Roberto Moldavsky reveló cuál es su hijo favorito y sorprendió al explicar las razones

El humorista le hizo vivir un incómodo momento a Eial al contar sus preferencias frente a él en medio de un programa de streaming

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Roberto Moldavsky contó cuál era su hijo favorito

Desde consejos profesionales a compartir vacaciones alrededor del mundo, Roberto y Eial Moldavsky disfrutan de una gran relación entre padre e hijo. Tal es así que el humorista incluso salió a defender al influencer en sus peores momentos. Sin embargo, lejos de eso, este martes, el comediante sorprendió al revelar cuál de sus hijos es su favorito al aire del programa Faltan Varones en OLGA.

Todo comenzó cuando el comediante reflexionaba sobre aquellos padres que no comunicaban sus preferencias: “Pero yo no tengo, eso de, “¿a qué hijo preferís?”. Y están todos como: “Ay, no, yo tengo el mismo amor”. Fue entonces cuando una de las panelistas fue de frente y le preguntó: “¿Y a quién preferís?”.

Sin dejar lugar a dudas, el invitado comentó rápidamente frente a su hijo: “A Galia”. En medio de las risas, Roberto hizo referencia a Tomás Kirzner, hijo de Adrián Suar: “Aprendé Eial, aprendé de él. ¿Qué pasa? Suar, un tipo de los medios, ¿qué hace el pibe?. Estudia teatro. Entiende, es por ahí, se sigue por acá. Yo, comerciante del Once, ¿qué hace el tipo?. Estudia filosofía”.

Roberto Moldavsky sorprendió en un programa de streaming al abrir la puerta de su intimidad

Mientras intentaba frenar su risa, el hijo de Aracelia González le decía al influencer de filosofía: “Vos trajiste a tu papá para que te haga con...”. En línea con lo comentado por el comediante, una de las panelistas expresó: “Yo soy ideal, por eso te entiendo”. Con ánimos de conocer más del tema, Roberto le consultó: “¿Vos también sos la no preferida?”. “De mi mamá, de mi papá, sí”, contestó la joven.

Al ser el blanco de las burlas de sus amigos, Eial intentó defenderse y habló de su compañera: “Del papá del señor Salomón que vino acá a este programa. Le hacés hablar de Lula y no puede hablar, se pone a llorar”. Tomando las palabras del joven, su padre redobló la apuesta y dijo: “Con lo de Galia, también me pasa lo mismo, ¿sabés? Me quiebro, no sé, me... Mirá, ahora te estoy hablando y...”.

Roberto Moldavsky reveló que Galia es su hija favorita

Con la idea de hacer un contraste con las sensaciones que le transmitía Eial, otro de los integrantes de la mesa le preguntó al humorista, quien no respondió con la misma emoción que al hablar de Galia: “Bueno... Eial tiene muchas virtudes. Primero, es muy buena persona, muy generoso. Eial es el que, hablando de Galia, el que la va a buscar a las tres de la mañana a ella porque no la dejan entrar a un baile porque no está vestida de tro... Y es Eial el que va y Galia sabe que Eial va a estar ahí. Tiene muy buenos análisis de muchas situaciones. La verdad que estoy muy orgulloso de Eial”.

Ya lejos de la ironía y la cruel broma hacia su hijo, el comediante abrió las puertas de su corazón y expresó qué sentía al ver sufrir a un hijo: “Tu propio dolor vos lo manejás. Tendrás tus armas, hacés algo. La impotencia del dolor de tu hijo en cualquier situación, desde que le duela algo, desde que un amiguito le hizo algo, y vos no podés hacer nada. Te desarma. Ver a tu hijo sufrir es algo para lo que no estás preparado. Y más cuando no podés hacer nada y te da bronca y no te podés pelear con todo porque no le podés pegar a un pibe de cinco años”.

Eial Moldavsky vivió un incómodo momento cuando su padre contó cuál era su hijo favorito (Gustavo Gavotti)

Eial Moldavsky estudió Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y trabajó durante cinco años junto a su padre, el reconocido humorista Roberto Moldavsky. Su incursión en el mundo de las redes sociales, con segmentos como Resumen de noticias y Filosofía en un minuto, captó rápidamente la atención del público, convirtiéndolo en una figura popular.

Actualmente, integra el programa Sería increíble junto a Naty Jota, Damián Betular y Homero Pettinato en el streaming Olga. Sus comentarios reflexivos y el análisis que realiza sobre cuestiones filosóficas, la política y la actualidad aportan a la transmisión en vivo una mirada fresca sobre el ámbito público y cuestiones de la vida cotidiana.

