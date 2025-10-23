El encuentro más enternecedor de la hija de la China Ansa con su hermanito recién nacido: “Un momento mágico”

El encuentro más enternecedor de la hija de la China Ansa con su hermanito recién nacido (Video: Instagram)

El nacimiento de Rafael, el segundo hijo de la periodista China Ansa y el exfutbolista Diego Mendoza, no solo marcó un nuevo capítulo familiar, sino que dio lugar a un momento especialmente emotivo cuando India, la primogénita de la pareja, conoció a su hermanito.

La secuencia, compartida mediante un video en las redes sociales de la pareja durante la tarde del miércoles 22 de octubre, capturó la expectativa y el asombro de la niña, de apenas dos años, frente a su hermanito. “India conoce a Rafi. Un momento mágico e inigualable”, escribió la animadora.

La reacción de la pequeña quedó registrada de manera precisa: al ingresar a la habitación y escuchar el llanto de Rafael, se acercó lentamente y ofreció palabras de calma para su hermano. “No pasa nada Raf, no llores más”, se escuchó decir a la niña en uno de los momentos más enternecedores. Las imágenes del video, donde la niña muestra gestos de ternura acariciando y besando al bebé, sumó miles de interacciones y decenas de comentarios que celebraron la escena como símbolo de unión y afecto.

El tierno momento en el que India vio por primera vez a Rafi, su hermanito

El nacimiento de Rafael se dio el martes 21 de octubre a las 12:45 horas, con un peso de 3,080 kg, de acuerdo con lo comunicado por la pareja a través de Instagram. Minutos después del parto, ambos padres compartieron las primeras imágenes y dedicaron mensajes cargados de emoción: “Llegaste Rafi. Locos de amor por vos, bebito. Multiplicaste todo y lo potenciaste. Bienvenido, Rafael”, fueron sus palabras. Además, reafirmaron su sentir con un mensaje directo dirigido al recién nacido: “Te amamos mi vida”.

Diego Mendoza, por su parte, acompañó el acontecimiento mostrando cómo India ya intuía la llegada de su hermanito y manifestaba entusiasmo por conocerlo. En el video que compartieron, aparece la niña recibiendo además un obsequio de parte de sus padres por haberse convertido en hermana mayor, reforzando el simbolismo del cambio en la dinámica familiar.

La historia previa de la familia también fue motivo de celebración entre sus seguidores. La llegada de India, la primera hija de la pareja, se había comunicado el 17 de junio de 2023. En esa ocasión, la China Ansa compartió la fotografía del primer encuentro con su primogénita junto al mensaje: “Bienvenida a nuestro mundo, India. Te amamos, hija”, generando entonces una ola de mensajes de felicitación y cariño en sus redes.

Las reacciones de los seguidores de la pareja no tardaron en aparecer. Entre los cientos de mensajes que recibieron, hubo palabras de algunas amigas famosas de la pareja. “¡Me hicieron emocionar! ¡Los adoro!“, expresó Laura Ubfal, a raíz de la publicación. Entre los comentarios destacados, Stephanie Demner expresó: “Uno que anda necesitando babero es Diego Mendoza. Qué hermosa familia. Los quiero y felicito tantooo”, acompañando su mensaje con un emoji de risa y varios corazones.

Por su parte, La Tora Villar escribió: “Que familia hermosa que son”, sumando un emoji de corazón amarillo, mientras que Julieta Puente reaccionó con la frase: “Muerta de amor”, junto a varios emojis de emoción. Las expresiones de cariño y alegría se multiplicaron en la publicación, evidenciando el aprecio de colegas y amigos.

La China había bromeado en las redes con Eva Bargiela, hace solo dos días, con la posibilidad de que ambas dieran al mismo tiempo. “Siento que hoy 3 AM te cruzo en la Panamericana. Dormí temprano”, lanzó la presentadora a la modelo, en la última etapa de su embarazo de mamá primeriza junto a Gianluca Simeone de Faustino. “Vos y la China Ansa están ya para parir, ¿cuál de las dos es la primera?”, le había consultado un usuario a Eva, atento a la inminente llegada de los bebés de ambas. La modelo recogió el guante y, sumando a China a la conversación, la etiquetó y le preguntó sin rodeos: “¿Qué decís?”.