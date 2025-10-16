Teleshow

El plato que Maxi López le dedicó a Wanda Nara en MasterChef Celebrity: “Ahora le gusta la hamburguesa”

El futbolista causó risas y el asombro de la conductora por la preparación que llevó frente a los jurados. El momento

El sugerente nombre que Maxi López eligió para un plato dedicado a Wanda Nara en MasterChef Celebrity (Video: Telefe)

La participación de Maxi López en MasterChef Celebrity, como se preveía, viene siendo lo más comentado de la competencia de cocina que encabeza Wanda Nara. Las alusiones a su matrimonio con la conductora, con divisiones de bienes y exparejas incluidos, son constantes. En la gala de este miércoles el exfutbolista llamó a un plato en honor a su exesposa.

El desafío del día consistió en una creación culinaria con varios ingredientes picantes, como merkén, ají molido o wasabi. Maxi optó una carne de cerdo con hongos y toques agridulces. Cuando Damián Betular quiso saber cuál era el nombre del plato, despertó las risas de todos: “La bondiola de Wanda”. Germán Martitegui tuvo que taparse la cara, tentado, y la animadora lo tomó con mucho humor.

“En una época le gustaba la bondiola. Yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, lanzó, con picardía. Una alusión sexual referida a “la hamburguesa”, como Mauro Icardi se refería a ella en unos chats que se filtraron en plena batalla judicial del futbolista del Galatasaray con la conductora del programa.

“Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”, continuó Maxi en una entrevista posterior. En la misma línea, luego de que la propia Wanda le contó a todos en el programa que Maxi es políglota, él detalló que habla cuatro idiomas y realizó una demostración a tono con la charla que venían teniendo. “‘Hamburguesa’ en italiano se dice ‘hamburger’. En inglés, ‘hamburger’. En español, obviamente, como todos lo sabemos. Y en portugués, le dicen ‘maki’”, se despachó.

“En una época le gustaba la bondiola. Yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, lanzó Maxi López con picardía (MasterChef Celebrity, Telefe)

Wanda Nara contó todos los detalles del repentino viaje de Maxi López a Suiza: ¿vuelve a Masterchef Celebrity?

El lunes por la mañana, Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, usó sus redes sociales para contar el accidente doméstico que tuvo que transitar en el último trimestre de su embarazo y con Elle, la pequeña que tiene con López. En este contexto, Maxi decidió viajar de emergencia para estar con su esposa y su hija, dejando por un tiempo las cocinas de MasterChef Celebrity (Telefe).

Juan Etchegoyen reveló al aire de Infobae en Vivo los detalles sobre este viaje, que instantáneamente despertó rumores y dudas en torno a su continuidad en el reality de cocina. Según narró el periodista, las especulaciones se dispararon luego de que trascendiera la noticia de que López había regresado a Europa y, supuestamente, abandonado definitivamente el certamen culinario.

En diálogo directo con Wanda Nara, conductora del ciclo y exesposa del deportista, Etchegoyen buscó aclarar la situación. “Le pongo a Wanda, le digo: ‘Están diciendo que Maxi se va de MasterChef Celebrity, que se volvió a Europa y abandonó MasterChef y que no vuelve más’ y me dice Wanda: ‘Hola Juan, ¿cómo estás? Maxi se fue una semana a Europa’. Eso fue lo que dijo”, relató el periodista sobre su consulta en tiempo real.

Se conocieron los detalles del repentino viaje de Maxi López que lo aleja de MasterChef Celebrity

La respuesta de Nara apuntó a bajar la intensidad de los rumores. Según lo que Wanda le comunicó. “Maxi se fue una semana. Eso fue lo que dijo a la producción. De ninguna manera, no es que no va a volver al programa”, leyó Juan sobre el mensaje de la conductora.

El periodista también detalló que circulaban versiones acerca de que López ya había cobrado por su participación y que no pensaba regresar. Según contó Etchegoyen, cuando le preguntó por este tema, Wanda le contestó: “No, con 20 mil ceros”. Así, las palabras de la empresaria sirvieron para disipar versiones infundadas y llevar tranquilidad sobre la participación del exfutbolista.

De esta manera, la respuesta de Wanda resultó clave para aclarar el panorama, confirmando que el viaje a Europa de Maxi López es momentáneo y que se comunicó de forma directa y transparente con el equipo de producción de MasterChef Celebrity, descartando cualquier especulación sobre una renuncia definitiva.

