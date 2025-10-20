Teleshow

Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto en el Día de la Madre: “¿Quién me iba a comprar el regalo? Me lo hice yo”

La actriz, embarazada de su tercer hijo y separada de su exmarido, contó que ella misma preparó su obsequio para que sus hijos, Toribio y Belisario, tuvieran un presente para entregarle

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto, el papá de sus hijos: "Me autocompré un regalo del Día de la Madre" (Video: Instagram)

Juana Repetto compartió en sus redes un video que generó empatía, debate y también algunas críticas. En la víspera del Día de la Madre, la actriz contó que decidió comprarse ella misma un regalo “para que sus hijos tuvieran algo que entregarle al despertarse”, y acompañó su publicación con una reflexión sobre la maternidad, las tradiciones familiares y la necesidad de dejar de esperar que otros validen los momentos importantes.

“Me autoencargué dos regalitos para que los chicos tengan algo para darme cuando nos despertamos. ¿Qué opinión les merece?”, escribió junto al video donde se la ve hablando desde su casa, en un tono entre íntimo y humorístico. “O sea, fue más por ellos que por mí. Tenemos como esa tradición en casa, en los días especiales, de preparar un desayuno, dejar un dibujito en la mesa o algún regalito. Depende la ocasión. Para mí fue lindo abrirlos con ellos y tener un regalo del Día de la Madre de recuerdo, sobre todo que es un año súper especial”, explicó Juana, que está cursando un nuevo embarazo junto a Sebastián Graviotto, padre de su hijo menor, Belisario, pese a su separación.

En el video, Juana cuenta que compró los regalos, los envolvió y los dejó listos para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran dárselos a la mañana siguiente. “Porque entre que ya en el colegio no se hace alusión al ‘día de’, por suerte y muy acertadamente, entonces no mandan ni un dibujito, y que a ellos no se les ocurrió nada, pedirles que me hagan un dibujito yo misma era un montón”, expresó. “Me daba cosita no tener nada. ¿Estoy ‘flasheando’? Además, temía que Toro se sintiera mal, porque es muy sensible y le importan mucho estas cuestiones. Beli todavía no tiene tanto registro, pero como si lo hubiera parido al mayor, quiso llegar con algo a lo de su abuela, así que creo haber hecho bien”, agregó.

La actriz reflexionó sobre la
La actriz reflexionó sobre la maternidad, las tradiciones familiares y la importancia de no esperar validación externa

Mientras mostraba los paquetes, Juana se filmó abriendo los obsequios: una cadenita con los nombres de ella y sus tres hijos —aunque aclaró que aún no podía mostrar el cuarto nombre, correspondiente al bebé en camino— y un llavero con dibujos de los chicos. “Me autocompré un regalo del Día de la Madre”, dice en el clip, entre risas. “Les di los regalitos ayer para que escribieran algo y me los dieran, porque si no, no iba a tener regalo. ¿Quién me iba a comprar a mí el regalo de los chicos? No tienen dinero. Nadie”, explicó con ironía. Luego, mostró el detalle más tierno: “Beli me escribió ‘te amo’ con su letra. Lloré. Ese es el mejor regalo de todos”.

Entre los mensajes más celebratorios, muchas mujeres compartieron experiencias similares. “Yo también me lo compro, nadie más lo va a hacer”, “Siempre me hago un regalito, es una forma de agradecerme todo el esfuerzo”, “Sos muy genuina, Juana, me siento identificada”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la publicación. Varias madres destacaron la ternura del gesto de Juana hacia sus hijos, especialmente al incluirlos en el ritual del obsequio sin cargar de responsabilidad a nadie más.

Pero también hubo quienes aprovecharon para apuntar contra Sebastián Graviotto, su pareja y padre de Belisario. “¿Y el padre? Tendría que llevar a los chicos a comprarte un regalo. Media pila”, escribió una usuaria. “El papá de Beli podría haber comprado algo, soy mamá divorciada y siempre lo hacía por los nenes”, señaló otra. “Flojita la familia. El papá, la abuela o alguien podrían haberse encargado”, comentó una seguidora. Los mensajes en ese tono se repitieron con frecuencia, transformando el posteo en una discusión sobre la distribución de las tareas afectivas y los pequeños gestos de cuidado en la familia.

Temas Relacionados

Juana RepettoSebastián Graviotto

Últimas Noticias

La foto de Mauro Icardi por la que fue criticado en las redes: “No puede soltar a Wanda Nara”

El futbolista del Galatasaray eligió una imagen retro para felicitar a su madre, Analía Rivero, y desató una ola de comentarios y teorías entre sus seguidores

La foto de Mauro Icardi

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: “Ya se llevó mucha plata de mi casa”

Luego de la excarcelación de Elizabeth Rodrigo, la madre de la exvedette, la conductora se refirió en Intrusos a la amenaza que le hicieron de llevarla a la Justicia por sus dichos

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén

L-Gante denunció a Maxi El Brother, su representante, por un millón de dólares: “Me siento desilusionado”

El cantante sorprendió al revelar el quiebre con su histórico manager, a quien reclama una suma millonaria y la rendición de cuentas por contratos y dinero que, aseguró en DDM, nunca le informaron

L-Gante denunció a Maxi El

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

Ocurrió tras una presentación en Roque Pérez. Aprovechó que se bajaron para facilitarle el paso y se trepó al vehículo oficial

L-Gante sumó otra causa en

La angustia de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a la Argentina: “Cuando el corazón se rompe en silencio”

La modelo sueca compartió tiernas fotos familiares y un mensaje lleno de amor para el exfutbolista, quien volvió a Buenos Aires para continuar con su participación en MasterChef Celebrity

La angustia de Daniela Christiansson
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: las

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

Los ocho cuidados que hay que tener para que la Calathea crezca sana y rápido en el hogar

Fabiola Yañez regresó a la Argentina y dijo que buscará que Alberto Fernández se revincule con su hijo

Brutal agresión en Salta: un joven fue atacado por la espalda a la salida de un boliche y quedó en coma

¿Cuál es el límite de la resistencia física de un atleta? Qué reveló un estudio

INFOBAE AMÉRICA
El hallazgo de un mineral

El hallazgo de un mineral misterioso en la superficie de Marte da nuevas pistas sobre su pasado geológico

Lula Da Silva viaja a Asia en busca de acuerdos comerciales y la incertidumbre sobre una posible reunión con Donald Trump

Un potente tornado sacudió varias localidades al norte de París: al menos un muerto y numerosos daños

La nueva fuerza internacional en Haití se enfrentó por primera vez contra las pandillas: “Fue una resistencia feroz”

Curvas, flores y misterios: así es Lombard Street, la icónica calle de San Francisco que se convirtió en leyenda

TELESHOW
La foto de Mauro Icardi

La foto de Mauro Icardi por la que fue criticado en las redes: “No puede soltar a Wanda Nara”

Carmen Barbieri apuntó contra Ayelén Paleo: “Ya se llevó mucha plata de mi casa”

L-Gante denunció a Maxi El Brother, su representante, por un millón de dólares: “Me siento desilusionado”

L-Gante sumó otra causa en la Justicia: ahora por intentar llevarse una moto de la Policía

La angustia de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a la Argentina: “Cuando el corazón se rompe en silencio”