Juana Repetto habló de la polémica que se generó por su autorregalo del Día de la Madre: “Sabía que no iba a recibir”

Juana Repetto habló de la polémica que se generó por su regalo ﻿del Día de la Madre

El día domingo, Juana Repetto celebró junto a sus dos hijos, Toribio y Belisario, el Día de la Madre; sin embargo, aprovechó para hacer una reflexión en sus redes sociales acerca del tema regalos. Recientemente separada de Sebastián Graviotto, padre de su segundo y tercer hijo, contó que ella misma se tuvo que comprar el obsequio, generando un debate en redes.

En el programa que conoce en Resumido (Luzu TV), llamado Más minas que mamás, volvió a tocar el tema y se explayó un poco más acerca de lo que sucedió. “Son estos collares que tienen los nombres de los chicos, yo ya lo tenía y se me perdió entre la mudanza y viaje y que sé yo. Entonces dije ‘Me lo mando a hacer’”, comenzó diciendo Juana en el programa de streaming.

Y siguió: “Cuando llegó tenía para dedicar entonces le dije a los chicos que este era mi regalo del Día de la Madre y me lo dedicaron, Beli me escribió te amo, estuvo ahí el momento del regalito”. Explicado las razones detrás del reel que compartió con sus seguidores, dijo: “Lo subí invitando a la gente a reflexionar u opinar que les parecía esto de hacerse un autorregalo para el Día de la Madre. Yo sabía que no iba a recibir un regalo de parte de nadie”.

“Como yo sabía que nadie me iba a hacer un regalo y que cuando me despertara no iba a enviar un desayuno”, siguió explicando, pero fue interrumpida por su coconductora, Vicky Gils, quien la apoyó: “En tu caso está bien que te autorregales, pero si tenés una pareja que te quiere no te tienes que autorregalar, te tiene que regalar el padre de tus hijos, tu pareja o alguien que te quiera”.

Con respecto al debate que se generó en los comentarios, que señalaron que Sebastián tendría que haberse encargado de hacerle llegar un presente. “Alguien se ocupe de hacerme llegar aunque sea un bonobon con un dibujo”, arrancó a contar acerca del debate y Vicky le dijo el nombre de su expareja y a Repetto le cambió la cara, ya que hasta ese momento había evitado nombrarlo.

“Yo para el cumpleaños le regalé un llavero con un grabado con un dibujo de los chicos de cada lado y para el día del padre fuimos junto a comprarle las cosas que le gustan del desayuno y los mande a los chicos con una bolsita. Toro le hizo un plato en cerámica de River, aunque él sea de Boca, Sebi es de River y llegamos con el plato hecho por Toro y el desayuno. Me re ocupé. También lo saludé en Instagram”, se despachó Juana, haciendo un paralelismo entre las situaciones.

“Yo no lo sigo, pero mis seguidoras me contaron que ni siguiera me saludo y que no paró de subir canjes de cosas para la madre, la hermana y la prima”, cerró el tema, pera luego reabrirlo tras el audio de una oyente. “Yo no doy por hecho de que me tenga que hacer un regalo, yo no hice el descargo porque él no me hizo un regalo, yo no me queje, lo único que hice fue decir si estaba bien o mal hacer un regalo para que me hagan los chicos”, dijo ahora si cerrando la cuestión.