Nicolás Cabré y Rocío Pardo, enamorados y cómplices en Chicago: pizza, básquet y paseos con sabor a aventura

Las últimas jornadas encontraron a Nicolás Cabré y Rocío Pardo viviendo una escapada idílica en Chicago, en plena sintonía romántica y lejos de la exigente rutina de trabajo. La pareja, que se prepara tanto para su esperada boda como para una ajetreada temporada teatral, hizo una pausa para disfrutar del otoño norteamericano y explorar cada rincón de la ciudad del viento. Entre postales urbanas, risas frente al lago Michigan y gestos cómplices bajo el cielo gris, Cabré y Rocío transformaron su viaje en una declaración de amor, complicidad y disfrute genuino, llevando a sus seguidores de la mano por una Chicago íntima, divertida e inolvidable.

Las postales que compartieron en sus redes sociales hablan por sí solas: lejos de formalismos, Rocío y Nico contagiaron encanto y buen humor paseando a toda hora, disfrutando tanto los rincones más clásicos como los placeres más simples de Chicago. Uno de los puntos altos del viaje fue la visita al imponente United Center, el templo de los legendarios Chicago Bulls. Allí, Rocío se sumergió en la euforia local: posó con la gorra marrón del equipo y una inconfundible mano de espuma roja con la frase “#1 fan”, celebrando la mística del básquet norteamericano mientras Cabré, sonriente y relajado, la acompañaba desde la tribuna, rodeados de fanáticos y el ruido ensordecedor de un estadio lleno.

El costado foodie del viaje tampoco quedó afuera. Como todo buen turista, la pareja se entregó a la clásica pizza de pepperoni al estilo local, de masa crocante, salsa intensa y porciones generosas. En las stories puede verse la hora exacta en la que se dieron este gusto, un detalle más de este recorrido genuino y despreocupado. La experiencia norteamericana se completó con caminatas sin apuro por el famoso Navy Pier, donde posaron abrazados frente a la rueda gigante con el lago como fondo, y fotos en blanco y negro en el Teatro Chicago, sumando esa dosis vintage a una travesía que conjuga tradición, cultura pop y amor a toda prueba.

No faltaron tampoco los paseos urbanos: en cada cruce de avenidas y callecitas repletas de rascacielos y letreros, los protagonistas caminaron como cualquier pareja local, abrazados, entre risas y miradas cómplices, entregados a la magia de descubrir juntos todas las facetas de la ciudad del viento, lejos del ruido y la vorágine mediática porteña.

Este viaje es reflejo del presente sólido y pleno que transita la pareja. Cada imagen publicada y cada gesto ante la cámara confirman lo que ya se ve fuera de ella: un amor sin artificios, donde lo importante es estar juntos, disfrutar lo cotidiano y transformarlo en recuerdos imborrables. En este viaje, como en su día a día, Cabré y Pardo apuestan a la autenticidad, al compañerismo como base y a esos detalles simples, que van desde un partido de básquet hasta el disfrute de una buena comida, y muestran que la felicidad no responde a fórmulas mágicas, sino a la elección mutua una y otra vez.

Pero si hay algo que hizo especial a este viaje fue el costado emotivo que Nico Cabré quiso plasmar en una publicación dedicada especialmente a Rocío. Luego de participar nada menos que de los 42K de Chicago, el actor homenajeó a su futura esposa con un mensaje tan genuino como entrañable. “Esta publicación es para vos @rrociopardo. Para agradecer todo lo que sos conmigo… tiene lógica que esa medalla esté en tus manos porque sos gran parte de todo esto. Es también para decirte gracias por hacer que todas estas cosas que hacemos sean inolvidables“, confió, recordando que el verdadero motor es compartir el camino y animarse a crecer juntos.

El texto continuó con agradecimientos orientados a esos pequeños grandes gestos que hacen especial a una pareja. "Gracias por escucharme contándote cosas sobre corredores que no tienen por qué importarte y sonreír, por esperarme y empujarme para que trate de alcanzar estos objetivos de la mejor manera y sonreír“, sigue, y reconoce que lo que los une no es el glamour ni el brillo, sino la risa, el aliento y la suma de momentos privados. Cabré concluyó: ”Puedo seguir y seguir... pero básicamente te digo gracias por tu sonrisa hermosa y por hacerme sonreír a mí. Gracias por amarme como lo hacés y por cuidarme siempre. Gracias por tu compañía... Te amo mi amor, sos increíble“.

Por el momento, y hasta que regresen para continuar con la cuenta regresiva hacia el casamiento, Nicolás y Rocío siguen disfrutando de las calles, el deporte, las comidas y los rincones más especiales de Chicago. Los dos, lejos de los flashes argentinos, se vuelven turistas, compañeros y cómplices de una historia que eligen construir con nuevos recuerdos, pequeños lujos y auténtica felicidad. Mientras los fans esperan ansiosos más detalles sobre la boda que se viene, la pareja regala en cada imagen la prueba definitiva de que, cuando el amor y la alegría están presentes, cualquier ciudad del mundo puede sentirse como el hogar soñado.