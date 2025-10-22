Teleshow

La modelo Betiana Wolenberg recordó el terrible accidente que la dejó en coma durante cuatro días

Parte del staff de Pancho Dotto en los 2000, casada con Nicolás Magaldi y madre de dos hijos, publicó un conmovedor testimonio sobre el difícil momento que transitó hace 18 años

Hugo Martin

Por Hugo Martin

Guardar
Betiana Wolenberg junto a Pancho
Betiana Wolenberg junto a Pancho Dotto, su representante cuando sufrió el accidente (Instagram)

Octubre tiene un significado especial para Betiana Wolenberg, quien revive cada año el recuerdo de un accidente automovilístico que marcó su vida hace 18 años. La modelo, y fashion influencer, casada con el conductor Nicolás Magaldi y oriunda de Leandro Alem, Misiones, rememora cómo el 21 de octubre de 2007, fecha que coincidió con el Día de la Madre, estuvo al borde de la muerte tras un siniestro vial que la dejó en coma durante cuatro días y la obligó a permanecer en cama por cuatro meses para curar una fractura de cadera en tres partes.

Cuando se restableció, cinco meses más tarde, aún tenía secuelas físicas: una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha, otras cinco o seis en los brazos y una herida profunda en el muslo izquierdo.

El accidente ocurrió cuando, tras regresar de un viaje de trabajo en Nueva York, su entonces novio Santiago Rossi la recogió en Ezeiza y juntos emprendieron viaje hacia Melincué, en la provincia de Santa Fe, para asistir a una carrera de cuatriciclos. El trayecto se truncó en el kilómetro 187 de la Ruta Nacional 8, donde el Volkswagen Bora en el que viajaban perdió el control y comenzó a dar vueltas de campana fuera de la carretera. Según los testimonios periodísticos de esa época, Wolenberg se había quitado el cinturón de seguridad y salió despedida del habitáculo del automóvil.

El posteo de Betiana Wolenberg,
El posteo de Betiana Wolenberg, con imágenes de su recuperación en 2007

Wolenberg, una modelo de 1,75 metro, continuó su carrera en el staff de Pancho Dotto. Su determinación por reconstruir su vida profesional se sumó a la resiliencia con la que enfrentó la recuperación física y emocional.

Hoy, Wolenberg compartió en sus redes sociales la intensidad de sus emociones al llegar octubre: “Este mes me tiene completamente revolucionada. Festejo el Día de la Madre con mi beba en brazos y con mi amado Bauti que en 3 días cumple años… y no puedo evitar mirar atrás y emocionarme. Porque un 21 de octubre, hace 18 años, volví a nacer”. La modelo relató que el accidente ocurrió cuando circulaban a 200 km/h por la ruta y una cubierta reventó, alterando su vida en un instante. “Estuve entre la vida y la muerte, en coma durante 4 días y varios meses sin poder caminar. Dolor, miedo, incertidumbre… y un cuerpo que tuvo que volver a aprenderlo todo”, expresó.

Nicolás Magaldi compartió la primera
Nicolás Magaldi compartió la primera imagen de Cata, la hija con Betiana Wolenberg (Instagram)

La experiencia, según sus palabras, le otorgó una nueva perspectiva: “Ese día el universo me dio una segunda oportunidad. Y como si no fuera suficiente, aquel 21 de octubre también era el Día de la Madre. Por eso este mes es tan especial, el recuerdo de todo lo vivido, el amor incondicional de ser mamá y la emoción de ver a Bauti cumplir años mientras tengo a Catita en brazos”. Wolenberg agradeció especialmente a Pancho Dotto, a quien describió como su “calma y fuerza” en los momentos más difíciles, y a su madre, a quien reconoció como su “otra gran fortaleza”. También extendió su gratitud a quienes la asistieron en la ruta y al personal médico que la atendió: “Gracias infinitas”.

