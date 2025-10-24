Teleshow

Sol, playa y descanso: las imágenes del viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por Miami

Tras su paso por Nueva York y Chicago, la pareja eligió relajar en la costa antes de regresar a la rutina y al trabajo

Lucía Consiglieri

Por Lucía Consiglieri

Sol, playa y descanso: las
Sol, playa y descanso: las imágenes del viaje de Nicolás Cabré y Rocío Pardo por Miami (Foto: Instagram)

Nicolás Cabré y Rocío Pardo eligieron Miami como el siguiente destino en su nueva escapada de relax, combinando días bajo el sol, aire tropical y la tranquilidad de la vida en pareja. Las imágenes de su estadía en la ciudad estadounidense retratan distintos momentos, en los que la privacidad, la complicidad y el ambiente distendido aparecen como protagonistas. El álbum de recuerdos compartido da cuenta tanto del ritmo pausado de las vacaciones como de la conexión entre ambos.

En una de las instantáneas, la pareja disfruta de una tarde junto a la piscina en una terraza elevada, con vistas abiertas a los rascacielos y edificios de Miami atestiguando el contrapunto entre la calma y el movimiento urbano. Solo se distinguen sus piernas recostadas en las reposeras, lo que aporta una cuota de privacidad y resalta el clima de descanso en el que se encuentran. La escena captura la pausa perfecta entre el bullicio de la ciudad y la búsqueda de serenidad.

La convivencia cotidiana y espontánea se refleja en otra fotografía tomada en la habitación del hotel. Rocío Pardo, sentada sobre la cama cubierta con sábanas blancas deshechas, sonríe a la cámara con un top negro y pantalón beige, mientras sostiene el teléfono para la selfie. Cabré, en camiseta blanca y cabello despeinado, aparece semisentado junto a la ventana por la que fluye la luz suave a través de cortinas traslúcidas. La composición transmite una cercanía particular y la naturalidad de las mañanas compartidas lejos de las obligaciones diarias.

La felicidad de la dupla
La felicidad de la dupla de tener la posibilidad de desconectar antes de regresar al trabajo
La pareja hace semanas que
La pareja hace semanas que se encuentra de viaje, habiendo pasado por Chicago y Nueva York
El pelo al viento y
El pelo al viento y las pecas a flor de piel, Pardo se mostró a cara lavada

El contacto con la playa y la vida al aire libre es otro eje de este viaje. Una imagen muestra la silueta de un puesto de salvavidas pintado en verde y amarillo que domina la arena de Miami Beach, mientras el océano y los conos naranjas marcan el horizonte. Otra toma registró una de las escenas más clásicas de cualquier descanso de vacaciones: un par de piernas bronceadas extendidas sobre la reposera frente al mar, mate, termo y bombilla apoyados al costado y un envase transparente en mano. Los tonos azul verdoso del agua y el cielo despejado refuerzan la sensación de placer y disfrute sin apuro.

Las postales sobre la arena alcanzan su punto más íntimo en el retrato cercano de ambos, sentados en reposeras bajo la luz solar. Rocío luce un bikini rosa de detalles claros y Cabré, sin remera, posa relajado, ambos sonrientes a la cámara. El ambiente, con fondo de sillas de playa y zonas de sombra bajo los árboles, expresa la alegría sencilla del verano compartido.

Durante su estadía, también buscaron el equilibrio entre naturaleza y detalles urbanos. Una imagen plasma la postal de Cabré en una silla de mimbre con cojines beige, bajo plantas naturales que decoran una terraza en la que también predominan muros blancos y motivos de hojas verdes. Lleva una remera blanca estampada con hojas de palmera y pantalones cortos, la postura tranquila y una mirada distendida a la cámara. En la misma terraza, Rocío aparece en primer plano, sonriente, rodeada de sombrillas color terracota, plantas tropicales y muebles claros. Su cabello suelto y el brillo cálido del día completan la secuencia distendida de sus días en Miami.

La vista desde el departamento
La vista desde el departamento
Rocío fotografió uno de los
Rocío fotografió uno de los clásicos de las playas de Miami
Café frío y playa fueron
Café frío y playa fueron los esenciales en esta escapada (Foto: Instagram)

Una de las últimas postales muestra a la pareja sentada junta, rodeada de vegetación exuberante y muebles de fibras naturales. Cabré, con remera blanca de hojas y pantalón corto estampado, sonríe levemente apoyando el brazo en la silla. Rocío, con vestido claro de tirantes y cabello rojizo sobre el hombro, subraya con una expresión suave la comodidad de este tiempo compartido. La luz natural, los colores cálidos y el clima de desconexión fusionan la esencia del viaje: una pausa de disfrute y convivencia en uno de los destinos más emblemáticos del sur de Florida.

Las vacaciones de Cabré y Pardo en Miami ofrecieron mucho más que postales turísticas: permitieron redescubrir el placer de la convivencia sencilla, alternando entre la relajación y la alegría de experiencias compartidas. Desde las mañanas lentas hasta las tardes al sol y el refugio en espacios verdes, cada imagen deja entrever un descanso genuino que refuerza la armonía y el disfrute pleno, dejando en la pareja nuevas historias y memorias para sumar a su recorrido juntos.

