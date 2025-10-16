Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

Marley reemplazará temporalmente a Maxi López en MasterChef Celebrity por Telefe (Video: LAM, América TV)

El rumor venía creciendo desde hacía varios días, y finalmente fue el propio Marley quien lo confirmó: reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe. El conductor tomará el lugar del exfutbolista, quien permanece en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson, quien atraviesa el último tramo de su embarazo.

La ausencia de López se dio luego de un imprevisto doméstico que preocupó a la modelo sueca y que derivó en un viaje urgente de su pareja desde Buenos Aires hasta Ginebra. Ella misma compartió en redes el reencuentro familiar y aclaró que Maxi solo se ausentaría una semana. Ante ese hueco en las grabaciones, Telefe buscó un reemplazo de peso. En la lista sonaban nombres como Zaira Nara, pero el elegido fue Marley, una de las figuras más queridas del canal, quien no tardó en confirmar la noticia con su característico humor.

“Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”, contó en una entrevista con Santiago Riva Roy para LAM (América), que lo interceptó de manera inesperada mientras hacía las compras en una verdulería. “Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”, dijo entre risas, marcando el tono con el que se toma el desafío de ponerse el delantal.

El conductor asume el desafío mientras Maxi López acompaña a su esposa y a su hija en Suiza

El conductor explicó que, más allá de que su participación sea acotada, disfrutará su paso por el programa: “Me pidieron unos días, un reemplazo. Pero para mí es divertido”. Y enseguida dejó en claro que, más allá del juego televisivo, aprovechará la experiencia de estar del otro lado: “Telefe te llama y vos estás", le dijo el cronista. “No tengo un ego… esas son pavadas. No soy un conductor con ego, soy un chico que va a trabajar y si el canal me necesita, ahí estoy”, afirmó Marley.

Además, recordó que no es la primera vez que se cruza con el formato: “Conduje un programa como MasterChef llamado Dueños de la Cocina. Entonces me encanta poder estar de este lado y vivirlo de otra manera. Es más, es la primera vez en mi vida que me van a dar una devolución”.

Sobre sus habilidades gastronómicas, fue honesto: “Yo siempre le cociné a Mirko y a Milenka, y antes, cuando estaba solo en la vida, también me cocinaba. Tengo una noción. No es que no sé cómo se prenden las hornallas ni nada, pero se me han quemado cosas en la vida”. Sin embargo, admitió que no podría sostener un ritmo de grabaciones largo: “No me quedaría si fuera toda una temporada cocinando. Son muchas horas. Yo tengo a Milenka, es un tema”.

La participación de Marley será breve, ya que sus hijos son pequeños y prioriza su cuidado

El diálogo con LAM también tocó un punto inevitable: su reencuentro con Wanda Nara. La situación con la conductora permanece tensa después de la entrevista que él le hizo a Mauro Icardi en Turquía para su programa de viajes, una nota que habría generado cierto malestar en la mediática. “Ella va manejando los climas. Obviamente, conmigo también tiene un tema, así que vamos a ver si se resuelve o no se resuelve. Porque a mí no me contestaba el teléfono antes, cuando yo la invitaba a Por el mundo”, bromeó Marley, dejando entrever que el cruce en el estudio podría venir con humor, pero también con historia.

La entrevista se dio en un contexto tan insólito como propio del personaje: una verdulería. “Estaba comprando papas, repollos, zapallitos...", dijo Pepe Ochoa. “Ah, yo pensaba que era el mercado de MasterChef”, bromeó Marcela Feudale, generando risas en el panel, que la corrigió al instante.