El propio Pancho Dotto respondió públicamente a su mensaje, recordando la intensidad de aquellos días: “Desde el primer día que te vi sentí algo muy fuerte. Siempre te quise mucho, te cuidé como a una hija que nunca tuve. Fueron momentos muy difíciles… hice interconsultas con otros médicos porque no podíamos trasladarte por tu estado… fueron momentos muy complicados. Pero ya pasó. Hoy tenés una gran familia con Nico Magaldi, un ser humano único como lo sos vos. Te adoro siempre. Estoy muy orgulloso de vos, sabélo”.

Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg
Nicolás Magaldi y Betiana Wolenberg

Por su parte, Nicolás Magaldi, esposo de Wolenberg, le dedicó unas palabras en las que resaltó su carácter y generosidad: “Hay seres únicos y vos. Gracias por estar y enseñarnos todos los días todo. Siempre lo digo, sos un homenaje a la humildad. Estas palabras son el resumen de muchas cosas. Eso es lo que te hace única. Cada situación te hace ser más grande. Gracias baby, a cada persona que pasa a tu alrededor le das una luz única, porque sos única. Me diste la oportunidad de ser tu pareja y tener dos hijos increíbles. Por todos los días y los besos, abrazos que nos quedan, desde acá siempre te elijo y te digo gracias, te amo”.

La historia de Betiana Wolenberg se ha transformado en un testimonio de supervivencia y gratitud, donde el recuerdo del accidente convive con la celebración de la vida y la familia.

Temas Relacionados

Betiana WolenbergNicolás MagaldiPancho Dotto

Últimas Noticias

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

El asesor de moda celebró su día especial rodeado de sus amigos y compañeros en una celebración pensada hasta el último detalle. Su palabra a Teleshow

El divertido cumpleaños de Fabián

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

La banda liderada por Adrián Dárgelos pasó por Madrid, Amsterdam, Londres, París y Barcelona. En diciembre harán dos conciertos en el estadio de Ferro Carril Oeste

Babasónicos cerró a puro “sold

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

En medio del barrio porteño de Villa Crespo, el cineasta prestó su ayuda al ver el accidente que sufrió un motociclista. Las fotos de Teleshow

El gesto solidario de Enrique

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

La modelo dio detalles del vínculo con el empresario, con quien parece haber dejado atrás la crisis que los mantuvo un tiempo separados

El sorpresivo anuncio de Pampita

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto

En medio de su escapada a solas a Miami, la bailarina compartió con sus seguidores cómo es el diseño que su prometido plasmó en su piel

El romántico tatuaje que Roberto
ÚLTIMAS NOTICIAS
No le diagnosticaron una apendicitis

No le diagnosticaron una apendicitis y murió: imputaron por mala praxis a los tres médicos que la atendieron

Ruta del dinero K: desestimaron la denuncia de Lázaro Báez contra uno de los jueces que lo condenó en la causa

Avanza la causa judicial por una estafa a Camioneros y crece la interna de Moyano por reproches y acusaciones

Un diseñador se convirtió en el primer argentino en llevar la alta costura al Ritz de París

Violentos incidentes en Formosa: un seguidor de Insfrán le pegó a una mujer militante de La Libertad Avanza

INFOBAE AMÉRICA
La UE prepara un megapréstamo

La UE prepara un megapréstamo de 140.000 millones de euros para Ucrania y muestra respaldo total a Zelensky

El robo en el Louvre golpea al gobierno de Macron y reaviva el debate sobre la seguridad en los museos

Alarma en Grecia: una sequía récord reduce un 55% el embalse Mornos y pone en jaque al principal suministro de agua potable de Atenas

Un avión ligero se estrelló durante el despegue en un aeropuerto fronterizo de Venezuela: murieron los dos tripulantes

Los hutíes liberaron a 15 empleados de la ONU en Yemen, pero mantienen detenidos a más de 50

TELESHOW
El divertido cumpleaños de Fabián

El divertido cumpleaños de Fabián Medina Flores: invitados de lujo, estilismo y un festejo inolvidable

Babasónicos cerró a puro “sold out” su gira por Europa

El gesto solidario de Enrique Piñeyro en plena vía pública: asistió a un repartidor de delivery atropellado

El sorpresivo anuncio de Pampita sobre su relación con Martín Pepa

El romántico tatuaje que Roberto Castillo se hizo por Cinthia Fernández: la foto