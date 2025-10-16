Teleshow

Marley confirmó que reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity: “Siempre le cociné a mis hijos”

El conductor cubrirá la ausencia del exfutbolista, quien viajó a Suiza por motivos familiares, y anticipa el reencuentro con Wanda Nara luego de la polémica por su entrevista a Mauro Icardi

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Marley reemplazará temporalmente a Maxi López en MasterChef Celebrity por Telefe (Video: LAM, América TV)

El rumor venía creciendo desde hacía varios días, y finalmente fue el propio Marley quien lo confirmó: reemplazará a Maxi López en MasterChef Celebrity, el reality culinario que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe. El conductor tomará el lugar del exfutbolista, quien permanece en Suiza junto a su esposa Daniela Christiansson, quien atraviesa el último tramo de su embarazo.

La ausencia de López se dio luego de un imprevisto doméstico que preocupó a la modelo sueca y que derivó en un viaje urgente de su pareja desde Buenos Aires hasta Ginebra. Ella misma compartió en redes el reencuentro familiar y aclaró que Maxi solo se ausentaría una semana. Ante ese hueco en las grabaciones, Telefe buscó un reemplazo de peso. En la lista sonaban nombres como Zaira Nara, pero el elegido fue Marley, una de las figuras más queridas del canal, quien no tardó en confirmar la noticia con su característico humor.

Lo mío es un reemplazo nada más, no quieren que se diga, pero estoy reemplazando a Maxi”, contó en una entrevista con Santiago Riva Roy para LAM (América), que lo interceptó de manera inesperada mientras hacía las compras en una verdulería. “Esperemos que vuelva el lunes, porque si no lo van a terminar echando por mi culpa. Si me va mal a mí, le va mal a Maxi. Vuela él, creo”, dijo entre risas, marcando el tono con el que se toma el desafío de ponerse el delantal.

El conductor asume el desafío
El conductor asume el desafío mientras Maxi López acompaña a su esposa y a su hija en Suiza

El conductor explicó que, más allá de que su participación sea acotada, disfrutará su paso por el programa: “Me pidieron unos días, un reemplazo. Pero para mí es divertido”. Y enseguida dejó en claro que, más allá del juego televisivo, aprovechará la experiencia de estar del otro lado: “Telefe te llama y vos estás", le dijo el cronista. “No tengo un ego… esas son pavadas. No soy un conductor con ego, soy un chico que va a trabajar y si el canal me necesita, ahí estoy”, afirmó Marley.

Además, recordó que no es la primera vez que se cruza con el formato: “Conduje un programa como MasterChef llamado Dueños de la Cocina. Entonces me encanta poder estar de este lado y vivirlo de otra manera. Es más, es la primera vez en mi vida que me van a dar una devolución”.

Sobre sus habilidades gastronómicas, fue honesto: “Yo siempre le cociné a Mirko y a Milenka, y antes, cuando estaba solo en la vida, también me cocinaba. Tengo una noción. No es que no sé cómo se prenden las hornallas ni nada, pero se me han quemado cosas en la vida”. Sin embargo, admitió que no podría sostener un ritmo de grabaciones largo: “No me quedaría si fuera toda una temporada cocinando. Son muchas horas. Yo tengo a Milenka, es un tema”.

La participación de Marley será
La participación de Marley será breve, ya que sus hijos son pequeños y prioriza su cuidado

El diálogo con LAM también tocó un punto inevitable: su reencuentro con Wanda Nara. La situación con la conductora permanece tensa después de la entrevista que él le hizo a Mauro Icardi en Turquía para su programa de viajes, una nota que habría generado cierto malestar en la mediática. “Ella va manejando los climas. Obviamente, conmigo también tiene un tema, así que vamos a ver si se resuelve o no se resuelve. Porque a mí no me contestaba el teléfono antes, cuando yo la invitaba a Por el mundo”, bromeó Marley, dejando entrever que el cruce en el estudio podría venir con humor, pero también con historia.

La entrevista se dio en un contexto tan insólito como propio del personaje: una verdulería. “Estaba comprando papas, repollos, zapallitos...", dijo Pepe Ochoa. “Ah, yo pensaba que era el mercado de MasterChef”, bromeó Marcela Feudale, generando risas en el panel, que la corrigió al instante.

Temas Relacionados

MarleyMaxi LópezMasterChef Celebrity

Últimas Noticias

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El músico canceló su gira por motivos de salud, pero no quiso perderse el concierto de su excompañero. La ciudad fue testigo de abrazos, despedidas y el último adiós al joven artista junto a Niall Horan

Un reencuentro que terminó en

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

El músico británico revolucionó el pop junto a One Direction y dejó huella como solista. La historia de superación ligada a la música, su última visita a la Argentina, los reencuentros con sus amigos de la banda y el homenaje emotivo de los fans en todo el mundo

Liam Payne, a un año

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

El padre del ex One Direction recibió la noticia de la muerte de Liam una hora después que el resto del mundo. Se tomó un avión a Buenos Aires y comenzó una odisea que pareció interminable y que encontró en el amor de los fanáticos una manera más liviana de asumir una realidad que todavía hoy parece inexplicable

El calvario de Geoff Payne

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

El actor llegó a Mi Cielo y allí, en su “verificación técnica del alma”, desnudó la relación con sus padres y sus experiencias cuando trabajaba a los 12 años, que plasmó con crudeza en su autobiografía “Vos sí que no tenés problemas”

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa

La actriz sorprendió en el programa de Mario Pergolini con un outfit audaz y la noticia de que la exitosa serie de Netflix volverá en noviembre

Griselda Siciliani deslumbró con un
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025: cómo es la

Elecciones 2025: cómo es la Boleta Única de Papel de Santa Cruz y quiénes son los candidatos

Quién era el histórico referente de la UCR de Misiones que murió tras descompensarse en vivo durante un debate

Indignación y repudio por el disfraz de un alumno en Bariloche: se vistió de “mujer violada” en su viaje de egresados

Capturaron a cinco miembros de la banda que robó tres casas en una hora en Avellaneda y Lanús

Con penas de hasta 10 años, condenaron a los penitenciarios de Salta acusados de corrupción

INFOBAE AMÉRICA
Ucrania registró más de mil

Ucrania registró más de mil cubanos en las filas del ejército ruso: 96 están muertos o desaparecieron en combate

Rodrigo Paz llamó a los bolivianos a cuidar su voto en el balotaje del domingo: “Está en juego el destino de la Nación”

Rusia lanzó un ataque masivo con más de 300 drones y 37 misiles contra cinco regiones de Ucrania

EEUU condenó los ataques con explosivos en Ecuador y reafirmó su apoyo a la lucha “para erradicar el crimen organizado”

Estados Unidos instó al Gobierno de Japón a detener la importación de energía rusa

TELESHOW
Un reencuentro que terminó en

Un reencuentro que terminó en tragedia y un secreto que se llevó a la tumba: el motivo por el que Liam Payne estaba en Argentina

El calvario de Geoff Payne para repatriar el cuerpo de su hijo: 19 días entre lágrimas, trámites y el afecto de los fans

Liam Payne, a un año de su partida: el recuerdo mundial de un ídolo que marcó a una generación

Gastón Soffritti: “Mis papás nunca pudieron leer mi libro”

Griselda Siciliani deslumbró con un osado look en el programa de Pergolini y adelantó la tercera temporada de Envidiosa