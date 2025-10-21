Teleshow

El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

La influencer, quien transita su tercer embarazo, protagonizó un descuido durante la celebración del Día de la Madre cuando sus seguidores descubrieron cómo se llamará su bebé en camino

Sol de María

Por Sol de María

Guardar
Juana Repetto reveló accidentalmente el nombre de su tercer hijo en un video familiar (Video: Instagram)

Lo que comenzó como un tierno video familiar por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en noticia: Juana Repetto reveló por accidente el nombre del bebé que está esperando. La actriz y creadora de contenido, que transita el quinto mes de embarazo, compartió con sus seguidores el momento en que abría los regalos que había preparado para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran sorprenderla. Sin embargo, un pequeño descuido bastó para que sus fanáticos descubrieran el detalle más esperado: el nombre del nuevo integrante de la familia.

Mientras mostraba una cadenita con los nombres de ella y de sus tres hijos, Juana intentó mantener el misterio. “Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del ‘bebulo’, así que no lo podemos mostrar entero”, comentó entre risas, tapando parte del dije con la mano. Pero el reflejo fue más lento que la cámara: al detener el video en el momento justo, los seguidores notaron que el grabado decía claramente Timoteo.

En cuestión de minutos, el clip se viralizó. En redes comenzaron a circular comentarios de usuarios que pausaron el video para confirmar la sospecha: “Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!”, “Vi el nombre del nuevo bebé, pero no diré nada”, “Hola, Timoteo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las publicaciones de la actriz. Aunque Juana no lo confirmó oficialmente, el nombre de su tercer hijo ya parecería haber sido presentado en sociedad.

El nombre del bebé, Timoteo,
El nombre del bebé, Timoteo, se filtró por un descuido mientras Juana mostraba un regalo del Día de la Madre

El momento formaba parte de un reel que compartió desde su casa, en el que contaba cómo había organizado sus propios regalos del Día de la Madre para que sus hijos pudieran tener un gesto con ella. Con humor y ternura, explicó que decidió comprar los obsequios, envolverlos y pedirles a sus hijos que los firmaran para que pudieran entregárselos esa mañana. El hecho fue interpretado como un tiro por elevación para Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y de su hijo en camino, de quien anunció su separación en abril de este año.

“Me autoencargué dos regalitos para que los chicos tengan algo para darme cuando nos despertamos. ¿Qué opinión les merece?”, contó entre risas. “O sea, fue más por ellos que por mí. Tenemos como esa tradición en casa, en los días especiales, de preparar un desayuno, dejar un dibujito en la mesa o algún regalito. Depende la ocasión. Para mí fue lindo abrirlos con ellos y tener un regalo del Día de la Madre de recuerdo, sobre todo que es un año súper especial”, explicó Juana.

Juana Repetto expuso a Sebastián
Juana Repetto expuso a Sebastián Graviotto, el papá de sus hijos: "Me autocompré un regalo del Día de la Madre" (Instagram)

En el video, Juana cuenta que compró los regalos, los envolvió y los dejó listos para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran dárselos a la mañana siguiente. “Porque entre que ya en el colegio no se hace alusión al ‘día de’, por suerte y muy acertadamente, entonces no mandan ni un dibujito, y que a ellos no se les ocurrió nada, pedirles que me hagan un dibujito yo misma era un montón”, expresó. “Me daba cosita no tener nada. ¿Estoy ‘flasheando’? Además, temía que Toro se sintiera mal, porque es muy sensible y le importan mucho estas cuestiones. Beli todavía no tiene tanto registro, pero como si lo hubiera parido al mayor, quiso llegar con algo a lo de su abuela, así que creo haber hecho bien”, agregó.

Mientras mostraba los paquetes, Juana se filmó abriendo los obsequios: una cadenita con los nombres de ella y sus tres hijos, en la que se leyó el de Timoteo, y un llavero con dibujos de los niños. “Me autocompré un regalo del Día de la Madre”, dice en el clip, entre risas. “Les di los regalitos ayer para que escribieran algo y me los dieran, porque si no, no iba a tener regalo. ¿Quién me iba a comprar a mí el regalo de los chicos? No tienen dinero. Nadie”, explicó con ironía. Luego, mostró el detalle más tierno: “Beli me escribió ‘te amo’ con su letra. Lloré. Ese es el mejor regalo de todos”.

Temas Relacionados

Juana RepettoTimoteo Graviotto

Últimas Noticias

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

El cantante de una popular banda sorprendió a todos al sumarse al reality culinario, mostrando su estilo único y una gran dosis de humor. Cómo fue su primer desafío

MasterChef Celebrity presentó a la

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

En Bendita, compartió en vivo la difícil situación que atraviesa con un fanático. Los encuentros incómodos que la pusieron en alerta. Qué le escribió él después de hacer pública su situación

La postura de Edith Hermida

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

El creador de contenido uruguayo de 31 años compartió en una charla con Grego Roselló sus razones personales para evitar relaciones formales

La confesión de Fede Vigevani

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”

La diseñadora y el modelo sorprendieron a sus seguidores con una emotiva celebración frente al mar Caribe, donde la familia y el amor fueron los grandes protagonistas

La romántica ceremonia de Paz

La palabra de Valentina Cervantes sobre la polémica versión de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández

La modelo, participante de MasterChef Celebrity, se refirió al rumor, lo que habría motivado el tenso vínculo con la conductora del reality de cocina

La palabra de Valentina Cervantes
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dos platos argentinos quedaron entre

Dos platos argentinos quedaron entre los 10 mejores del mundo en un ranking

Aumentaron los casos de cáncer relacionados con la obesidad, según un estudio con datos de 42 países

“Te estoy salvando la vida”: un perito y un oficial de la Bonaerense quedaron presos por extorsión

Encontraron cabezas de animales muertos en una caja frente a un supermercado en La Plata

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias de la recta final hacia los comicios legislativos nacionales del 26 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Trump declaró que Ucrania podría

Trump declaró que Ucrania podría “ganar” la guerra contra Rusia y afirmó que “cualquier cosa puede pasar”

Hitler, a treinta días del poder: qué papel jugaron las maniobras personales en el ascenso del nazismo

Hallazgo inédito: identifican una galaxia vecina con moléculas claves en los procesos químicos de la vida

Maduro arremetió contra el cardenal Baltazar Porras tras la canonización de José Gregorio Hernández: “Estaba conspirando”

El régimen de Daniel Ortega entregó otras 9.300 hectáreas a mineras chinas en la región costera de Nicaragua

TELESHOW
MasterChef Celebrity presentó a la

MasterChef Celebrity presentó a la estrella del rock elegida para reemplazar a Pablo Lescano

La postura de Edith Hermida sobre su acosador: “Es una persona que no está en eje, pero nunca fue agresivo conmigo”

La confesión de Fede Vigevani sobre su soltería: “Le tengo el miedo al compromiso”

La romántica ceremonia de Paz Cornú en República Dominicana para renovar votos con Diego Orden: “Fue un día mágico”

La palabra de Valentina Cervantes sobre la polémica versión de que Wanda Nara le escribía a Enzo Fernández