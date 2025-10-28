Teleshow

Todas las fotos de la espectacular fiesta de 15 de Matilda, la hija de Mariana Fabbiani: "Bailamos hasta las cinco"

La conductora vivió una noche mágica junto a su familia. El vestido de la cumpleañera y el look de la conductora de DDM

Mariana Fabbiani celebró los 15 años de su hija Matilda Chihade con una fiesta íntima y emotiva en el Alvear Icon de Puerto Madero (Video: DDM, América TV)

La noche que Mariana Fabbiani imaginó durante años llegó y superó cualquier expectativa: su hija, Matilda Chihade, celebró sus 15 con una fiesta íntima, elegante y profundamente emotiva en el Alvear Icon de Puerto Madero.

Fue una fiesta hermosa, llena de amor, en familia, muy íntima… Bailamos hasta las 5 de la mañana”, contó la conductora al aire de DDM (América TV), todavía con la emoción a flor de piel y una lista de agradecimientos para el equipo que la ayudó a hacer realidad cada detalle.

Aunque Matilda cumplió el 4 de mayo, la familia eligió el sábado 25 de octubre para la gran celebración. La consigna fue clara: un encuentro cercano con familiares y amigos íntimos, estética cuidada y una puesta que combinara glamour con calidez. “Quería agradecer muchísimo a toda la gente que nos acompañó y a todo el equipo que hizo que la fiesta fuera lo más”, dijo la conductora al final de su programa, donde dio algunos detalles sobre el evento.

La fiesta de 15 de
La fiesta de 15 de Matilda Chihade combinó glamour, calidez familiar y una ambientación en tonos plateados y dorados
Gabriel Lage diseñó los vestidos
Gabriel Lage diseñó los vestidos de Mariana Fabbiani, Matilda Chihade y Silvia Mores, logrando una armonía estética entre tres generaciones

Una imagen sintetizó el espíritu de la noche: Mariana, Matilda y Silvia Mores (la mamá de Mariana y abuela de la cumpleañera) posando junto a Gabriel Lage, autor de los looks de las tres. El propio diseñador escribió en redes: “Feliz de acompañarlas y ser parte de esta increíble noche de los 15 de Matilda. ¡Las quiero!”.

Las tres generaciones de la familia brillaron en perfecta armonía estética gracias a los diseños de Lage, quien vistió a a cumpleañera, la animadora y la abuela de la agasajada con creaciones en tonos plateados y bordados artesanales.

Mariana Fabbiani agradeció al equipo
Mariana Fabbiani agradeció al equipo y a los invitados que hicieron posible una noche inolvidable para su hija Matilda

Matilda, en tanto, deslumbró con un vestido de tul bordado en hilos de plata, con diseño de hojas, breteles finos y falda evasé, un look romántico y luminoso que reflejó su edad y frescura.

Mariana eligió un strapless plata con escote corazón, frunce bajo el busto y una abertura central, íntegramente bordado con microcristales, que acompañó con el cabello suelto en ondas y sandalias al tono, logrando un equilibrio entre el glamour clásico y lo contemporáneo.

Por su parte, Silvia Mores optó por una túnica de tul bordado sobre un conjunto de seda blanca, con mangas largas y terminaciones artesanales, imponiendo una elegancia señorial que completó la postal de tres generaciones matcheadas en la misma paleta metálica.

La apertura de la fiesta
La apertura de la fiesta incluyó un show con la silueta de Matilda en un corazón iluminado y lluvia de papelitos dorados
La familia Fabbiani eligió una
La familia Fabbiani eligió una celebración privada, rodeada de amigos íntimos y con una puesta en escena cuidada al detalle
Las fotos compartidas muestran la
Las fotos compartidas muestran la escenografía, la pasarela y el abrazo de Mariana y Matilda como símbolo de unión familiar

La apertura tuvo sello de show: la silueta de Matilda recortada dentro de un corazón gigante iluminado, lluvia de papelitos dorados y el primer gran aplauso de la noche. La iluminación cenital y la ambientación en plateados y dorados reforzaron la idea de un cuento moderno, con pista espejada y centros florales blancos.

Fiel al ritual de los 15, Matilda Chihade sorprendió con tres cambios de vestuario a lo largo de la noche, cada uno pensado para un momento distinto del festejo. En la recepción, deslumbró con un vestido champagne de escote corazón y falda tipo princesa, cuyo corset con pedrería aportó el brillo justo para recibir a sus invitados con elegancia y frescura. Luego, durante la gala, se lució con un diseño sirena en tono rosa palo, ceñido al cuerpo y con un volante ligero en el ruedo, una silueta más sofisticada que realzó su figura adolescente. Finalmente, para el momento más divertido de la noche, eligió un mini metálico plateado, de textura lamé y breteles finos, ideal para moverse con libertad y disfrutar de la pista hasta el amanecer.

El detalle de los brillos
El detalle de los brillos y bordados del vestido de Mariana, una pieza exclusiva de Gabriel Lage
La ambientación del salón en
La ambientación del salón en tonos plateados y dorados reflejó la estética soñada por la familia

“Fue una fiesta increíble”, resumió la conductora. Hubo coreografías, muchos abrazos y esa sensación de festejo familiar que ella subrayó varias veces: “Vivimos una noche inolvidable”. Coherente con su decisión de preservar a Matilda, eligió compartir algunas fotos pero no saturar las redes. Aun así, las postales que circularon muestran la escenografía, la pasarela hacia el escenario, la sonrisa de Matilda y el abrazo de las tres mujeres como leitmotiv. “Quería agradecerlo y a la gente que nos acompañó con mucho amor”, dijo en DDM.

