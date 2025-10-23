Teleshow

El video de Maxi López en una rotisería preparando una milanesa que se volvió viral

El exfutbolista, en medio de su participación en MasterChef Celebrity, visitó un local de comida para llevar donde aprendió cómo preparar uno de los platos más amados por los argentinos

Maxi López visitó una rotisería para aprender a preparar milanesas (Video: Instagram/ El_antojook)

En la gala del martes de MasterChef Celebrity (Telefe), Maxi López le dedicó un plato muy especial a su esposa Daniela Christiansson, quien está transitando el séptimo mes de su embarazo. El exfutbolista contó que la modelo tiene como principal antojo las milanesas. En las últimas horas, él se volvió tendencia por un video en donde aparece preparando en una rotisería uno de los “platos bandera” del país.

“Le enseñamos a Maxi López a preparar la mejor milanesa del mundo”, tituló una cadena de comida para llevar al video en el que el exjugador de fútbol aprendía todos los secretos para preparar una milanesa gloriosa: en las imágenes, que fueron musicalizadas con “La cumbita”, el primer exmarido de Wanda Nara aparece cortando la carne y golpeándola con un martillo hasta ponerla con la textura adecuada.

Maxi López se volvió viral
Maxi López se volvió viral por un video preparando milanesas en una rotisería (Instagram)

Vestido con un delantal blanco, mientras seguía los lineamientos de los cocineros del lugar, al ídolo de River Plate, FC Barcelona y AC Milan se lo vio condimentando un bowl con huevos batidos y sumergiendo la carne en la preparación, para después pasarlos por el pan rallado. De ahí directo a la freidora. Las imágenes del actual participante del reality show de cocina mostraron su faceta más relajada, pero también aplicada del papá de Valentino, Constantino, Benedicto, quienes son producto de su matrimonio con Wanda, y de la pequeña Elle, con su actual pareja.

“Me encanta este Maxi”, “esta versión de Maxi que todos querían ver”, “¡este es el Maxi que queremos!”, “ahora me cae bien Maxi, me gusta esta faceta copada. ¡Icardi debe estar odiado! Ja, ja, ja", fueron algunos de los mensajes que recibió el exdelantero, elogiando su incursión mediática en la competencia culinaria de Telefe y el perfil que viene luciendo en TV.

Maxi López aprendió cómo preparar
Maxi López aprendió cómo preparar milanesas de nalga en una casa de comida para llevar

El plato de Maxi López en MasterChef Celebrity que le dedicó a Daniela Christiansson

Los intercambios de humor y picardía entre Wanda Nara y Maxi López se volvieron un condimento especial de esta edición de MasterChef Celebrity. En la gala del martes, la expareja generó un momento televisivo que rápidamente generó eco en las redes sociales. En esta ocasión, la conversación giró en torno a un plato que López presentó bajo el nombre “el antojo”.

El desafío consistió, precisamente, en preparar milanesas y Maxi López explicó que eligió hacer una versión de milanesas de nalga con papas fritas y salsa porque “es un plato que me produce felicidad”, expresión que se destacó entre las intervenciones del programa. Al consultar sobre el peculiar nombre, Maxi confesó que su motivación viene de la convivencia familiar: “En el embarazo de mi mujer, esta vez, quiere milanesas. Así que, a cualquier hora, me tengo que levantar y prepararlas”, relató ante el jurado, descolocando tanto a los presentes como a quienes seguían el programa desde sus casas.

El plato de Maxi López dedicado a su mujer (Video: MasterChef Celebrity/ Telefe)

La dinámica divertida se amplificó cuando Wanda intervino con una dosis de ironía al preguntar: “La pregunta ahora es, ¿quién le está haciendo ahora las milanesas a la mujer de Maxi?”, haciendo alusión a que la actual pareja del exjugador que se encuentra en Suiza, a más de 11 mil kilómetros de distancia de la Argentina. La situación provocó la reacción inmediata de López, quien, ya tras bambalinas, expresó entre risas e indignación: “Es terrible”, lanzó, divertido.

Unas horas antes, en el mismo ambiente distendido, se había generado un ida y vuelta de la expareja que terminó en un blooper. Wanda exclamó: “¡Qué milanesa enorme!”, a lo que Maxi respondió: “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”.

Mientras él batía huevos y rallaba ajo como parte de su preparación, la conductora se detuvo a observar los pasos de la receta. Fue en ese instante cuando la animadora señaló: “Está al revés el rallador”, provocando risas inmediatas. El exjugador intentó defenderse con humor, mientras mantenía la concentración en su tarea. “Capaz me pusiste nervioso”, se sinceró, en plena labor.

