El desopilante diálogo entre Eva Bargiela y la China Ansa en la recta final de sus embarazos: “Dormí temprano”

La modelo y la conductora protagonizaron un divertido ida y vuelta en las redes (Instagram)

El calendario de la farándula argentina se colmó de expectativas y ternura en los últimos meses por las inminentes llegadas de nuevos integrantes a varias familias famosas. La emoción atraviesa a las celebridades que cuentan en detalle la recta final de sus embarazos, pero dos de ellas, Eva Bargiela y la China Ansa, lograron captar la atención y el corazón de sus seguidores gracias a la complicidad y el humor que comparten en la espera. Ambas, con pancitas listas y la ansiedad a flor de piel, transitan estos días como verdaderas protagonistas del baby boom farandulero del 2025, entre bromas, cruces virtuales y una cuenta regresiva que ya es tendencia.

Todo comenzó con una publicación de Eva, quien lució su pancita en una caminata y, en el pie de la foto, escribió: “La vista de mis caminatas”. Entre los comentarios, un seguidor lanzó la pregunta que muchos se hacían. “Vos y la China Ansa están ya para parir, ¿cuál de las dos es la primera?”, consultó el usuario, atento a la inminente llegada de los bebés de ambas. La modelo recogió el guante y, sumando a China a la conversación, la etiquetó y le preguntó sin rodeos: “¿Qué decís?”.

La presentadora, siempre con humor, no se quedó atrás y compartió la divertida interacción. Sin perder el tono distendido, respondió su inquietud. “Siento que hoy 3 AM te cruzo en la Panamericana. Dormí temprano”, haciendo reír a todos sus seguidores y mostrando la complicidad que las une en esta etapa tan especial de sus vidas, donde los nervios y las expectativas son compartidos y cada contracción puede significar el gran momento.

El divertido ida y vuelta de Eva Bargiela y la China Ansa en la recta final de sus embarazos

En paralelo, tanto Bargiela como China atraviesan el final del embarazo llenas de emoción, proyectos y una conexión especial con sus familias. Eva, quien espera su primer hijo junto a Gianluca Simeone, fue compartiendo a través de sus redes cada etapa de la gestación. Sus posteos se transformaron en una especie de diario de viaje en el que relató desde las primeras ecografías y el crecimiento de la pancita, hasta los últimos días donde la ansiedad por tener a Faustino en brazos se hace presente. En uno de sus clips más recientes en TikTok, la modelo mezcló humor e impaciencia bajo el título “Dale Faustino”, poniendo en palabras el deseo universal de quien cuenta los días y las horas en la recta final de la espera.

Ansa, por su parte, vive la cuenta atrás sabiendo que la maternidad ya no es un territorio desconocido. Con su pareja, el exfutbolista Diego Mendoza, celebró recientemente su cumpleaños número 33 rodeado de guiños familiares. En una de sus últimas publicaciones, Diego fue retratado sosteniendo una pastafrola, mientras su hija mayor le cantaba el feliz cumpleaños luciendo una remera con el mensaje “Papito, feliz cumple” escrito a mano. El costado cómplice de la familia se vio reflejado también en el particular look de Diego: en el pecho, una camiseta con la leyenda “papá de dos”, y en la espalda, el irónico y tierno “no duermo nunca más”, una declaración realista de las noches en vela que llegan con un nuevo bebé en casa.

Entre experiencias nuevas y cambios repletos de emoción, tanto la modelo como la conductora disfrutan de sus embarazos (Instagram)

El divertido ida y vuelta entre Eva y China suma un nuevo capítulo al fenómeno del baby boom del 2025. Ambas famosas, lejos de idealizar el proceso, comparten a diario la mezcla de entusiasmo, risas y expectativas, mostrando la parte más genuina de la maternidad y dejando ver la importancia de apoyarse entre amigas, colegas y seguidores. Mientras la llegada de Faustino y del bebé de Ansa son esperados por sus familias y por el fandom, cada publicación, detalle y frase se convierte en tendencia y suma al clima emotivo y esperanzador de estos días.