El regreso de Mey Scápola a la radio tras la muerte de Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

El estudio de Urbana Play recuperó su rutina este jueves, pero nada fue lo mismo. Mey Scápola volvió a sentarse ante el micrófono de Perros de la Calle después de la muerte de su expareja, Mariano Castro, ocurrida el pasado fin de semana. A sus 54 años, el periodista partió dejando una estela de recuerdos y una ausencia palpable, sobre todo para León, el hijo que tuvo junto a Mey. Este jueves, ella habló con la entereza de siempre, guardando la emoción detrás de la voz, rodeada de un cariño silencioso que flotaba en el aire.

“Gracias a todos y al equipo también, que la semana pasada fueron tan respetuosos y amorosos conmigo y con León”, alcanzó a decir Mey apenas Andy Kusnetzoff, conductor del programa, la saludó al aire. No se necesitaron demasiadas palabras formales. El propio Andy, visiblemente conmovido, la acompañó con una frase tan simple como certera: “Sí, un momento difícil pasaste, pero acá te queremos mucho, te mandamos un beso grande, un beso a León, lo más importante”.

El clima, lejos del guion forzado o del dramatismo, se instaló entre silencios y miradas cómplices. La columnista se tomó aquel minuto al micrófono para agradecer el acompañamiento sincero que sintió durante los días previos. “Aprovecho a agradecer porque todos fueron muy respetuosos y muy amorosos conmigo y con León. Nada más que gracias. De verdad, gracias a todos”. No hizo falta más.

El posteo de Mey tras la muerte de su expareja y padre de su hijo (Foto: Instagram)

Hablar de Mariano Castro fue hacerlo desde la luz y no desde la tragedia. Entre recuerdos dispersos y sonrisas nostálgicas, Mey compartió que el también actor se apasionaba con los medios y la comunicación. “Veía todo el tiempo Urbana, veía KZO, veía todas las notas. Era muy fanático”, lanzó y, por un instante, la nostalgia convivió con la ternura en su tono de voz.

La memoria trajo también el tramo más profesional de Mariano. Durante años, formó parte de Senado TV, canal en el que realizó entrevistas a figuras relevantes de la política regional, como el expresidente Pepe Mujica. “Una compañera del Senado me dijo que me iba a mandar videos y entrevistas que uno no tiene a mano, y me pareció tan lindo, tan lleno de amor”, contó Mey, y por un segundo el estudio se llenó de imágenes solapadas, de Mariano escuchando, preguntando, registrando la historia reciente.

No faltó, entre anécdotas, el costado artístico de quien fue mucho más que un periodista: “Fue actor, vivió en México. Y yo le decía ‘Marian, no sos buen actor’. Pero lo digo con amor, porque fue una persona muy sensible, con mucha vida interior”. Una revelaciób sin red, la complicidad intacta en medio del duelo.

Mey Scápola junto con Mariano Castro

El conductor insistió entonces, buscando abrazar con palabras a esa pequeña familia que, pese a la tristeza, está tejida de afectos acogedores. Andy subrayó el lazo que permanece, ese amor que sigue cruzando vidas a través de León. La madre asintió: el niño, de once años, recibe un torrente de cariño que amortigua el dolor. Así lo resumió ella hace algunos días en una carta abierta: “La tristeza es enorme, pero estamos rodeados de amor. Y eso es lo que más me importa”.

Allí también se tomó un tiempo para agradecer: “Gracias a todos por el amor y la contención... A mi familia, mis amigos, los padres y madres del colegio que ayudaron todo este tiempo, a mis grupos de laburo, al colegio, sus maestras. Gracias infinitas por ayudarme a que León tenga tanto amor en medio de tanto dolor”

A instantes de que cerrara el bloque, Andy volvió a tender la mano de la manera más sencilla: “Te queremos mucho, Mey”. Fue entonces cuando, con los ojos brillantes y una sonrisa agradecida, la actriz respondió con suavidad: “Lo sé”.