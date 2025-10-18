Teleshow

Murió a los 54 años Mariano Castro, el hermano gemelo del periodista Juan Castro

Trabajó también en el modelaje y la actuación. Tenía un hijo, León, fruto de su relación con la actriz Mey Scápola

Andrea Taboada

Por Andrea Taboada

Guardar
Los periodistas Juan y Mariano
Los periodistas Juan y Mariano Castro en una de sus fotos más emblemáticas

A los 54 años murió Mariano Castro, periodista, actor y hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro. Con una larga trayectoria en el oficio, también probó suerte en la actuación y el modelaje y era papá de León, fruto de su vínculo con la actriz y directora Mey Scápola. La noticia fue confirmada a Teleshow por el entorno del periodista, que en los últimos tiempos enfrentó un diagnóstico de cáncer de pulmón y también sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), lo que lo llevó a atravesar un prolongado proceso de recuperación.

La vida de Mariano Castro estuvo marcada por la profunda conexión que compartió con su hermano gemelo, el recordado periodista Juan Castro, fallecido en marzo de 2004. A lo largo de los años, Mariano rememoró públicamente la relación única que los unía, especialmente en los aniversarios de la muerte de Juan, evocando la complicidad y las vivencias compartidas que caracterizan el vínculo entre gemelos. Además de Mariano, la familia Castro incluye a un hermano mayor, Hugo, quien es cineasta y vive en España.

Hugo (el hermano mayor )
Hugo (el hermano mayor ) de Juan y Mariano

Antes de incursionar en el periodismo, Mariano Castro desarrolló una carrera como modelo, una faceta menos conocida de su trayectoria profesional. Su desempeño en campañas en México le reportó buenos resultados, como él mismo explicó en varias entrevistas. “En ese entonces, me volví a trabajar a México, me iba muy bien con las publicidades. Yo primero me fui con Juan, él se vuelve y yo me quedo”, relató Mariano Castro.

Falleció Mariano Castro, periodista y
Falleció Mariano Castro, periodista y actor argentino

El regreso a Argentina estuvo motivado por la posibilidad de participar en el teatro, lo que marcó su incursión en el mundo de la actuación. “Después de mi experiencia en México, decidí regresar. En un momento dado, surgió la oportunidad de participar en una obra teatral junto a Juan Carlos Gené aquí en Argentina. Así que empecé mis cosas y regresé para ensayar”, contaba Mariano Castro

Mercedes Morán y Mey Scápola
Mercedes Morán y Mey Scápola juntas a León el hijo que tuvo con Mariano Castro

El ingreso de Castro al periodismo se produjo de manera fortuita. “Caigo de casualidad. Estaba volviendo y mando un disco con notas de espectáculos. A los dos meses apareció un lugar en el móvil de un canal de noticias. Yo tenía mucha bronca y mucho miedo con lo que podría pasar con los periodistas en la calle, pero todos me dieron una mano. Y comencé a trabajar en SenadoTV”, detalló Mariano sobre sus inicios en el oficio en el que fue muy reconocido su hermano.

En el plano personal, mantuvo una relación con Mercedes Scápola, hija de la reconocida actriz Mercedes Morán, cuyo amor surgió casi de casualidad: “La fui a felicitar por una obra que estaba haciendo, de paso me acerqué, pero yo me volvía a México a los siete días. De repente me llega una invitación por Facebook de ella”, La relación creció y tuvieron un hijo llamado León, que hoy tiene 12 años.

El ingreso de Mariano Castro
El ingreso de Mariano Castro al periodismo fue casual, comenzando su trayectoria en SenadoTV tras enviar un demo de notas de espectáculo

A través de sus redes sociales, Mariano solía publicar imágenes y momentos junto a su hijo, mostrando una faceta íntima y familiar que contrastaba con su perfil público. Y en todo momento, el recuerdo de su hermano Juan, de quien el 5 de marzo se cumplieron 21 años de su fallecimiento.

“Juan no pudo, pero Juan amaba vivir y lo disfrutaba mucho. Él se metió en algo muy jodido y lamentablemente no pudo. Él quería seguir viviendo, pero no pudo. Mi mamá siempre decía que Juan era una persona noble y así fue como se desenvolvió en el trabajo. Me encuentro con gente que trabajó con él y siempre tienen un recuerdo hermoso de un tipo que era un amigo. Era lindo trabajar con él” solía contar Mariano.

