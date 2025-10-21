El error de Juana Repetto por el que se filtró el nombre de su tercer hijo: el video que la delató

Juana Repetto reveló accidentalmente el nombre de su tercer hijo en un video familiar (Video: Instagram)

Lo que comenzó como un tierno video familiar por el Día de la Madre terminó convirtiéndose en noticia: Juana Repetto reveló por accidente el nombre del bebé que está esperando. La actriz y creadora de contenido, que transita el quinto mes de embarazo, compartió con sus seguidores el momento en que abría los regalos que había preparado para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran sorprenderla. Sin embargo, un pequeño descuido bastó para que sus fanáticos descubrieran el detalle más esperado: el nombre del nuevo integrante de la familia.

Mientras mostraba una cadenita con los nombres de ella y de sus tres hijos, Juana intentó mantener el misterio. “Tiene los nombres de los cuatro, pero todavía no contamos el nombre del ‘bebulo’, así que no lo podemos mostrar entero”, comentó entre risas, tapando parte del dije con la mano. Pero el reflejo fue más lento que la cámara: al detener el video en el momento justo, los seguidores notaron que el grabado decía claramente Timoteo.

En cuestión de minutos, el clip se viralizó. En redes comenzaron a circular comentarios de usuarios que pausaron el video para confirmar la sospecha: “Pausé el video y se vio el nombre... ¡Timoteo!”, “Vi el nombre del nuevo bebé, pero no diré nada”, “Hola, Timoteo”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en las publicaciones de la actriz. Aunque Juana no lo confirmó oficialmente, el nombre de su tercer hijo ya parecería haber sido presentado en sociedad.

El momento formaba parte de un reel que compartió desde su casa, en el que contaba cómo había organizado sus propios regalos del Día de la Madre para que sus hijos pudieran tener un gesto con ella. Con humor y ternura, explicó que decidió comprar los obsequios, envolverlos y pedirles a sus hijos que los firmaran para que pudieran entregárselos esa mañana. El hecho fue interpretado como un tiro por elevación para Sebastián Graviotto, padre de su hijo Belisario y de su hijo en camino, de quien anunció su separación en abril de este año.

“Me autoencargué dos regalitos para que los chicos tengan algo para darme cuando nos despertamos. ¿Qué opinión les merece?”, contó entre risas. “O sea, fue más por ellos que por mí. Tenemos como esa tradición en casa, en los días especiales, de preparar un desayuno, dejar un dibujito en la mesa o algún regalito. Depende la ocasión. Para mí fue lindo abrirlos con ellos y tener un regalo del Día de la Madre de recuerdo, sobre todo que es un año súper especial”, explicó Juana.

En el video, Juana cuenta que compró los regalos, los envolvió y los dejó listos para que sus hijos, Toribio y Belisario, pudieran dárselos a la mañana siguiente. “Porque entre que ya en el colegio no se hace alusión al ‘día de’, por suerte y muy acertadamente, entonces no mandan ni un dibujito, y que a ellos no se les ocurrió nada, pedirles que me hagan un dibujito yo misma era un montón”, expresó. “Me daba cosita no tener nada. ¿Estoy ‘flasheando’? Además, temía que Toro se sintiera mal, porque es muy sensible y le importan mucho estas cuestiones. Beli todavía no tiene tanto registro, pero como si lo hubiera parido al mayor, quiso llegar con algo a lo de su abuela, así que creo haber hecho bien”, agregó.

Mientras mostraba los paquetes, Juana se filmó abriendo los obsequios: una cadenita con los nombres de ella y sus tres hijos, en la que se leyó el de Timoteo, y un llavero con dibujos de los niños. “Me autocompré un regalo del Día de la Madre”, dice en el clip, entre risas. “Les di los regalitos ayer para que escribieran algo y me los dieran, porque si no, no iba a tener regalo. ¿Quién me iba a comprar a mí el regalo de los chicos? No tienen dinero. Nadie”, explicó con ironía. Luego, mostró el detalle más tierno: “Beli me escribió ‘te amo’ con su letra. Lloré. Ese es el mejor regalo de todos”.