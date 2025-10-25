Teleshow

Entre looks urbanos y el apoyo familiar: así fue el debut de Valentino López como modelo

El jugador de las inferiores de River Plate cambió la camiseta de futbol momentáneamente y tuvo su primera experiencia laboral

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Guardar
Valentino López debutó como modelo
Valentino López debutó como modelo (Foto: Instagram)

Valentino López y su novia Carola Sánchez debutaron en el mundo del modelaje con una sesión fotográfica de estilo urbano, en la que la pareja demostró complicidad y frescura. Además, los jóvenes se adaptaron con naturalidad a las exigencias visuales de una campaña profesional. Las imágenes, cuidadosamente producidas, reflejaron tanto la cercanía entre ambos como la estética juvenil y relajada que definió la jornada.

En una de las primeras tomas, Valentino apareció sentado en una silla negra, luciendo una camiseta sin mangas blanca y pantalones cortos de denim celeste claro, intervenidos con inscripciones naranjas que sumaron un guiño gráfico a su look. Detrás destacó un reflector circular dorado y un cartel con la frase “Esto es un viaje de ida”. El fondo blanco y la alfombra gris clara reforzaron el ambiente diáfano y aportaron una atmósfera actual a la escena.

El segundo retrato lo mostró de pie, vistiendo una camiseta blanca de mangas anchas, mientras sostenía una pelota de fútbol blanca y negra y dirigía una mirada firme a la cámara. Como parte de la misma producción, se repitieron elementos visuales como el fondo claro, el reflector y los carteles, que desplegaron un universo gráfico alineado con tendencias contemporáneas.

Carola también estuvo a su
Carola también estuvo a su lado en la sesión
Valentino lució diferentes loos urbanos
Valentino lució diferentes loos urbanos
Carola posó con un look
Carola posó con un look demin

La participación de Carola Sánchez sumó dinamismo y armonía al set. En una imagen, ella se ubicó sentada sobre la alfombra, vestida con un conjunto de chaqueta y pantalón de mezclilla clara, junto con un top a tono y el cabello suelto enmarcando el rostro. Valentino la acompañó desde la silla, vestido de negro con detalles en blanco y zapatillas deportivas. Ambas miradas se dirigieron hacia la lente, proponiendo una escena de conexión visual sincera.

La complicidad se acentuó en otra fotografía, donde la pareja posó de pie sobre el fondo minimalista. Valentino eligió un conjunto negro deportivo y remera blanca. Carola llevó la chaqueta y los pantalones de mezclilla clara, con detalles desflecados y un top de igual textura. La joven apoyó una mano sobre el pecho de Valentino y ambos sonrieron, plasmando una instantánea de confianza genuina.

Hubo momentos individuales en los que Valentino posó alternando actitudes entre la seriedad y el relax: lo retrataron sentado en el piso con una camiseta deportiva azul oscura con toques rojos y blancos, y pantalón corto de denim gris, o también sentado con expresión seria y las manos entrelazadas, rodeado por los mismos elementos visuales de la producción, como la silla negra y el reflector dorado.

Maxi López, su papá, y
Maxi López, su papá, y su abuela materna lo bancaron en los comentarios
Remera blanca, bermuda de jean
Remera blanca, bermuda de jean y mucha actitud
Esta es una nueva faceta
Esta es una nueva faceta en la vida del mayor de los López (Foto: Instagram)

En el retrato de la pareja juntos, se vio el contraste entre el negro del conjunto de Valentino y la mezclilla clara de Carola, sobre un fondo blanco que potenció la iluminación suave. Las poses relajadas, la complicidad en las sonrisas y las miradas directas a cámara propusieron un clima de cercanía y autenticidad, mientras que los detalles de marca y diseño en la ropa, junto con carteles y frases, aportaron identidad moderna a la propuesta visual.

Luego de la publicación de las fotografías en redes sociales, las reacciones de la familia no se hicieron esperar. Maxi López, su papá, la abuela Nora Colosimo y la tía Zaira Nara le dieron “me gusta” a las imágenes. Además, tanto Maxi como Nora comentaron expresando orgullo y apoyo por el debut, reforzando el acompañamiento y el entusiasmo familiar ante el nuevo paso de Valentino en el mundo de la moda.

Este debut en la moda no solo registró una nueva faceta para Valentino López y Carola Sánchez, sino que los posicionó como referentes de una generación que reivindicó la espontaneidad, el juego visual y la integración de tendencias globales en clave local, en un set donde el estilo propio y el vínculo personal adquirieron tanto protagonismo como el resultado final de cada imagen.

Temas Relacionados

Valentino LópezWanda NaraMaxi LópezZaira NaraNora Colosimo

Últimas Noticias

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

La bailarina compartió en sus redes sociales un llamativo ida y vuelta que tuvo con su pequeña de dos años

La divertida discusión entre Noelia

Osqui Guzmán recordó el episodio que vivió con la policía y contó cuánto le afectó: “Estuve dos noches sin dormir”

El actor relató la situación que atravesó y confesó el sufrimiento que atravesó después del conflicto

Osqui Guzmán recordó el episodio

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

El programa de El Trece le dio el pie a una joven venezolana para abrir su corazón y confesarle al conductor cómo la ayudo en la vida

Fue a Ahora Caigo a

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

El reconocido músico británico fue homenajeado durante una ceremonia oficial en el Salón Eva Perón, donde agradeció el recibimiento y destacó el vínculo único con el público argentino

Rod Stewart fue declarado Huésped

Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata: “Ya está, no hay marcha atrás”

La pareja vivió una inolvidable ceremonia plagada de momentos tiernos, bromas del sacerdote y la compañía especial de la mascota del actor ante una iglesia repleta de afectos

Matías Alé y Martina Vignolo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El equipo que clonó a

El equipo que clonó a la oveja Dolly logró ahora cerdos resistentes a una enfermedad devastadora

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Trágico accidente en Río Negro: se desprendió el acoplado de un camión, embistió a un auto y murió un hombre

Javier Milei se reunió con el CEO de JP Morgan y habló en una exclusiva cena del banco a dos días de las elecciones

Molinos Agro y Louis Dreyfus Company presentaron una mejora en su propuesta a los acreedores de Vicentin

INFOBAE AMÉRICA
Lula da Silva se reunió

Lula da Silva se reunió con el primer ministro malasio en la antesala a su posible negociación con Trump por los aranceles a Brasil

Un informe reveló más de 60 muertes y 1.330 violaciones de derechos humanos en cárceles de Cuba

Moody’s mantuvo la calificación crediticia de Francia pero bajó la perspectiva a “negativa” por la inestabilidad política

Rodrigo Paz prometió “poner a Bolivia en el mundo” y busca más apoyo externo en plena transición

Zelensky pidió sanciones contra todas las petroleras rusas, refinerías y la “flota fantasma” para presionar a Putin a firmar la paz

TELESHOW
La divertida discusión entre Noelia

La divertida discusión entre Noelia Marzol y su hija sobre la existencia de los monstruos: “¿Existen o no?"

Osqui Guzmán recordó el episodio que vivió con la policía y contó cuánto le afectó: “Estuve dos noches sin dormir”

Fue a Ahora Caigo a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar: “Me sacaste de una depresión”

Rod Stewart fue declarado Huésped de Honor en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

Matías Alé y Martina Vignolo celebraron su casamiento por iglesia en Mar del Plata: “Ya está, no hay marcha atrás”