La vida de Mariano Castro
La vida de Mariano Castro estuvo marcada por la profunda conexión con su hermano gemelo, el periodista Juan Castro
Mariano Castro inició su carrera
Mariano Castro inició su carrera profesional como modelo en México antes de dedicarse al periodismo en Argentina

También contó en alguna oportunidad detalles de la intimidad familiar, y esas anécdotas propias de mellizos: “Hasta los 13 años, nuestros padres nos vestían de manera idéntica, y fue a partir de entonces que cada uno empezó a dar forma a su propia personalidad. Hasta los 15 años, tu gemelo es tu todo”, admitió.

Además, relató episodios de conexión profunda: “Nos pasó de soñar lo mismo la misma noche. Yo me desperté sobresaltado y a los dos segundos se levanta Juan y le dije ‘¿qué? ¿Una risa?’ y me dice ‘sí’. Después de los 15, él empezó a salir con sus amigos y yo con los míos, aunque íbamos juntos a recitales”.

Mariano Castro compartía en redes
Mariano Castro compartía en redes sociales momentos familiares junto a su hijo, mostrando su faceta más íntima

Temas Relacionados

Mariano CastroJuan CatroMercedes MoránHugo CastroLeón CastroMéxicoSenadoTV

Últimas Noticias

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Después de ocho años, la banda volvió a presentarse en suelo nacional, dejando momentos cargados de nostalgia y demostrando que el vínculo con sus fans sigue intacto

Guns N’ Roses volvió a

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

La bailarina uruguaya charló con Teleshow sobre su salto de vedette a referente del género. Su nuevo espectáculo “Ellas son tango” homenajea a las grandes mujeres del movimiento

Andrea Ghidone: “La mujer en

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”

La influencer visitó Nacidos en Redes y dejó sorprendentes definiciones. De filmar videos en outlets para sus clientas a convertirse en referente, cuenta cómo explotó el fenómeno de mostrar precios reales, diferencias entre shoppings y la vida detrás de cámara

Carolina Barcia: “La ropa de

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

Un viaje al universo secreto de la obra más taquillera del teatro porteño. Cómo es el backstage en el teatro Lola Membrives y las confesiones del actor que encarna al icónico boxeador

Nico Vázquez y el detrás

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”

La conductora quedó asombrada ante el bloqueo mental de una competidora, quien fue eliminada luego de no contestar a tiempo

El insólito olvido que sufrió
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Es desafortunado”: Santilli se distanció

“Es desafortunado”: Santilli se distanció de los dichos de Reichardt sobre la “enfermedad mental” en los votantes K

Un joven médico murió al caer 40 metros desde un mirador en el Parque Los Glaciares de Santa Cruz

“Queremos competirle a los productores de EEUU”: las reformas que reclamaron los números uno del agro en el Coloquio de IDEA

El fin de semana llega sin lluvias al AMBA, pero con tormentas y vientos en gran parte del país

Agustín Pellegrini, candidato libertario en Santa Fe : “Estamos a una elección de cambiar el país para siempre”

INFOBAE AMÉRICA
Nuevo ataque en el mar

Nuevo ataque en el mar Rojo: un buque mercante se incendió tras el impacto de un proyectil cerca de Yemen

Cuáles son los grupos perseguidos por los terroristas de Hamas en Gaza tras el alto el fuego con Israel

El papa León XIV defendió el matrimonio cristiano frente a modelos de uniones “pasajeras y egoístas”

El régimen talibán y Pakistán retoman el diálogo en Doha tras los recientes enfrentamientos fronterizos

Ucrania rescató a un adolescente y a dos militares que estaban en condiciones de esclavitud en territorio ocupado por Rusia

TELESHOW
Guns N’ Roses volvió a

Guns N’ Roses volvió a hacer historia en el país con una noche épica: hits, guiños a Argentina y el recuerdo de Ozzy Osbourne

Andrea Ghidone: “La mujer en el tango ganó su espacio a base de talento”

Carolina Barcia: “La ropa de la calle Avellaneda y la del shopping es la misma”

Nico Vázquez y el detrás de escena del éxito de Rocky: “Fuimos por todo y lo logramos”

El insólito olvido que sufrió una participante de Los 8 Escalones y provocó el reclamo de Pampita: “No me podés hacer esto”