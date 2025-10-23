Teleshow

Charly García recibió sus 74 años en Palermo y fue ovacionado por una multitud de fans

La estrella de rock estuvo rodeada de familiares y amigos, entre ellos, David Lebon, Joaquín Levinton y Pedro Aznar. El homenaje de los fanáticos y el guiño a “Say No More”

El cantante se reunió con familiares, amigos y otras estrellas del rock nacional para soplar las velas (X: @constant_concept)

Este jueves 23 de octubre, Charly García le dio la bienvenida a sus 74 años. Fiel a su tradición de reunirse en un bar de Palermo con su familia y amigos más cercanos, el músico fue homenajeado por cientos de fans que se acercaron a su casa para honrar su vida y carrera.

Como todos los años, los fanáticos del intérprete de clásicos como “Promesas en el bidet”, “Demoliendo hoteles” y “No voy en tren” organizaron una vigilia en la puerta de su edificio, ubicado en Coronel Díaz y Avenida Santa Fe. Entre carteles, gritos de ovación y hasta un show que repasó el repertorio del compositor, volvió a reencontrarse con su gente antes de dirigirse hacia el evento.

En cuestión de minutos, García llegó en un automóvil al lugar de la cita, un bar ubicado en Fitz Roy y Avenida Córdoba. Allí también lo esperaban otros seguidores, mientras que en el interior del local su círculo más cercano lo esperaba para compartir la cena.

La lista de invitados contó con nombres destacados en el mundo de la música nacional, ya que varios de los amigos que el cantante hizo a lo largo de su carrera estuvieron presentes. Entre ellos, David Lebon, Hilda Lizarazu, Pedro Aznar, Joaquín Levinton, Andy Chango, Benito Cerati y el Zorrito Von Quintiero dijeron presente en la velada especial de la leyenda viviente del rock.

El momento en el que le cantaron el feliz cumpleaños a la estrella del rock

Cuando el reloj tocó la medianoche, se hizo lugar para cantarle el feliz cumpleaños. Sentado en un sillón rojo, con su camisa blanca, chaqueta de cuero negra y su sombrero a juego, el multipremiado artista posó con una sonrisa de izquierda a derecha.

La estrella del rock fue saludado por la multitud de fans que se congregaron en el lugar (X: @constant_concept)

A tono con su look, el diseño de la torta fue un guiño “Say No More”, el famoso álbum que el músico lanzó en 1996 y que fue una oda a la forma de vivir la vida que mantuvo hasta la actualidad. Por ello, la cobertura contó con la sigla “SNM” en rojo sobre un fondo oscuro. En contraste, solo una vela dorada permaneció encendida mientras los invitados le cantaban el feliz cumpleaños.

Los fans de Charly se concentraron en las inmediaciones de su casa para homenajearlo (X: @Quilmes_Cerveza)

Durante el festejo, la estrella también se tomó un tiempo de hacer lo que más le gusta: tocar el piano. Junto a Levinton y un órgano musical, García se animó a tocar algunos acordes para agasajar a los presentes. “¡Feliz cumple Garzi!“, firmó el líder de Turf, tras compartir el momento a través de sus historias en Instagram.

El ídolo del rock nacional estuvo rodeado de sus seres queridos para celebrar otro año de vida (X: @constant_concept)

Luego de que la reunión se diera por finalizada, el creador de Serú Giran y Sui Generis volvió a ser escoltado en silla de ruedas hasta el auto que lo esperaba en la puerta del bar para llevarlo de regreso a su residencia. La salida fue un poco más complicada, ya que para esa hora se habían sumado más fanáticos que esperaban para saludar y agradecerle a su ídolo por la marca que dejó en sus vidas.

El cantante estuvo rodeado de su familia y amigos (X: @BrunoDiaz78)

El escenario se repitió en la cuadra donde vive la leyenda viviente del rock nacional. La acumulación de fans obligó a que varias de las personas que viajaban con él tuvieran que abrir paso para que pudiera ser llevado hasta la puerta del edificio. También estuvo presente la Policía de la Ciudad, para controlar que la situación no se desbordara y terminara en incidentes.

El momento en el que el cantante se retiró del bar de Palermo (X: @constant_concept)

En esta oportunidad, García volvió a demostrar que continúa tan vigente en la escena musical como durante su juventud. A principios de este mes, el artista le regaló a sus fanáticos una esperada colaboración con el cantante británico Sting. Se trata de “In the city”, una reversión de “In the city that never sleeps”, publicada en su disco Kill Gil.

Tras haber editado su último disco el año pasado, La lógica del escorpión, el compositor se aventuró en grabar un videoclip por la Ciudad de Buenos Aires. En el video también participó el artista europeo, lo cual se convirtió en un sello de la amistad que ambas estrellas iniciaron a finales de la década de los 80.

