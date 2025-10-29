Mica Viciconte apuntó con dureza contra Nicole Neumann por la tristeza de su hijo Luca

Mica Viciconte habló del dolor de su hijo Luca Cubero y apuntó contra Nicole Neumann: “Él tiene hermanas” (Video: Puro show/ Eltrece)

En una reciente entrevista de Mica Viciconte se refirió al impacto de los conflictos familiares, que atraviesan Fabián Cubero y Nicole Neumann, en su hijo Luca Cubero y cómo lo afectan directamente.

En diálogo con Puro show (Eltrece), la panelista de Ariel en su salsa relató que la imposibilidad de compartir las vacaciones con sus hermanas afectó a su hijo de 3 años, quien, según sus palabras, “espera los días que vienen sus hermanas para ponerse contento y pregunta ‘¿hoy vienen mis hermanas?’”.

La ganadora de la tercera temporada de MasterChef Celebrity subrayó la importancia de la unión familiar y el derecho de su hijo a disfrutar de esos momentos, una situación que, según explicó, no pudo concretarse debido a desacuerdos entre los adultos involucrados.

Viciconte expresó que la ausencia de las hermanas de su hijo durante las vacaciones en septiembre que tuvo toda la familia en Buzios, Brasil, afectó a su nene. “Luca tiene hermanas, tiene una familia y para mí también es importante que mi hijo disfrute con sus hermanas las vacaciones”, afirmó al ciclo que conducen Pampito y Matías Vázquez. La influencer explicó que, ante la imposibilidad de concretar el encuentro, intentó comunicarle la situación a Luca de la manera más comprensible posible, aunque reconoció que, por su corta edad, el niño no logra dimensionar lo que sucede: “Él se pone mal. No entiende”.

En su testimonio, Mica remarcó el esfuerzo que realiza para que Luca mantenga el vínculo con sus hermanas, hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann. Consultada sobre la posibilidad de resolver la situación más allá de las partes, Viciconte manifestó su confianza. “Yo espero que la justicia siempre accione. Para eso tenemos una justicia, para que se pueda resolver”, sostuvo la influencer al considerar que, ante la falta de comunicación y el incumplimiento de acuerdos, corresponde que intervengan para garantizar el bienestar de los menores involucrados.

La modelo afirmó que intentó acercarse de manera respetuosa, pero no obtuvo respuesta. “Puedo decir que lo intenté. Como una persona adulta y respetuosa, lo intenté. No se pudo, ya está”, resumió.

En cuanto a la figura de su marido, Viciconte lo defendió. “Fabi es una persona muy pacífica y al que lo conoce, sabe que no le gusta confrontar. No es un pibe que va a ir al choque, ni ahora ni nunca lo hizo”, señaló. La conductora contrastó su propio carácter, más tranquilo, con el de su pareja, y remarcó que su principal preocupación es proteger a su hijo y preservar la armonía familiar.

“Él que no lo conoce, lo juzga. Yo soy una persona más confrontativa, pero a mí cuando ya me meten el dedo en el ort... no me gusta. Y cuando ya perjudica a mi hijo, tampoco me gusta. Y es mi familia también. Entonces, ahora tocás mi familia y ahí es donde hay que tener un límite”, manifestó, molesto. “Antes no tenía hijos, pero ahora tengo un hijo que tiene hermanas y somos una familia. Entonces, hay que también respetar a esta familia”, expresó.

Al ser consultada de si había levantado el teléfono para tener una charla con Nicole, Viciconte expresó su frustración. “No se pudo, ya está. Mi hijo se va a encargar, obviamente, de saber que tiene sus hermanas, que nosotros lo criamos con amor y que tratamos de unir la familia siempre. Eso, por lo menos, mi hijo lo va a tener claro”, enfatizó.

Hace un mes Mica Viciconte armó las valijas junto a Cubero, su hijo en común, la madre y la hermana de él para un viaje al destino brasileño. “Nada como compartir vacaciones en familia… Los lazos, los primos, las risas, los abrazos. Estos son los recuerdos que quedan para siempre, los momentos que nos recuerdan qué es lo importante en la vida”, escribió, en Instagram junto a postales de sus días.

“Familia, amor y tiempo juntos: lo más valioso que tenemos”, concluyó, sobre las vacaciones que terminaron en un capítulo más de la disputa del exmatrimonio de la modelo y el exjugador.