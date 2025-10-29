Teleshow

El duro reclamo de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef: “Todo es una mojada de oreja para mí”

La gala de eliminación del certamen volvió a reflejar el buen vínculo entre la conductora y el exfutbolista, basada en el respeto y la armonía familiar

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López: "Siento que todo es una mojada de oreja para mí"

Desde el inicio de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López sorprendieron a propios y extraños al mostrar la buena relación que mantienen. Desde llamativas bromas a indirectas a Mauro Icardi, la conductora y el participante dieron cátedra al dejar atrás sus conflictos por el bien de sus hijos. En ese sentido, este martes, la empresaria volvió a llamar la atención al lanzarle un duro y divertido reclamo a su exesposo.

La interacción entre ambos se desplegó en varios momentos del programa. La primera de ellas sucedió mientras los participantes recorrían el mercado, allí, Maxi López buscaba cebolla de verdeo de verdeo y recibió la ayuda de la conductora, quien aprovechó la confusión y le dio puerros en su lugar. La situación quedó al desnudo cuando Germán Martitegui abordó al exfutbolista y le preguntó por qué había elegido ese vegetal. “Fue Wanda que me dijo que era cebolla de verdeo”, se justificó el competidor, a lo que el especialista le retrucó: “Pero, ¿vos todavía le crees a Wanda?“. Entonces el participante confesó: “Eso venía pensando cuando volvía del supermercado,¿yo todavía le creo a Wanda?“.

Poco después, Wanda se acercó a la estación de cocina de Maxi y lanzó una frase que desató risas: “Yo no entiendo por qué te dejé, mirá lo bien que cocinas”. López, sin perder el ritmo, replicó: “Era la motivación justa”.

Programa a programa, Wanda Nara
Programa a programa, Wanda Nara y Maxi López demuestran haber dejado atrás los conflictos

La dinámica entre ambos continuó durante la gala. Nara, en su rol de conductora, apuró a López para que acelerara el ritmo: “Queda poquísimo, metele porque vos sos medio lento para todo, no te podés ir en la segunda gala, sería un papelonaso”. Más adelante, le pidió que, por una vez, fuera sincero en su relación y revelara a quién creía que eliminarían esa noche. Maxi se negó a “quemar” a ningún compañero, mientras Wanda insistía en que, según la creencia popular, mencionar a alguien podría alargarle la vida en el programa. Al presentar su plato, un “satay de primavera”, Nara bromeó sobre la elección de ingredientes y la posible inspiración oriental del exjugador, sugiriendo que cada detalle era una “mojada de oreja” para ella.

Las chicanas y el tono distendido reflejaron una etapa distinta en la relación entre Wanda Nara y Maxi López, marcada durante años por conflictos mediáticos y legales, especialmente en torno a la crianza de sus tres hijos en común. En declaraciones recientes a LAM (América), López reconoció el esfuerzo que ambos realizaron para dejar atrás las disputas: “Nos costó muchos años. Fue un trabajo duro, pero llegamos a un momento en el que dijimos: no queremos estar más peleados, tenemos que pensar en los chicos. Llevó mucho tiempo, pero era algo que queríamos los dos”.

El exfutbolista también destacó el proceso de maduración que permitió este acercamiento: “Lo charlamos, lo maduramos, y hoy gracias a Dios estamos bien. Podemos compartir un montón de cosas que antes no. Festejo eso, porque me gusta estar cerca de los chicos y vivir todas estas cosas que estoy viviendo”. López relató que la revinculación con sus hijos fue compleja y estuvo marcada por la distancia, pero celebró haber compartido las últimas fiestas con ellos tras años de separación.

La convivencia familiar y la relación con Mauro Icardi, expareja de Wanda Nara y padre de sus dos hijas menores, también formaron parte de la conversación pública. Consultado sobre la posibilidad de encontrarse con Icardi, López afirmó que prefería mantener la distancia, aunque reconoció la importancia de que Wanda y su expareja mantuvieran una relación cordial por el bienestar de las niñas. Recordó, además, que en el pasado dejó de lado el orgullo para asistir a celebraciones familiares, priorizando siempre la tranquilidad de sus hijos.

En este nuevo escenario, Maxi López opta por la serenidad y la madurez, convencido de que la armonía entre los adultos es esencial para el bienestar de los más pequeños. Su participación en MasterChef Celebrity, junto a Wanda Nara, simboliza no solo una reconciliación mediática, sino también un compromiso renovado con la calma y la estabilidad familiar.

