Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto en el Día de la Madre: “¿Quién me iba a comprar el regalo? Me lo hice yo”

Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto, el papá de sus hijos: "Me autocompré un regalo del Día de la Madre" (Video: Instagram)

Juana Repetto compartió en sus redes un video que generó empatía, debate y también algunas críticas. En la víspera del Día de la Madre, la actriz contó que decidió comprarse ella misma un regalo “para que sus hijos tuvieran algo que entregarle al despertarse”, y acompañó su publicación con una reflexión sobre la maternidad, las tradiciones familiares y la necesidad de dejar de esperar que otros validen los momentos importantes.

“Me autoencargué dos regalitos para que los chicos tengan algo para darme cuando nos despertamos. ¿Qué opinión les merece?”, escribió junto al video donde se la ve hablando desde su casa, en un tono entre íntimo y humorístico. “O sea, fue más por ellos que por mí. Tenemos como esa tradición en casa, en los días especiales, de preparar un desayuno, dejar un dibujito en la mesa o algún regalito. Depende la ocasión. Para mí fue lindo abrirlos con ellos y tener un regalo del Día de la Madre de recuerdo, sobre todo que es un año súper especial”, explicó Juana, que está cursando un nuevo embarazo junto a Sebastián Graviotto, padre de su hijo menor, Belisario, pese a su separación.

En el video, Juana cuenta que compró los regalos, los envolvió y los dejó listos para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran dárselos a la mañana siguiente. “Porque entre que ya en el colegio no se hace alusión al ‘día de’, por suerte y muy acertadamente, entonces no mandan ni un dibujito, y que a ellos no se les ocurrió nada, pedirles que me hagan un dibujito yo misma era un montón”, expresó. “Me daba cosita no tener nada. ¿Estoy ‘flasheando’? Además, temía que Toro se sintiera mal, porque es muy sensible y le importan mucho estas cuestiones. Beli todavía no tiene tanto registro, pero como si lo hubiera parido al mayor, quiso llegar con algo a lo de su abuela, así que creo haber hecho bien”, agregó.

La actriz reflexionó sobre la maternidad, las tradiciones familiares y la importancia de no esperar validación externa

Mientras mostraba los paquetes, Juana se filmó abriendo los obsequios: una cadenita con los nombres de ella y sus tres hijos —aunque aclaró que aún no podía mostrar el cuarto nombre, correspondiente al bebé en camino— y un llavero con dibujos de los chicos. “Me autocompré un regalo del Día de la Madre”, dice en el clip, entre risas. “Les di los regalitos ayer para que escribieran algo y me los dieran, porque si no, no iba a tener regalo. ¿Quién me iba a comprar a mí el regalo de los chicos? No tienen dinero. Nadie”, explicó con ironía. Luego, mostró el detalle más tierno: “Beli me escribió ‘te amo’ con su letra. Lloré. Ese es el mejor regalo de todos”.

Entre los mensajes más celebratorios, muchas mujeres compartieron experiencias similares. “Yo también me lo compro, nadie más lo va a hacer”, “Siempre me hago un regalito, es una forma de agradecerme todo el esfuerzo”, “Sos muy genuina, Juana, me siento identificada”, fueron algunos de los comentarios que se multiplicaron en la publicación. Varias madres destacaron la ternura del gesto de Juana hacia sus hijos, especialmente al incluirlos en el ritual del obsequio sin cargar de responsabilidad a nadie más.

Pero también hubo quienes aprovecharon para apuntar contra Sebastián Graviotto, su pareja y padre de Belisario. “¿Y el padre? Tendría que llevar a los chicos a comprarte un regalo. Media pila”, escribió una usuaria. “El papá de Beli podría haber comprado algo, soy mamá divorciada y siempre lo hacía por los nenes”, señaló otra. “Flojita la familia. El papá, la abuela o alguien podrían haberse encargado”, comentó una seguidora. Los mensajes en ese tono se repitieron con frecuencia, transformando el posteo en una discusión sobre la distribución de las tareas afectivas y los pequeños gestos de cuidado en la familia.