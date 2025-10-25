Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata: “Ya está, no hay marcha atrás”

A casi 16 meses de su llamativa propuesta de casamiento en los Martín Fierro Federal, este viernes, Matías Alé y Martina Vignolo sellaron su amor en Mar del Plata. Ante la mirada de amigos, familiares y seres queridos, la pareja dio el sí por iglesia y festejó su unió entre lágrimas.

“Estoy muy feliz, disfrutando todo, intento relajar los nervios. Hay muchos amigos. Es un momento muy especial, y más en este lugar que me acompañó toda mi vida”, comenzó diciendo la joven de 22 años ante la cámara de Net Tv. La novia arribó al lugar en un antiguo vehículo de color rojo y fue asistida por su padre y por Benito Fernández, quien confeccionó su vestido para esta ceremonia.

Vignolo llevaba un vestido de novia blanco sin mangas, confeccionado con tela de textura brillante y ajuste ceñido al cuerpo. El diseño incluía un escote redondeado y una falda de corte largo que caía de forma recta. Martina lucía un velo de tul translúcido sujeto en la parte posterior de la cabeza, que cubría parcialmente la espalda y se extendía hasta la cadera. El peinado consistía en un recogido pulido.

Una vez que la novia ingresó, los cientos de invitados la observaban. Mientras algunos grababan el momento con sus teléfonos, otros intentaban contener las lágrimas. Así, la joven avanzó lentamente en medio de una iglesia colmada. Al llegar al altar, Matías la recibió y saludó al papá de Martina. Luego el cura los saludó con un beso en la mejilla a ambos. El actor mantenía cerca de él a su mascota, quien los acompañaba en los primeros minutos de la ceremonia.

Con la idea de descontracturar un poco el clima, el cura hacía chistes. Después de la ceremonia, los novios realizarían una fiesta para más de 400 invitados. Durante su charla, el sacerdote reflexionó sobre la unión de la pareja en los tiempos actuales. Matías hacia caras, reaccionaba y mostraba su complicidad con su pareja, quienes se reían ante las ocurrencias del padre.

En su mesa, el cura tenía el acetre, el recipiente donde se guarda el agua bendita. Allí bendijo los anillos. Matías agarró el de su mujer, tomó la mano de su pareja y luego la besó. Después fue el turno de Martina, quien tomo a su pareja con ambas manos y colocó su anillo. Visiblemente emocionado, Alé sonreía mientras miraba a su esposa.

Ante los aplausos de sus amigos y familiares, la pareja selló el compromiso al firmar el acta ante el sacerdote. Segundos después, quien también tuvo que cumplir con este paso fue la madre del actor y algunos seres queridos por parte de la novia. Fue entonces cuando las cámaras se dirigieron hacia Benito Fernández, quien comentó en ese momento: “Son dos personas divinas, se merecen lo mejor. A él lo conozco hace muchos años y siempre fue muy cariñoso conmigo. Acompañarlos en esto es maravilloso”.

Mientras terminaba de firmar el documento que le mostraba el sacerdote, Alé dijo entre risas hacia su esposa: “Ya está no hay marcha atrás. Con cariño te puse”. Luego, los invitados se pusieron de pie para escuchar las palabas del cura. En ese instante, el padre pronunció ante todos en la iglesia: “A todos ustedes queridos hermanos y hermanas. Pongan la mano en el corazón para juntar todos los buenos deseos para Marti y para Mati en el día de su casamiento. Ahora elevemos la mano al cielo y pidámosle a Dios todo poderoso que derrame en esta noche sobre Matías y Martina su bendición. Que el espíritu santo llene sus corazones”.

En línea con la emoción de este día, Alé compartió una foto dedicada a Martina. “Ese días te lo propuse y hoy, casi 16 meses después llegó el día. Nos casamos princesa mía. Te amo. Gracias por disfrutar todo el proceso hasta acá y hacer todo para que sea único e inolvidable. Solo nos queda disfrutarlo. Te amo”, escribió el actor con una imagen del día que le propuso casamiento a su novia en la ceremonia de los Martín Fierro.