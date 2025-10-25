Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

Valentino López debutó como modelo (Foto: Instagram)

Valentino López y su novia Carola Sánchez debutaron en el mundo del modelaje con una sesión fotográfica de estilo urbano, en la que la pareja demostró complicidad y frescura. Además, los jóvenes se adaptaron con naturalidad a las exigencias visuales de una campaña profesional. Las imágenes, cuidadosamente producidas, reflejaron tanto la cercanía entre ambos como la estética juvenil y relajada que definió la jornada.

En una de las primeras tomas, Valentino apareció sentado en una silla negra, luciendo una camiseta sin mangas blanca y pantalones cortos de denim celeste claro, intervenidos con inscripciones naranjas que sumaron un guiño gráfico a su look. Detrás destacó un reflector circular dorado y un cartel con la frase “Esto es un viaje de ida”. El fondo blanco y la alfombra gris clara reforzaron el ambiente diáfano y aportaron una atmósfera actual a la escena.

El segundo retrato lo mostró de pie, vistiendo una camiseta blanca de mangas anchas, mientras sostenía una pelota de fútbol blanca y negra y dirigía una mirada firme a la cámara. Como parte de la misma producción, se repitieron elementos visuales como el fondo claro, el reflector y los carteles, que desplegaron un universo gráfico alineado con tendencias contemporáneas.

Carola también estuvo a su lado en la sesión

Valentino lució diferentes loos urbanos

Carola posó con un look demin

La participación de Carola Sánchez sumó dinamismo y armonía al set. En una imagen, ella se ubicó sentada sobre la alfombra, vestida con un conjunto de chaqueta y pantalón de mezclilla clara, junto con un top a tono y el cabello suelto enmarcando el rostro. Valentino la acompañó desde la silla, vestido de negro con detalles en blanco y zapatillas deportivas. Ambas miradas se dirigieron hacia la lente, proponiendo una escena de conexión visual sincera.

La complicidad se acentuó en otra fotografía, donde la pareja posó de pie sobre el fondo minimalista. Valentino eligió un conjunto negro deportivo y remera blanca. Carola llevó la chaqueta y los pantalones de mezclilla clara, con detalles desflecados y un top de igual textura. La joven apoyó una mano sobre el pecho de Valentino y ambos sonrieron, plasmando una instantánea de confianza genuina.

Hubo momentos individuales en los que Valentino posó alternando actitudes entre la seriedad y el relax: lo retrataron sentado en el piso con una camiseta deportiva azul oscura con toques rojos y blancos, y pantalón corto de denim gris, o también sentado con expresión seria y las manos entrelazadas, rodeado por los mismos elementos visuales de la producción, como la silla negra y el reflector dorado.

Maxi López, su papá, y su abuela materna lo bancaron en los comentarios

Remera blanca, bermuda de jean y mucha actitud

Esta es una nueva faceta en la vida del mayor de los López (Foto: Instagram)

En el retrato de la pareja juntos, se vio el contraste entre el negro del conjunto de Valentino y la mezclilla clara de Carola, sobre un fondo blanco que potenció la iluminación suave. Las poses relajadas, la complicidad en las sonrisas y las miradas directas a cámara propusieron un clima de cercanía y autenticidad, mientras que los detalles de marca y diseño en la ropa, junto con carteles y frases, aportaron identidad moderna a la propuesta visual.

Luego de la publicación de las fotografías en redes sociales, las reacciones de la familia no se hicieron esperar. Maxi López, su papá, la abuela Nora Colosimo y la tía Zaira Nara le dieron “me gusta” a las imágenes. Además, tanto Maxi como Nora comentaron expresando orgullo y apoyo por el debut, reforzando el acompañamiento y el entusiasmo familiar ante el nuevo paso de Valentino en el mundo de la moda.

Este debut en la moda no solo registró una nueva faceta para Valentino López y Carola Sánchez, sino que los posicionó como referentes de una generación que reivindicó la espontaneidad, el juego visual y la integración de tendencias globales en clave local, en un set donde el estilo propio y el vínculo personal adquirieron tanto protagonismo como el resultado final de cada imagen.