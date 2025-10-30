La inesperada foto familiar que publicó Wanda Nara junto a Maxi López y Martín Migueles: “Princesos”

Wanda Nara mostró en Instagram la convivencia pacífica entre Maxi López y Martín Migueles junto a sus hijos

Durante la noche de este miércoles, Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram una imagen que resume un largo camino de idas, vueltas y reconciliaciones: su exmarido Maxi López y su actual pareja, Martín Migueles, sentados uno junto al otro en un sillón antiguo, charlando distendidos, mientras dos de los hijos que la conductora comparte con el exfutbolista los acompañan.

En el centro del living, decorado con paredes empapeladas en tonos azul y dorado, molduras de estilo francés y un espejo tallado que refleja una lámpara de araña, los cuatro comparten un momento que destila paz. Wanda no aparece en la foto, pero su mirada está en todos los detalles: el jarrón con flores sobre la mesa de madera, los libros de arte apilados con cuidado e incluso en el Labubu que asoma en primer plano.

La imagen familiar publicada por Wanda Nara refleja la madurez y armonía alcanzada tras años de distanciamiento

La historia lleva por título una palabra simple, pero elocuente: “Princesos”. No hace falta más contexto para entender el tono cariñoso con el que la conductora retrató a los hombres de su vida compartiendo el mismo espacio sin tensiones. Maxi, vestido con una remera beige y zapatillas blancas, conversa relajado con Martín, que luce un conjunto deportivo negro. Junto a ellos, en la misma habitación, Constantino y Benedicto, completan la postal familiar. La foto no fue una producción ni una puesta en escena: fue un gesto. Un guiño de convivencia y madurez que llegó después de años de distancia y titulares encendidos. Lo que parecía imposible —ver a Maxi López y a la pareja actual de Wanda en un mismo ambiente, relajados y cómplices— hoy es un hecho.

Este encuentro llega en un contexto donde todo indica que la armonía es real. Desde su regreso a la Argentina para sumarse a MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López mostró mantener un vínculo renovado con Wanda, con quien comparte no solo la crianza de sus tres hijos, sino ahora también proyectos profesionales. “Volvimos a tener la misma relación de antes”, dijo recientemente en una entrevista con LAM (América TV), destacando la buena onda que logró recuperar con su exmujer.

“Lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso, porque me gusta estar cerca de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”, explicó. Además, añadió que su buena relación requirió tiempo: “A veces uno tiene que sanar y tranquilizarse. Llegamos a un punto de madurez en el cual no servía estar más peleados. Yo no quería estar más peleado con ella, quería estar cerca de los chicos. Dejamos las diferencias de lado y ahora estamos disfrutando este momento”.

Maxi López destacó la importancia de sanar diferencias para priorizar la cercanía con sus hijos y la paz familiar (Video: LAM, América TV)

Y cuando fue consultado acerca de su trato con Martín Migueles, el empresario y entrenador personal que hoy acompaña a Wanda, Maxi fue claro: “Nos recibió bien en su casa, cocinó para nosotros, se porta bien con los chicos. Es un copado”. Esa frase, sumada a la foto publicada hace apenas unas horas, confirma que el clima de tregua y colaboración familiar es más que un gesto mediático: es una convivencia posible.

La relación entre ambos hombres se consolidó en silencio, pero las imágenes hablan por sí solas. Ya se los había visto compartir un asado en casa de Migueles junto a los hijos de Wanda y Maxi, y ahora esta historia en Instagram, publicada por la propia conductora, refuerza ese espíritu de convivencia.

Lejos quedaron los años de disputas judiciales y acusaciones cruzadas. Hoy, Wanda Nara celebra algo mucho más importante que un proyecto laboral o un logro mediático: la paz familiar. La paz que se construye con tiempo, empatía y nuevas oportunidades.