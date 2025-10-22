Teleshow

Sabrina Carballo, víctima de una estafa en que ofrecía perniles en las redes: “Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija”

La actriz es una de afectadas por un hombre que ofrecía un servicio de catering y luego del pago de una seña, desaparecía. Su testimonio

Sabrina Carballo, víctima de una estafa en las redes que ofrecía perniles: "Me dejó sin comida en el bautismo de mi hija" (Video: Lape Social Club/ América)

La polémica por las reiteradas denuncias de estafa a clientes que contrataron servicios de catering de “Pernil party”, un negocio que ofrecía perniles a través de redes sociales quedó expuesta, luego de las declaraciones de varias víctimas y los audios del acusado. El hombre señalado como responsable prometía eventos completos, incluidos la provisión, corte de pernil y personal de servicio, pero en numerosos casos no cumplía lo pactado y ofrecía excusas sin fundamentos. Varios famosos fueron los afectados y Sabrina Carballo, una de sus víctimas.

Mauro Szeta en Lape Social Club (América) contó cómo operan: “Muchas personas coinciden en que contrataron por redes el servicio y nunca cumplían con la entrega. O si el pedido era mayor, cuando había una fiesta importante, cobraban y no entregaban el pedido. El empresario daba toda clase de excusas para justificar su accionar”.

“Yo lo contraté porque busqué ‘perniles’ en internet y era el primero que aparecía. No revisé los comentarios en su Instagram. Le transferí el dinero, me llamó y me empezó a poner excusas antes del bautismo de mi hija", relató Sabrina Carballo (Lape Club Social, América)

El método consistía en captar clientes mediante la publicación de fotos y propuestas tentadoras. Varios damnificados describieron una misma secuencia: al acercarse la fecha del evento, recibían audios y mensajes del proveedor aludiendo a situaciones familiares graves, robos o accidentes que le impedían cumplir. Entre quienes lo denunciaron se encuentra la actriz, quien relató su experiencia.

“Yo lo contraté porque busqué ‘perniles’ en internet y era el primero que aparecía. No revisé los comentarios en su Instagram. Le transferí el dinero, me llamó y me empezó a poner excusas antes del bautismo de mi hija. El mismo día del evento, cuando intenté contactarlo, no me atendió y tuve que pedir comida por delivery”, se lamentó en una comunicación telefónica con el ciclo de Sergio Lapegüe.

"Le empecé a escribir y nunca me contestó. Tuve que pedir un delivery de pizza porque no tenía comida. Más allá de toda la plata que perdí, es indignante", lanzó Sabrina Carballo sobre la estafa que sufrió

Las cámaras del programa tuvieron imágenes del lugar en donde el hombre opera con su negocio y las precarias condiciones de salubridad. “Qué asco. Gracias a Dios que no me llegó”, lanzó, sobre la situación en la que también hubo otros “estafados famosos”, como Marcelo Moura, cantante de Virus, y Claudia Ares, esposa de Carna y organizadora de eventos.

La exintegrante de El Hotel de los Famosos detalló cómo el hombre operaba: “Él me mandó toda una excusa previa al día que yo tenía el bautismo de mi hija y yo le dije ‘quedate tranquilo’. O sea, me metió la excusa antes del día del bautismo. Entonces, yo le dije que sentía mucho lo de la hija, pero que no se preocupara porque era un día después. ‘Bueno, negra, es mañana, mejor”.

“Después, en el día del bautismo, yo veía que ya era tarde y lo empecé a llamar. Le empecé a escribir y nunca me contestó. Tuve que pedir un delivery de pizza porque no tenía comida. Más allá de toda la plata que perdí, es indignante porque en el caso de mi hija éramos poquitos. Pero si esto te pasa en un casamiento, te arruina. Son momentos muy importantes. Es un estafador. Una lacra”, lanzó la actriz, mamá de Gaetana de un año.

"Es un estafador, una lacra", arrojó Sabrina Carballo

Además, Sabrina aportó un audio del imputado: “Me robaron la camioneta, tenía toda la mercadería ahí, incluido tu pedido. No sé dónde está mi hija, me arruinó el día. Pasame el CBU así busco devolverte la plata, pero no te lo puedo solucionar”. La actriz aseguró que nunca recuperó el dinero y que, tras compartir su experiencia en redes, recibió numerosos mensajes de otras víctimas con historias similares.

El acusado habría contactado a la producción del programa para dar su versión, aunque luego, por recomendación de su abogado, no realizó declaraciones. Mientras tanto, crecen las denuncias y la preocupación por la falta de respuestas de la justicia, que considera estos hechos como “estafas en grado de tentativa”, lo que ralentiza o frena su accionar.

