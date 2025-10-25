El duro descargo de Lourdes con críticas a su entorno: “No sabe de mí y tiene el descaro de llorar en cámara”

Lourdes Fernández publicó un duro descargo tras la tensa situación que sufrió

Después de un día de máximo nerviosismo, y tras permanecer 12 horas secuestrada en el departamento de su novio Leandro García Gómez, Lourdes Fernández vive uno de los momentos más tensos de su vida. En ese marco, diversas personalidades opinaron de la situación y dieron detalles de la situación que atraviesa la artista a semanas de la vuelta de Bandana. En ese contexto, la cantante decidió publicar un duro descargo y apuntó contra su círculo íntimo.

“Debido a tantos dichos y tantas situaciones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas”, comenzó escribiendo la artista ante sus más de 230 mil seguidores.

El descargo de Lourdes Fernández "Es muy difícil, muy doloroso" (Instagram)

Luego, la artista continuó dirigiéndose hacia sus fans y expresando su cariño por los mensajes recibidos: “Primero agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño para conmigo. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que de a poco iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones”.

En su descargo, Fernández intentó explicar cómo se desarrolló su vínculo con su pareja: “Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede por más que una intente una y tora vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevan a tomar decisiones drásticas, nadie nos enseña a amar”.

Lourdes Fernández se mostró acompañada tras la dura situación que vivió con su pareja (Instagram)

Respecto a las diversas teorías que circularon sobre su relación y sobre el secuestro que sufrió en el departamento de su pareja, la artista expresó: “Puedo entender y comprender a la familia, amigas, amigos, compañeras por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto, desde una compañera que hace tres años que no sabe de mi y que a contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién, hasta supuestas amigas sabiendo cosas mías que no son reales”.

“Lo que si puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo tratar y acomodar”, comentó Lourdes respecto a su salud.

Para cerrar, Fernández se refirió al regreso de la banda pop y su deseo de cumplir con el compromiso ante sus fans: “Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana que me tiene muy entusiasmada y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo que es cantar. Gracias”.

Más allá de las palabras pronunciadas en su carta, la cantante agregó una foto junto a las personas que la acompañan en esta sensible situación. “Más amor y arte, por favor”, se leía en el cuadro que posaba a espaldas de Fernández y sus seres queridos, a quienes les tapó la cara con un corazón naranja.

