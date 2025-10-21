Teleshow

Maxi López volvió a la Argentina y habló de su relación con Wanda Nara: “Siempre nos tiroteamos”

El exdelantero de River Plate explicó su renovado vínculo con la conductora de MasterChef Celebrity y de la salud de su esposa Daniela Christiansson, con quien espera su segundo hijo

Maxi López volvió al país y habló de su repentino viaje (Video: Bondi Live-El ejército de la mañana)

Maxi López regresó a la Argentina tras un viaje relámpago a Suiza motivado por un accidente doméstico que sufrió su esposa, Daniela Christiansson, quien además atraviesa la etapa final de su embarazo. Apenas aterrizó en Ezeiza, el exfutbolista respondió sobre el estado de salud de su mujer, su experiencia en MasterChef Celebrity (Telefe), las dinámicas con Wanda Nara y Mauro Icardi, y la mirada que sobre el escándalo que atraviesa su expareja.

Sobre el motivo de su viaje, López aclaró la situación de Daniela: “Ella está bien. Fue un accidente doméstico, nada más. El viaje ya estaba organizado, estaba planeado. Así que estuve tres, cuatro semanas en el país. Necesitaba una semana para estar allá. También estaba extrañando a mi bebé allá”, contando que, a pesar de la distancia y los desafíos, la familia sigue siendo su prioridad.

Consultado por su participación en MasterChef y las concesiones que implican sus viajes, Maxi subrayó la realidad de su vida repartida: “Yo creo que debo ser uno de los pocos que vive a 15 horas de avión. Mi vida está radicada en Suiza… tengo mi señora que también está embarazada y todas las situaciones. Vine para acá, acepté este desafío, pero obviamente tengo la distancia normal, me tuve que tomar un avión y no es que vivo a una hora”. Respecto a la posibilidad de viajar de nuevo para el nacimiento, fue contundente: “Obvio, cómo no voy a estar. Estuve en el nacimiento de todos mis hijos, así que voy a estar también en el nacimiento de este. Tenemos que programarlo porque va a ser una cesárea programada. Así que, en base a lo que vayan diciendo los médicos y cómo proceda todo, lo vamos a ir organizando”, señaló en diálogo con Candela Mazzone para El Ejército de LAM (Bondi Live).

Maxi López habló de su relación con Wanda Nara y apuntó contra Mauro Icardi (Video: Bondi Live-El ejército de la mañana)

Ante las preguntas sobre la dinámica entre él y Wanda al aire del reality de cocina, El exdelantero de River Plate insistió en la espontaneidad del vínculo: “No está consensuado nada. Sale todo natural. Wanda y yo tuvimos siempre esa chispa… siempre nos tiroteamos, sea de la buena manera y de la no tan buena", recapituló el empresario, antes de hablar de la actualidad: “Ahora tenemos un buen momento. A veces fueron diferentes los términos, pero en realidad esta fue la relación, siempre nos reímos mucho y eso se traslada naturalmente a la televisión”.

Sobre Mauro Icardi, en cambio, eligió ser cauteloso: “No, no tengo que responder nada. Yo me concentro en cocinar, en mis hijos y ya está”. Cuando se le consultó por los vínculos familiares, en especial con respecto a la relación con las dos hijas de Wanda e Icardi, López remarcó: “Yo las trato como las traté siempre, como parte de la familia. Cuando están en casa, acá o en Europa, les abro la puerta como uno más de mis hijos… me parece que los nenes tienen que estar bien”, analizó.

Sobre la posibilidad de compartir un momento con el delantero del Galatasaray, en el hipotético caso de que los adultos puedan mejorar su vínculo, se mantuvo en la misma postura: "No entro ahí, no me interesa. Te repito, cuando las chicas están con nosotros, son tratadas como mis hijos. Después, lo que pasa del otro lado, son cosas que tendrá que arreglar Wanda con la otra parte“.

Referido a su vínculo con Martín Migueles, el nuevo novio de su exesposa, el empresario fue claro: “Tengo buena onda con él, trata bien a mis chicos y eso quiere decir que me respeta y yo respeto la relación que tienen y estoy contento por ellos.” Evitó involucrarse en juicios sobre las decisiones personales de la conductora y dejó en claro su regla: “Esas son cosas de cada uno y yo no me meto. Yo lo que tengo que evaluar es cómo se comporta con mis hijos, es la pareja de Wanda, ella lo eligió”.

