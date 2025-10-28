Emilia Attias habló de su historia de amor con Guillermo Freire y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity

Emilia Attias habló de su noviazgo y apuntó contra los jurados de MasterChef Celebrity: “Solo ven lo malo” (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

“Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”, expresó Emilia Attias, actriz y participante de MasterChef Celebrity, mientras cocinaba en la competencia y cuestionaba las devoluciones que vienen teniendo los jurados con ella.

En el marco de una conversación con Wanda Nara, la ex Casi Ángeles compartió su percepción sobre el nivel de estrés que se vive en el programa. Mientras la conductora comentaba que la veía tranquila, Emilia reconoció: “No, yo te juro que estoy transpirando. No entendés cómo”.

Consultada sobre su vida personal, la actriz se refirió a su relación sentimental con el empresario Guillermo Freire, con quien comenzó un noviazgo luego de su separación del Turco Naim: “Sí, estoy en pareja. Cocina mucho mi novio y me enseña”, contó Attias, y agregó: “Cocina un montón, su mamá recocinaba, cocina toda su familia. Son todos chefs, no sabés”.

Bajo los rayos del sol, Emilia Attias y Guillermo Freire compartieron una jornada llena de risas (RSFotos)

La animadora indagó sobre el apoyo que recibe de su pareja como de la familia de él para mejorar en el concurso: “Sí, re. Me dan consejos”. En medio de la entrevista, Emilia resaltó con humor el clima íntimo que se había generado pese al contexto competitivo: “Estamos de golpe teniendo una charla íntima de cafecito de amigas en el momento más crítico”.

La actriz y Guillermo Freire hicieron público su noviazgo en noviembre del año pasado. A diferencia del entorno habitual de celebridades, él se caracteriza por un perfil reservado. Es economista y es hermano de Andy Freire, reconocido por su paso como ministro de Innovación y Tecnología en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante la administración de Horacio Rodríguez Larreta en 2015. Ambos hermanos cursaron estudios en la Universidad Torcuato Di Tella, donde Guillermo se tituló en Economía Empresarial.

Sobre su desempeño en el certamen y la evaluación de los jurados Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular, la modelo fue autocrítica y reconoció: “Espero mucho de mí y soy exigente”. Sin embargo, se mostró desconforme con la mirada de los evaluadores. “Yo no tendría que estar acá en una eliminación. No sé qué le pasa al jurado, solo ve lo malo”.

Emilia Attias junto a sus compañeros de MasterChef Celebrity (Instagram)

Emilia Attias explicó por qué aún no respondió de manera más directa a las críticas: “Porque estoy conociéndolos de a poco, no quiero que me odien de entrada”. Luego, anticipó su intención de cambiar su actitud y volverse “un poco más irreverente”.

Ante las sugerencias de la conductora de contestar por las injusticias percibidas, la actriz coincidió: “Estoy de acuerdo. Las injusticias hay que pelearlas hasta el final”.

En una noche donde tuvieron que preparar platos típicos de la cocina turca, Emilia finalmente dio el batacazo al lucirse con un lahmacun y un babaganush. Cuando llegó el momento de las opiniones de los jurados, Betular abrió el fuego. “Ella encabeza la lista contra nosotros, lanzó. ”Yo no soy la que la encabezo", dijo, mientras se negaba a dar nombres cuando Martitegui le pidió el nombre de quien más los cuestiona.

“Yo considero de que tengo condiciones para estar en el balcón y que me podría haber tocado antes”, le manifestó Emilia Attias al jurado de MasterChef Celebrity (Prensa Telefe)

Sin embargo, se mantuvo firme. “Yo solo dije que se fijan mucho en lo malo y no dicen nada de lo bueno”, reconoció. “Yo considero de que tengo condiciones para estar en el balcón y que me podría haber tocado antes”, expresó, en el mismo momento en que los tres chef probaban su preparación. Su decisión de soltar sus malestar terminó sirviendo y luego de dos semanas de malas reseñas, la llenaron de elogios.

“Espero que lo que dije no haya tenido que ver con la devolución. Yo creo que no. También espero no tener que hacer todo el tiempo este tipo de devoluciones personales”, finalizó Emilia Attias, quien al final de la gala terminó ganando, pudo escaparle a la próxima eliminación y aseguró su continuidad en el certamen una semana más.