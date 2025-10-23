El anuncio oficial de Juana Repetto sobre el nombre de su bebé: el tierno video con sus hijos

Juana Repetto confirmó el nombre de su tercer hijo con un emotivo video familiar en Instagram (Video: Instagram)

Juana Repetto confirmó oficialmente el nombre de su tercer hijo con un tierno video familiar publicado en sus redes sociales. Acompañada por sus dos hijos mayores, Toribio y Belisario, la actriz reveló que el nuevo integrante de la familia se llamará Timoteo, el mismo nombre que —por accidente— se había filtrado dos días atrás durante la celebración del Día de la Madre.

El video, compartido en su cuenta de Instagram, muestra a Juana en el living de su casa, vestida con una camisa de colores vivos, mientras prepara una pizarra de madera con letras móviles. A su lado, Toro y Beli la ayudan con entusiasmo. La secuencia, musicalizada con la canción “Canción de amor” de Lisandro Aristimuño, captura el instante en que los tres completan el cartel que finalmente reza: “TORO, BELI, TIMOTEO”.

“Toribio, Belisario y...”, escribió la actriz en el epígrafe, dejando que el video hablara por sí solo. Al final de la grabación, sonríe mientras sostiene la pizarra y celebra con sus hijos la llegada del bebé. En apenas una hora, la publicación superó las 20 mil reproducciones y se llenó de comentarios cariñosos de colegas y seguidores.

La revelación del nombre se había adelantado por un descuido durante el Día de la Madre, cuando se vio en una joya personalizada (Video: Instagram)

La confirmación llega luego de que, días atrás, Juana protagonizara un descuido viral. Durante una publicación por el Día de la Madre, compartió un video abriendo regalos junto a sus hijos, y sin querer mostró una cadenita personalizada que incluía los nombres grabados de todos los integrantes de la familia. Aunque intentó cubrir parte del dije con la mano para mantener el misterio, el reflejo de la cámara fue más rápido. Al detener el video en el momento justo, sus seguidores descubrieron que en la joya se leía claramente el nombre “Timoteo”.

“Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del ‘bebulo’, así que no lo podemos mostrar entero”, decía Juana entre risas en aquel clip, sin notar que ya había sido revelado. En cuestión de minutos, los fanáticos pausaron el video y comenzaron a comentar el hallazgo. “Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!”, escribió una usuaria. Otra bromeó: “Vi el nombre del nuevo bebé, pero no diré nada”. Aunque Repetto no lo confirmó en ese momento, el secreto había quedado expuesto.

Lejos de incomodarse por el episodio, la actriz optó por tomárselo con humor y transformar el error en un anuncio oficial, esta vez de manera consciente y acompañada por sus hijos. Así, el nuevo video se convirtió en una suerte de “reversión” del accidente anterior, pero con un tono mucho más emotivo y familiar.

El nombre Timoteo, de origen griego, mantiene la línea de nombres clásicos y poco frecuentes elegidos por la actriz

El nombre elegido, Timoteo, proviene del griego Timotheos y significa “el que honra a Dios”. Mantiene una línea coherente con los nombres de sus hijos mayores —Toribio y Belisario—, todos clásicos, poco frecuentes y con una impronta fuerte.

En abril de este año, la actriz había anunciado su separación de Sebastián Graviotto, padre de Belisario y del bebé en camino. Sin embargo, en todas sus declaraciones dejó en claro que la prioridad es el bienestar de sus hijos. Incluso, en una entrevista que dio a Ángel de Brito en Bondi Live, reveló detalles acerca de una posible reconciliación con el instructor de esquí: “Muchas cometen, para mí, el error de... ¿Viste que hay gente que se queda embarazada en una situación así y a raíz de eso dicen ‘bueno, intentémoslo’? Para mí es el peor error del planeta Tierra, porque con lo que cuesta tomar la decisión de separarse, sobre todo si ya tenés hijos”, explicó, descartando una nueva chance.

La actriz explicó que en su caso la paternidad compartida tiene una base previa, gracias a la experiencia de haber transitado un primer hijo junto a Graviotto. Esto, aseguró, facilita el manejo de asuntos centrales sobre la crianza, evitando partir de “cero” frente a una nueva etapa. “Nosotros ya tenemos medio... Hay un montón de decisiones que tomamos en pareja de los chicos, qué médico, qué crianza”, detalló en aquella conversación.