicto, completan la postal familiar. La foto no fue una producción ni una puesta en escena: fue un gesto. Un guiño de convivencia y madurez que llegó después de años de distancia y titulares encendidos. Lo que parecía imposible —ver a Maxi López y a la pareja actual de Wanda en un mismo ambiente, relajados y cómplices— hoy es un hecho.

Este encuentro llega en un contexto donde todo indica que la armonía es real. Desde su regreso a la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López mostró mantener un vínculo renovado con Wanda, con quien comparte no solo la crianza de sus tres hijos, sino ahora también proyectos profesionales. “Volvimos a tener la misma relación de antes”, dijo recientemente en una entrevista con LAM (América TV), destacando la buena onda que logró recuperar con su exmujer.

Lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso, porque me gusta estar cerca de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, explicó. Además, añadió que su buena relación requirió tiempo: “A veces uno tiene que sanar y tranquilizarse. Llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. Yo no quería estar más peleado con ella, quería estar cerca de los chicos. Dejamos las diferencias de lado y ahora estamos disfrutando este momento”.

Maxi López destacó la importancia de sanar diferencias para priorizar la cercanía con sus hijos y la paz familiar (Video: LAM, América TV)

Y cuando fue consultado acerca de su trato con Martín Migueles, el empresario y entrenador personal que hoy acompaña a Wanda, Maxi fue claro: “Nos recibió bien en su casa, cocinó para nosotros, se porta bien con los chicos. Es un copado”. Esa frase, sumada a la foto publicada hace apenas unas horas, confirma que el clima de tregua y colaboración familiar es más que un gesto mediático: es una convivencia posible.

La relación entre ambos hombres se consolidó en silencio, pero las imágenes hablan por sí solas. Ya se los había visto compartir un asado en casa de Migueles junto a los hijos de Wanda y Maxi, y ahora esta historia en Instagram, publicada por la propia conductora, refuerza ese espíritu de convivencia.

Lejos quedaron los años de disputas judiciales y acusaciones cruzadas. Hoy, Wanda Nara celebra algo mucho más importante que un proyecto laboral o un logro mediático: la paz familiar. La paz que se construye con tiempo, empatía y nuevas oportunidades.

Temas Relacionados

Wanda NaraMaxi LópezMartín Migueles

Últimas Noticias

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

La modelo relató los nervios que atravesó durante su reposo y le dio la bienvenida a la semana 29 del proceso

La feliz noticia que recibió

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

La hija de la conductora de DDM y el productor Mariano Chihade sorprendió a sus seguidores al mostrar en sus redes uno de los diseños que lució en su celebración

El vestido soñado de Matilda

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

La exmodelo y madre de Gianluca Simeone dedicó unas palabras llenas de amor y admiración a la influencer, celebrando la llegada de su nieto y el vínculo familiar que los une en esta nueva etapa

Carolina Baldini mostró su admiración

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé

La influencer y participante del reality culinario quedó plasmada en imágenes que compartió con sus seguidores, en una pícara producción. Su guiño a Homero Pettinato

Las sensuales fotos de Sofía

La respuesta de Tamara Báez tras la viralización de una foto de Thiago Martínez con otra mujer en la cama

La expareja de L-Gante habló del vínculo con su novio, con quien se reconcilió semanas atrás. Además, la influencer compartió detalles de su recuperación y mostró cercanía con su comunidad

La respuesta de Tamara Báez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un joven chef se resistió

Un joven chef se resistió a un asalto y forcejeó con un delincuente armado en Moreno: ambos murieron

Detuvieron e imputaron a un ex concejal en una causa por cinco abusos sexuales a menores

Qué dice un estudio global sobre tres de los medicamentos GLP-1 para bajar de peso

Presupuesto 2026: el Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

Una mujer se lesionó la cadera en un sendero del Parque Nacional Lanín y tuvo que ser rescatada

INFOBAE AMÉRICA
La última esperanza de Adolf

La última esperanza de Adolf Hitler: el plan imposible para escapar de Berlín

Trump autorizó a Corea del Sur a construir submarinos de propulsión nuclear tras el acuerdo comercial entre ambos países

Lula aseguró que Brasil “no puede aceptar” al crimen organizado tras el operativo policial en Río de Janeiro

Todo lo que se sabe de la operación policial más letal de Brasil, que dejó más de 100 muertos en Río de Janeiro

El partido centrista D66 se impone en las elecciones de Países Bajos y frena el avance de la extrema derecha

TELESHOW
Una participante de Cuestión de

Una participante de Cuestión de Peso vivió un momento de tensión al descompensarse en vivo durante el pesaje

La feliz noticia que recibió Rocío Marengo sobre su salud en medio de su embarazo: “El bebito está solito en la panza”

El vestido soñado de Matilda Chihade, la hija de Mariana Fabbiani, en su fiesta de 15: el video que compartió

Carolina Baldini mostró su admiración por Eva Bargiela tras el nacimiento de Faustino: “Un acto que solo una mujer puede entender”

Las sensuales fotos de Sofía Gonet “La Reini” inspirada en sus ribs en MasterChef y Beyoncé