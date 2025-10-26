Teleshow

Juana Repetto contó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos: "Es suficiente"

La actriz abrió las puertas de su casa y compartió su postura sobre el uso de pantallas en la infancia y apostando por el juego y la convivencia familiar

Sol de María

Por Sol de María

Juana Repetto explicó por qué no tiene televisores en el living ni en las habitaciones de sus hijos (Video: Instagram)

Con la naturalidad y honestidad que la caracterizan, Juana Repetto volvió a responder preguntas de sus seguidores en Instagram y abrió las puertas de su hogar. En esta ocasión, la actriz abordó un tema que generó curiosidad: su decisión de no tener televisores ni en el living ni en las habitaciones de sus hijos. A través de sus historias, mostró parte de su casa y explicó su postura sobre el consumo de pantallas en la infancia, una reflexión que combinó humor, coherencia y autocrítica.

Todo comenzó cuando una usuaria le preguntó: “¿Por qué no ponés TV en el living? ¿O en las habitaciones de los chicos? Hermosa toda tu casa”. Juana acompañó la consulta con una foto de su living: un ambiente luminoso y cálido, con ventanales grandes, un sillón gris, estanterías de madera, juguetes distribuidos en los sectores bajos y una pequeña estructura lúdica de madera con forma de casita. Sin pantallas a la vista, el espacio transmite calma y funcionalidad, pensado claramente para el juego y la convivencia.

Junto a la imagen, respondió con sinceridad: “Trato de que vean lo menos posible. Con que haya una en el playroom es más que suficiente. Si queremos ver peli en la cama, vemos en mi cuarto (plan que amo).” La historia reflejó una decisión consciente respecto al uso de pantallas, algo que la actriz que espera a su tercer hijo y es madre de Toribio y Belisario mencionó en otras oportunidades. Sin embargo, lejos de adoptar una postura rígida o dogmática, minutos después Juana volvió a aparecer, esta vez desde el auto, con una expresión divertida y una aclaración que la mostró tan real como siempre.

Repetto reconoció que mantener a
Repetto reconoció que mantener a los niños alejados de las pantallas requiere tiempo, energía y propuestas alternativas

Sobre el mismo fondo de la pregunta anterior, escribió en letras grandes: “MENTIRA. Lo menos posible es CERO”. Entre risas, explicó en video que su respuesta inicial no era del todo cierta: “Mentira, me corrijo. Lo menos posible es cero. Y es posible. Yo con Toro hice más de una vez detox, y las dos veces estuvimos un mes y medio de pantallas cero. Y es posible, pero tenés que tener, o al menos yo en mi caso, con ellos, una disponibilidad física, una entrega de tiempo para poder ponerle el cuerpo y proponer otras cosas", analizó.

Con esa sinceridad que la caracteriza, Repetto reconoció que mantener a los chicos alejados de las pantallas implica tiempo, presencia y energía: “Los primeros días son difíciles, después fluye. Pero hay que estar, hay que proponer otros juegos, actividades, etcétera. Entonces no quiero dejar de decir que lo menos posible es cero porque es la verdad. Yo en este momento no podría encarar ese proceso, pero se puede.”

El anuncio del nombre Timoteo coincidió con la celebración del Día de la Madre y un video viral (Video: Instagram)

Hace solo algunos días, Juana confirmó oficialmente el nombre de su tercer hijo con un tierno video familiar publicado en sus redes sociales. Acompañada por sus dos hijos mayores, la actriz reveló que el nuevo integrante de la familia se llamará Timoteo, el mismo nombre que —por accidente— se había filtrado dos días atrás durante la celebración del Día de la Madre.

El video, compartido en su cuenta de Instagram, la muestra en el living de su casa, vestida con una camisa de colores vivos, mientras prepara una pizarra de madera con letras móviles. A su lado, Toro y Beli la ayudan con entusiasmo. La secuencia, musicalizada con la canción “Canción de amor” de Lisandro Aristimuño, captura el instante en que los tres completan el cartel que finalmente reza: “TORO, BELI, TIMOTEO”.

La confirmación llega luego de que, una semana atrás, Juana protagonizara un descuido viral. Durante una publicación por el Día de la Madre, compartió un video abriendo regalos junto a sus hijos, y sin querer mostró una cadenita personalizada que incluía los nombres grabados de todos los integrantes de la familia. Aunque intentó cubrir parte del dije con la mano para mantener el misterio, el reflejo de la cámara fue más rápido. Al detener el video en el momento justo, sus seguidores descubrieron que en la joya se leía claramente el nombre “Timoteo”.

Juana Repetto

Karina Jelinek recordó en las Elecciones Legislativas 2025 su famoso video viral: "¡Ábranme, quiero votar!"

La modelo durante la jornada electoral se tomó con mucho humor el blooper que sufrió en los comicios de 2013. "¡Esta vez los sorprendí y llegué a tiempo!", comentó

Glamping, spa de chicas y una fiesta de cuento: el cumpleaños soñado de la hija menor de Wanda Nara

La conductora de MasterChef Celebrity organizó una fiesta al aire libre por los 9 años de su nena en un palaciego entorno ubicado en Lobos. Todas las fotos y videos

Las tiernas fotos de Valentina Cervantes por el cumpleaños de su hijo Benjamín: "El príncipe de mi vida"

La modelo compartió los festejos del niño que tuvo con Enzo Fernández. Tortas con los colores de la selección y el Chelsea y las postales de su álbum personal

El video de la China Ansa en trabajo de parto en el auto y cantando cumbia, minutos antes de dar a luz a su hijo Rafael

Diego Mendoza, esposo de la periodista de Telefe, registró la divertida reacción de ella en los instantes previos a parir a su segundo hijo

El contundente posteo de Mauro Icardi y la China Suárez en medio del cumpleaños de la hija menor de Wanda Nara

En medio de las celebraciones por el cumpleaños de la niña el futbolista y su pareja compartieron un particular mensaje a sus seguidores

