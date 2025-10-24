Teleshow

Pelao Khe y el libro que encendió su imaginación: “Me ayudó a construir historias”

En #TeRecomiendoUnLibro el actor encontró en su libro favorito algo más que una historia de terror: un portal a la creatividad que hoy lo inspira a crear personajes para sus videos

Por Milagros Labrada

Guardar
Te Recomiendo un Libro - Pelado Khe

“Los remedios de la abuela de R. L. Stine es mi libro favorito”, afirma sin rodeos Alejo Cruzado Antonelli, más conocido como Alex Pelao o Pelao Khe. La pregunta sobre el libro que marcó su vida no lo sorprende: tiene grabado en la memoria aquel momento en que descubrió el placer de la lectura. “Me remite al momento en el que lo leía. Yo tenía ocho años, más o menos. Prendía el velador, me ponía a leer y sentía que me sumergía un poquito en él, en esa lectura”, recuerda, evocando la imagen de un niño fascinado bajo la luz cálida de una lámpara, con el mundo exterior completamente borrado por la magia de las palabras.

Pero lo que lo atrapó no fue solo la historia, sino también las ilustraciones y el diseño de la tapa. “A mí me llamó mucho la atención siempre el dibujo. Algo que me pasa con los libros es que necesito que la tapa me venda un poco. Si no, no compro”, confiesa, dejando en claro que para él leer siempre fue una experiencia donde el arte y el texto se complementan.

Además, el libro tiene un valor afectivo especial: fue un regalo de su hermano, con quien compartía la afición por los títulos de Stine. Ese vínculo familiar, asegura, encendió su amor por la lectura y fue clave en su propio proceso creativo. “La capacidad que tenía de niño, de imaginación, cómo me estimulaba un libro, me ayudó a construir historias, a construir esos escenarios que hoy en día los llevo a video. Fueron semillas para crear, ayudó a que hoy pueda construir un montón de escenarios”, explica. Su carrera como actor y creador de contenido, dice, está profundamente conectada con ese temprano ejercicio de imaginar y visualizar universos propios desde las páginas.

"Generaba un terror, pero era
"Generaba un terror, pero era un terror lindo porque estaba creado por mí"

La historia de “Los remedios de la abuela” es, como él la describe, un pequeño thriller para lectores jóvenes. “Se trata de una abuela que le da medicamentos a este nieto, pero con unos tratos medios extraños”, cuenta con tono pícaro, anticipando que nada en ese relato es lo que parece. Y recuerda que el clima de suspenso y ese leve roce con el terror fueron parte de su encanto: “Lo leía antes de dormir. Y sí, generaba un terror, pero era un terror lindo porque estaba creado por mí. Entonces el límite de cuánto miedo podía dar se reducía a mi cabeza. Era más que todo excitante. Emocionante.”

Aún conserva la vívida memoria de una noche particular, cuando el miedo traspasó las páginas: “‘No, no, no. Demonios. Vete’, grité debajo de la almohada. ‘No quiero verte’. Abrí grande los ojos y por un segundo no supe dónde me hallaba. No parecía la casa de la abuela Marsha. Estaba en mi casa y había tenido una pesadilla”, revive entre risas. Aquellas noches de sobresalto y emoción fueron, según confiesa, sus primeras inmersiones en mundos ficticios, cuando entendió el poder de una historia para hacerte olvidar la realidad.

"Me marcó porque fue uno
"Me marcó porque fue uno de los primeros plot twist que leía"

Pero lo que más lo marcó fue su primer gran giro narrativo. “Me marcó porque fue uno de los primeros plot twist que leía. Es como todo lo que parecía ser algo… no lo era. Era darte vuelta la tortilla”, dice. Ese descubrimiento —de que las historias pueden sorprender, engañar y alterar las expectativas— plantó en él la semilla del suspenso y el juego narrativo que hoy explora en sus videos y actuaciones.

En la sección Te recomiendo un libro de Infobae, donde figuras del espectáculo y las redes comparten sus lecturas inolvidables, Pelao Khe no duda: “Te recomendaría este libro porque nunca está de más leer algo que leíste de niño. Mirá, es cortito, lo podés leer rápido.”

Así, entre recuerdos de infancia, sustos divertidos y el descubrimiento del poder de imaginar, Alex Pelao revaloriza el rol de la lectura en su vida artística. Aquella luz de velador que iluminaba las páginas de R. L. Stine sigue encendida: hoy ilumina también sus historias, sus videos y la inspiración de quienes, como él, todavía creen que leer es otra forma de soñar despiertos.

Temas Relacionados

Pelao KheTe Recomiendo un Libro

Últimas Noticias

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Luego del hallazgo de la cantante en la casa de su exnovio, Leandro García Gómez, la integrante del grupo dedicó palabras de agradecimiento y amor

Virginia da Cunha de Bandada,

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La actriz volvió a encender las redes al exponer a sus críticos con mensajes sarcásticos, mientras el conductor lanzó comentarios filosos que reavivaron su histórica rivalidad mediática

Ángel de Brito fue lapidario

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

La actriz se sinceró sobre su falta de experiencia con los brownies y reveló que nunca los había preparado, aunque es el postre favorito de su hija. Sus sentidas palabras

La profunda emoción de Eugenia

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

Los participantes de MasterChef Celebrity se sumaron a coreografías que conquistaron a los fans, mostrando la buena onda y complicidad que reina entre ellos

Los desafíos virales de Ian

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez

Luego de ser localizada en condiciones de vulnerabilidad, la cantante fue asistida y trasladada por el SAME al Hospital Fernández, según confirmaron fuentes policiales y judiciales tras el procedimiento. El video

El momento en el que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Desbarataron una banda que robaba

Desbarataron una banda que robaba autos y los desguazaba en un taller ilegal de José C. Paz

Musicoterapia: qué es y cinco recomendaciones para optimizar sus beneficios en la salud mental

De brotes de enfermedades a retroceso de glaciares: qué alertan los últimos datos sobre el cambio climático

Cayó el hombre que mató a tiros a un joven delante de sus vecinos en La Matanza

Las reservas del BCRA aumentaron más de USD 4.000 millones por la suba del precio del oro durante la gestión de Milei

INFOBAE AMÉRICA
La ONU advirtió que la

La ONU advirtió que la tregua entre Israel y Hamas es “extremadamente frágil” y pidió por más acceso de ayuda humanitaria en Gaza

Trump inicia este viernes su gira por Asia para reunirse con Xi en medio de tensiones comerciales y participar en la cumbre de APEC

Estados Unidos realizará ejercicios militares con Trinidad y Tobago frente a las costas de Venezuela

Lecturas para el fin de semana: cómo radicalizar el dolor

“El gran Gatsby” en dos mil palabras: el contrabandista enamorado que se volvió un héroe

TELESHOW
Virginia da Cunha de Bandada,

Virginia da Cunha de Bandada, a flor de piel: “Sabíamos que Lourdes estaba con él y podía salir perjudicada”

Ángel de Brito fue lapidario con la China Suárez por el enfrentamiento con sus detractores: “Mentirosa serial”

La profunda emoción de Eugenia Tobal al hablar de su hija Ema en MasterChef Celebrity: “Amo ser su mamá”

Los desafíos virales de Ian Lucas con Valentina Cervantes y Evangelina Anderson que arrasan en las redes

El momento en el que Lourdes Fernández de Bandana era trasladada tras la detención de Leandro García Gómez