El video que grabó Lourdes de Bandana agradeciendo tras la detención de su novio: “Un día a la vez”

Lourdes de Bandana retoma su agenda y grabó un mensaje: "Siento que me debo a mi público"

Después de días marcados por la preocupación y el silencio, Lourdes Fernández volvió a hablar públicamente. La exintegrante de Bandana, que había atravesado un episodio de violencia y encierro en el departamento de su pareja, reapareció con un mensaje en sus historias de Instagram.

En el video, la artista —visiblemente más tranquila— agradeció el cariño recibido y contó cómo se encuentra hoy. “Primero que nada, muchísimas gracias por los mensajes bonitos que me han mandado. Realmente estoy bien, estoy muy bien”, expresó mirando a cámara. Con el pelo suelto y una expresión más relajada, Lourdes se tomó un momento para reconocer el acompañamiento del equipo médico que la asistió: “Gracias al Hospital Fernández, porque me dieron una medicación que realmente hace posible que mañana ya esté trabajando, ensayando para el jueves que se viene”.

Luego de todo lo sucedido, Lourdes retoma su agenda y se prepara la vuelta de Bandana y para su participación de un festival junto a los A*Teens y con Germán “Tripa” Tripel. “Por otro lado, sé que pasaron cosas, pero yo siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas”, expresó la cantante.

Lourdes Fernández reapareció en las redes tras su dramática experiencia: “Un día a la vez” (Instagram)

“Pero hoy decido concentrarme en un gran sueño que es volver a Gran Rex. Es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer. Así que, bueno, espero verlos ahí, haciendo pop, cantando y bailando”, concluyó, junto a un video en el que aparece al que le escribió la leyenda “1 día a la vez”.

Sus palabras fueron las primeras tras el duro descargo que había hecho el pasado sábado 25 de octubre, luego de permanecer doce horas secuestrada en el departamento de su novio, Leandro García Gómez, un hecho que generó conmoción en el ambiente artístico y entre sus seguidores. En aquel momento, Lourdes relató parte de lo sucedido en un texto publicado en sus redes, donde habló del dolor de la relación y de la confusión generada por declaraciones ajenas: “Algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara cuando nunca me llamó para saber si estaba bien”.

El descargo de Lourdes Fernández "Es muy difícil, muy doloroso" (Instagram)

Lourdes Fernández se mostró acompañada tras la dura situación que vivió con su pareja (Instagram)

Aquel mensaje dejó entrever no solo el impacto emocional del episodio, sino también el aislamiento y la vulnerabilidad con los que había convivido durante meses. “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y otra vez”, escribió entonces, reconociendo el ciclo de violencia que intentó romper. La denuncia que permitió ubicarla partió de su madre, Mabel, quien, al no tener noticias de ella, dio aviso a la policía. Finalmente, tras una jornada de máxima tensión, Lourdes fue rescatada y trasladada a un centro asistencial. Desde entonces, permaneció acompañada por su entorno más cercano, intentando recomponerse física y emocionalmente.

Hoy, con un tono más luminoso, Lourdes volvió a mostrarse en primera persona. “Sé que pasaron cosas que, bueno, me siento que me debo a mi público, como a la gente que también tira buena onda. Ya llegará el momento de hablar de ciertas cosas, pero hoy decido concentrarme en un gran sueño”, dijo en el video, con la voz pausada y el gesto sereno. Sin entrar en detalles sobre lo vivido, la cantante eligió enfocarse en la reconstrucción personal y profesional. “No es nada más ni nada menos que la casa que me vio nacer”, agregó con emoción, aludiendo al regreso a los escenarios, donde iniciará una nueva etapa de trabajo y reencuentro con su público.

La denuncia de su madre permitió el rescate de Lourdes tras doce horas de encierro

Las imágenes compartidas en sus historias reflejan a una Lourdes más centrada, con la mirada firme y un mensaje implícito de resiliencia. En otra de las grabaciones escribió: “Un día a la vez. Los espero”, acompañando el texto con su sonrisa. Aunque evitó referirse directamente a los hechos de violencia que trascendieron semanas atrás, su reaparición pública marca un punto de inflexión tras un período de angustia y exposición mediática. La artista optó por hablar desde un lugar más íntimo, agradeciendo el apoyo sin victimizarse, y transmitiendo una señal clara de recuperación.

Con esta reaparición, la cantante parece haber elegido un tono diferente: el de quien empieza a reconstruirse sin negar lo vivido, pero sin quedarse atrapada en el dolor. La calma en su voz y la gratitud hacia su público funcionan como una respuesta elocuente frente a los rumores y las versiones que circularon tras su denuncia.