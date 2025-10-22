Teleshow

El blooper de Maxi López en MasterChef Celebrity y la burla de Wanda Nara: “Está al revés”

La conductora y el exfutbolista mantuvieron una charla con recuerdos de sus años juntos. El furcio del participante. El video

Sol de María

Sol de María

Wanda Nara y Maxi López protagonizan un divertido cruce en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

En la última edición de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara y Maxi López vivieron un momento tan inesperado como entrañable. La conductora y su exmarido compartieron una charla llena de complicidad frente a cámaras, donde los recuerdos de su pasado en común volvieron a surgir de manera espontánea y natural, con un blooper incluido del exfutbolista.

Todo comenzó cuando la conductora decidió acercarse a la estación de Maxi mientras él preparaba una milanesa gigante para presentar al jurado. Lo que siguió fue una secuencia de humor genuino, con guiños a su historia en común y un clima distendido. Wanda le comentó: “¡Qué milanesa enorme!”, a lo que el exjugador de fútbol le respondió: “¿Viste? Me gusta hacer la milanesa grande. Los chicos siempre me piden así, bien grandes”.

El exmatrimonio compartió risas y
El exmatrimonio compartió risas y complicidad durante la preparación de una milanesa gigante

Mientras el exfutbolista batía huevos y rallaba ajo, Wanda se acercó para observar los pasos de su receta. Fue entonces cuando lanzó la frase que rápidamente generó risas: “Está al revés el rallador”. El comentario descolocó a Maxi, que intentó defenderse con humor: “No”, respondió, todavía concentrado en su preparación. “Sí, ahí, está al revés”, insistió Wanda, entre risas. Al darse cuenta del error, él soltó una carcajada: “Capaz me pusiste nervioso”, reconoció, provocando un momento de complicidad que se tradujo en sonrisas cómplices y miradas compartidas.

Lejos de dejar el intercambio ahí, la animadora siguió indagando entre curiosa y divertida. “¿Y todas estas mezclas que tenés acá qué son?”, preguntó, mientras observaba los ingredientes desplegados sobre la mesa. López le contestó: “Ahí preparé el ‘mejunje’, con huevos, sal, pimentón, salsa de soja y mostaza…”.

Wanda, siempre picante, volvió a exponerlo con una filosa frase: “Aprendiste en estos años, porque a mí no me hacías este tipo de milanesas”. La respuesta sorprendió a Maxi, que se rió con naturalidad: “Salíamos a comer”, replicó. “Claro, ¿a dónde íbamos? ¿A bodegones?”, consultó ella. “No, me sacabas a los más caros. Olvidate. Sabés cómo sangraba”, bromeó el exdelantero, recordando las salidas en pareja.

Maxi López regresó a la
Maxi López regresó a la Argentina tras un viaje por un accidente doméstico de su esposa

El ida y vuelta desató carcajadas entre los jurados y el equipo de producción. Wanda remató la secuencia con una pregunta directa: “¿La cuenta más cara que pagaste conmigo?”. Él dudó unos segundos, sonrió y respondió con honestidad desarmante: “No sé si comprarte ropa o llevarte a comer. Nada era económico… viste cómo sos. Pero comías bien, ¿o no?”. Sin perder el ritmo, ella contestó risueña a puro doble sentido: “Sí, comía bien. Siempre comí bien”.

La charla terminó con un gesto de Wanda que combinó humor y afecto: “¿Te ves ganador?”, le preguntó antes de despedirse. El exdelantero de River Plate y el FC Barcelona, respondió con tranquilidad: “Me veo en el balcón. Espero subir con esta milanesa”. Wanda Nara, a modo de cierre, le confió: “Te veo bien, te veo concentrado. Mucha suerte”.

Maxi López habló sobre su presente familiar y la relación con Wanda tras el reality (Video: El Ejército de la Mañana, Bondi Live)

En las últimas horas Maxi López regresó a la Argentina tras un viaje relámpago a Suiza motivado por un accidente doméstico que sufrió su esposa, Daniela Christiansson, quien además atraviesa la etapa final de su embarazo. Apenas aterrizó en Ezeiza, el exfutbolista frenó y habló con la prensa acerca de diferentes cuestiones de su actualidad.

Ante las preguntas sobre la dinámica entre él y Wanda al aire del reality de cocina, El exdelantero de River Plate insistió en la espontaneidad del vínculo: “No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena", recapituló el empresario, antes de hablar de la actualidad: “Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad esta fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión”, explicó.

