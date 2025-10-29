Teleshow

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Esta vez, la bisnieta de Mirtha mostró en las redes una pista de su perfil más intelectual: de Mariana Enríquez a Sarmiento, pasando por Nabokov y Simone de Beauvoir

César Litvak

César Litvak

A Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale (o bien, la nieta de Marcela Tinayre, o bien la bisnieta de Mirtha, como se prefiera) le gusta postear en su Instagram postales de su vida cotidiana, como tantos usuarios. Pueden ser su perros, alguna selfie, esas figuras que de pronto dibuja una nube a contraluz en el cielo, un jardín florido... y así.

En definitiva, una posibilidad de “espiar” (con su permiso, claro) su intimidad. La posibilidad de ver parte de su vida. Y en ese sentido, en su último posteo, Ámbar también entrega pistas de su faceta más intelectual al mostrar los libros que tiene a mano, lista (en parte) recomendada por mamá Juana.

“Siempre volver por qué no así?

aunque confundida por los ojos de este ser humano que es perra y perro también

que bueno ese vestido. Y los libros y el pájaro escolta, que en realidad es mi madre que a veces solo a veces es responsable de lo que leo“, escribió Ambar.

Para los que gustan husmear en bibliotecas ajenas, ahora saben qué le gusta leer a la nieta de Mirtha: Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Pinkola Estés; Violeta, de Isabel Allende; el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento; Lolita, de Vladimir Nabokov; Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez y El segundo sexo, un clásico entre los ensayos de la francesa Simone de Beauvoir.

Igualita a mamá

Ambar heredó de mamá Juana, como de su bisabuela y su abuela, Mirtha Legrand y Marcela Tinayre, respectivamente, toda su belleza. Para muestra, basta ver una foto que compartió en su cuenta de Instagram en la que sorprendió por su enorme parecido con la conductora de Almorzando con Juana.

Juana se tomó una foto toda vestida de negro y con un look invernal: allí aparece luciendo su melena larguísima, como la de su madre, con una boina, un abrigo de cuero y una cartera. La postal mostró sus grandes similitudes con la conductora de Eltrece, algo que siempre sus seguidores destacaban en sus publicaciones en la red social, en donde muestra su gusto por la pintura, la fotografía y el arte en general.

“Sos igual a tu madre, son idénticas”, “me muero, sos Juana”, “¿sos vos o tu mamá? sos iguales", “¡divina divina, estás muy parecida a tu madre! Son bombas", le suelen dejar sus seguidores cuando comparte su día a día y se muestra, al igual que su famosa madre, con poco o nada de maquillaje y con looks relajados.

Luego de terminar el secundario en el Liceo Francés, Ámbar decidió instalarse en París para estudiar Artes Visuales en la Universidad de La Sorbona. Sin embargo, después de un semestre en 2021, decidió regresar al país. En nuestro país se anotó en la carrera de comunicación social en una universidad privada, mientras que en la actualidad trabaja en StoryLab, la productora de su tío, Nacho Viale.

Pero no es todo. En 2023, la joven debutó como modelo para una marca de ropa interior: allí posó en tops y lencería y lució una faceta diferente como fashionista. Incluso en el Martín Fierro de ese mismo año impactó por un osado look que sorprendió a la misma Mirtha Legrand. “¡Ámbar, qué escotada que estás. Muy escotada!”, lanzó. Rápidamente Ámbar respondió: “Sí, estoy escotada abuela”. Y Juanita saltó a defender a su hija: “Así son las nuevas generaciones abuela”.

La joven está en pareja con Ignacio “Nacho” Pampín, al que conoció cuando ambos compartían el mismo colegio. Él tiene 25 años, estudia medicina en el CEMIC y fueron vistos juntos por primera vez a inicios de 2023 durante unas vacaciones en Uruguay, donde su aparición pública generó repercusión mediática. En ese contexto, ambos asistieron a una función de Sex, la reconocida obra teatral dirigida por José María Muscari.

