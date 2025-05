Mariana Fabbiani celebró los 15 años de su niña Matilda y el gran parecido entre ellas causó furor en las redes

Este domingo, Mariana Fabbiani compartió la emoción al celebrar los 15 años de su hija Matilda, a quien dedicó un mensaje lleno de amor y orgullo. En su cuenta de Instagram, la conductora publicó una serie de fotos de su hija, tanto de pequeña como actuales, y no escatimó en elogios.

“¡Felices 15 mi princesa! Mi bella Matilda, La Pipita, que tanta alegría trajo con su llegada, hoy es toda una mujercita llena de luz y convicciones que nos llena de amor y admiración”, comenzó diciendo Mariana, con la calidez que la caracteriza. La conductora no escatimó en elogios para su hija, resaltando no solo su belleza exterior, sino también su inteligencia, creatividad y sensibilidad. “Tu alegría es un combustible mágico. Estoy tan orgullosa de vos mi amor, de tu sensibilidad, tu notable inteligencia, y tu enorme creatividad. Esa fuerza tremenda para hacer realidad todo lo que te proponés. ¡Sos increíble Mati! Me enseñás tanto”, agregó Fabbiani, conmovida por el crecimiento de su hija.

El mensaje de Mariana también mostró la gratitud y la bendición que siente por ser la mamá de Matilda: “Me siento bendecida de ser tu mamá y acompañarte en este camino para que sigas inundando el mundo con tu ángel. ¡Felices 15, hija! Que seas siempre así de libre y valiente. ¡Te amo! Sos todo lo que soñé y más”. La conductora cerró su mensaje con emojis de corazón e infinito, demostrando el amor absoluto que siente por su hija.

"Tu alegría es un combustible mágico", expresó Mariana por el cumpleaños de su hija

La conductora mostró varias postales de Matilda, entre ellas una de su infancia

El mensaje tocó los corazones de sus seguidores, quienes rápidamente compartieron su alegría por la relación tan especial que tienen madre e hija. En las fotos publicadas por la conductora, se puede ver a la adolescente tanto de pequeña, con su característica sonrisa, como en sus fotos actuales, mostrando el impresionante parecido con su mamá y cómo ha crecido a lo largo de los años. En esa línea, varios usuarios lo dejaron planteado en la sección de comentarios. “Una belleza al igual que su mamá”; “Mati es una copia de Mariana”; “Me muero, es igual a su mamá”; “Cada día más parecida a vos”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron en el posteo original.

En junio del año pasado, la conductora y la nena viajaron juntas a Nueva York para celebrar de manera especial los 14 años de la adolescente. Fue allí donde la conductora había publicado otro mensaje lleno de amor: “¡Felices 14 mi hermosa Matilda! Qué mágico verte crecer tan fuerte y tan sabia. Llenás de luz y alegría todo lo que te rodea. En este camino hermoso de convertirme en mamá sos la mejor maestra que podía soñar. Ya sabés, siempre libre mi amor, alzando la voz cuando haga falta y buscando la felicidad. ¡Te amo!”.

La hija de Mariana luciendo unos anteojos en forma de corazón

"Me siento bendecida de ser tu mamá", aseguró Fabbiani sobre su rol en la vida de la adolescente

Mariana junto a su pareja, Mariano Chihade, y sus dos hijos en común, Matilda y Máximo

Este tipo de publicaciones, llenas de amor, gratitud y celebraciones, tienen una gran respuesta de sus seguidores. La comunidad de Fabbiani en las redes sociales se deshace en comentarios de cariño, admiración y respeto por la relación tan especial que madre e hija comparten. En este caso, el cariño se siente aún más palpable, ya que la joven está cumpliendo una etapa importante en su vida: su entrada a la adolescencia.

Y no solo fue un cumpleaños especial, sino también un momento para viajar y compartir un tiempo juntas. Mariana no dudó en llevar a Matilda a la mítica ciudad de Nueva York para disfrutar de un viaje único. “Escapadita a New York con la mejor compañía. Amo la magia de esta ciudad que nunca duerme”, escribió Mariana en sus redes, junto a emojis de la Estatua de la Libertad y una manzana, haciendo referencia al apodo de la ciudad. El viaje fue una forma de escapar de la rutina y disfrutar de la compañía mutua. Entre paseos, charlas y risas, madre e hija fortalecieron aún más el vínculo que ya de por sí es tan sólido. Y no solo eso, sino que también es un recordatorio de lo importante que es tener tiempo juntas, lejos de las cámaras y los compromisos laborales.

La presentadora también sumó una foto de su hija, quien actualmente es una adolescente

Entre los recuerdos, Mariana compartió una postal de su hija, quien la había acompañado a su programa (Instagram)

Para la presentadora, este cumpleaños de la joven es un hito significativo, una etapa que marca el paso de su hija a la adolescencia, pero también el crecimiento de su propia maternidad. Desde la maternidad, hasta el vínculo que ambas construyen día a día, la presentadora muestra una vez más el hermoso ejemplo de cómo el amor de madre no tiene límites, y cómo cada año se celebra la relación con una hija que cada vez es más fuerte, independiente y llena de luz.