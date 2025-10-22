Pampita aclaró sus dichos sobre Evangelina Anderson que generaron polémica: “No hablo mal de otras mujeres”

Pampita habló sobre el final de Los 8 Escalones

El escenario de la televisión argentina cambia de piel y es Pampita quien, con franqueza y gratitud, se despide de Los 8 Escalones. La responsabilidad que implicó ocupar el lugar de Guido Kaczka resultó monumental, pero ella no se achicó. Primero brilló en el jurado, luego tomó la posta y se adueñó de la conducción, despertando una nueva ola de simpatía entre el público. ¿Quién podría anticipar que, después de ese final anunciado, Pampita abriría la puerta a una posible vuelta del ciclo el año próximo? Su tono fue claro: vive el presente. Y lo disfruta.

Ante los micrófonos de LAM, Pampita desnudó su sentir: “La vida da oportunidades de hacer cosas lindas y para mí trabajar siempre es un placer. Me encantó que me dieran la oportunidad de crecer, hacer un formato que no conocía, que era el programa de juegos, nunca lo había hecho. Así que todo sirve y todo es como un escalón más. En la tele es infinito lo que uno puede aprender”. Se la escucha, y la emoción se percibe. Reveló que el mayor aprendizaje llegó precisamente desde ese lugar nuevo: “Aprendí a hacer un formato de juegos que nunca había hecho y disfrutar con la gente, la emoción de todos los días de lo que ganaban. Me llevo ese recuerdo hermoso”.

Pero, ¿el ciclo termina para siempre? Pampita dejó la incógnita flotando: le entusiasma regresar en cualquier papel, de jurado o conductora, porque “me gusta que premien el saber, me gusta que haya programas de cultura también en la tele, que ese espacio exista para el que quiere ver otra cosa, quiere otro formato, quiere refrescar la memoria, jugar en familia, compartir con todos los que están en casa”.

Pampita el día de su debut como conductora en Los 8 Escalones (Prensa El Trece)

Sin embargo, los focos no solo apuntan a su trabajo. También la polémica la roza. Se habló de sus palabras hacia las mujeres de los jugadores de fútbol. En pleno programa preguntó a Evangelina Anderson: “¿Y qué hacen las botineras? ¿Toman el tecito, se juntan, van al súper juntas?”. El eco de esa pregunta rebotó en las redes y en las redacciones. Pampita se defendió: “Se malinterpretó, porque yo, primero, que le tengo mucho aprecio a Eva, es una gran compañera de laburo. Y segundo, no hablo mal de otras mujeres y menos de mujeres que hacen todo para que su pareja brille, que están mucho tiempo solas, que crían a sus hijos sin tener su red de contención de amigas y de familia, porque van acompañando a su pareja para que puedan ser grandes en un deporte de elite”.

No se detuvo ahí: “Creo que agarraron un recorte y lo cortaron, pero aprovecho, gracias que me dan la oportunidad para desmentirlo, porque no es así y me parece que son mujeres espectaculares las que están detrás de todos los deportistas o las que tienen que viajar por el mundo y acompañar a su pareja. Incluidas todas las que en algún momento dejamos nuestros sueños de lado para que brille el de al lado”.

Un costado inesperado de la vorágine mediática lo removió una notificación simple, pixelada: la China Suárez ya no la sigue en Instagram. ¿Debería importarle? El tema se instaló y ella contesta serena: “No sé, hay que preguntarle a ella, no pasó nada. Yo creo que no todo pasa por las redes y que siempre va a haber un vínculo. No se define todo por las redes. De mi parte está todo bien y siempre va a haber respeto entre nosotras. Somos gente grande. Ya vamos a tener que hablar por algo de los chicos y va a estar todo bien como siempre. No hace falta ni siquiera tener una conversación sobre este tema”.

Pampita srprendió al revelar que Martín Pepa se encuentra instalado en la Argentina

Intimidad y respeto, ese parece ser el límite que Pampita no cruza. Lo dice sin rodeos: “Si preguntás a mis amigas, vas a ver que nunca hablo de ningún integrante de mi familia en ningún ámbito, ni en privado, ni en público. No falto el respeto a nadie y no me gusta tampoco y no doy lugar para que hablen mal tampoco en mi círculo íntimo de nadie de mi familia. De mi lado está todo bien y va siempre estar todo bien”.

Mientras las cámaras buscan la grieta, prefiere la armonía puertas adentro. ¿Hay novedades sentimentales? También. Su pareja, Martín Pepa, ya reside en la Argentina. Durante un tiempo, la relación fue a distancia: él debía cumplir con compromisos laborales en Estados Unidos, mientras ella permanecía aquí. Ahora, lo confirmó en diálogo con SQP: “Martín está acá fijo, llegó hace unos meses y está en la Argentina”. Vivir el presente, a pleno. Quizás esa sea la enseñanza que deja; tomar cada oportunidad, cada escalón, sin miedo a los finales, abierta siempre a un nuevo comienzo.