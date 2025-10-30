Juana Repetto contó si Sebastián Graviotto, el padre de su bebé en camino, está presente durante su embarazo

La actriz Juana Repetto comparte detalles sobre la organización familiar durante su tercer embarazo y la presencia de Graviotto (Video: Instagram)

Juana Repetto atraviesa una de las etapas más dulces de su vida: el embarazo de su tercer hijo. La actriz, que suele compartir con naturalidad los momentos más íntimos de su maternidad, volvió a generar ternura en las redes sociales tras responder una consulta que muchos de sus seguidores se venían haciendo: si el papá de su bebé, Sebastián Graviotto, la acompaña a los controles médicos.

La pregunta llegó a través de la tradicional caja de preguntas que Juana suele abrir en sus historias de Instagram. “¿El papá está presente en los controles? Amo todo tu contenido”, le escribió una usuaria. Fiel a su estilo directo, Repetto contestó con una imagen del monitor de la ecografía y una frase que despejó todas las dudas: “El papá estuvo de viaje trabajando hasta hace poco, al último pudo venir”.

El video, breve pero revelador, muestra la pantalla del ecógrafo mientras se realiza el estudio, y deja entrever la emoción que rodea cada instancia de esta etapa. Si bien Juana no apareció en cámara, el mensaje bastó para confirmar que Graviotto logró acompañarla al menos en la parte final del proceso, luego de estar fuera del país por compromisos laborales.

Minutos después, Juana volvió a referirse al tema, esta vez en un video más extenso en el que explicó con total naturalidad cómo se organizan actualmente. En la historia, aparece sentada en su comedor, con una remera rayada verde y un tono sereno, mientras responde a otra consulta: “Jua, ¿Seba te está acompañando en estos momentos? ¿Disfruta de la panza con vos?”.

“Vamos a hablar un toquecín de esto y ya cierro tema, porque si no se arma toda una bola”, comenzó diciendo. “Sebi viaja muchísimo por trabajo. Por ahora labura de lo que labura, y eso implica estar muchos meses al año fuera de Buenos Aires. Con lo cual, cuando está, está. Y cuando no está, no está”, explicó, dejando en claro que no hay conflictos, sino una realidad que ambos asumieron con madurez.

La actriz también contó que, debido a su estado, está haciendo una especie de “semireposo”: “No es reposo, pero tengo que tratar de caminar lo menos posible. Y él está un poco más presente: antes buscaba a los chicos una vez por semana, y ahora los está buscando más seguido. Está disponible con el tiempo y la energía para preocuparse más de lo que teníamos acordado, para poder colaborar con la causa”.

A continuación, Juana agregó un texto en pantalla que sintetizó su pensamiento: “BUENO. Como para que no se arme una bola, esto por ahora funciona y seguirá funcionando así como les cuento... muchos meses no está, es su realidad, fue nuestra realidad y será nuestra realidad. Cuando está, está”.

Juana Repetto y Sebastián Graviotto comparten una historia particular. En abril de este año, la actriz confirmó su separación del instructor de esquí —padre de Belisario y del bebé en camino—, pero dejó en claro que la decisión fue tomada en buenos términos. Desde entonces, ambos mantienen un vínculo cordial, basado en la crianza compartida y el bienestar de sus hijos.

El nombre del bebé de Juana Repetto y Sebastián Graviotto es Timoteo, revelado en un tierno video familiar (Video: Instagram)

En una entrevista que brindó a Ángel de Brito en Bondi Live, Juana fue contundente al descartar una posible reconciliación amorosa. “Muchas cometen, para mí, el error de… ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, reflexionó con total honestidad.

Además, destacó que su relación con Graviotto se apoya en la experiencia y en la madurez que ambos alcanzaron luego de varios años de crianza conjunta. “Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza. No partimos de cero”, explicó.