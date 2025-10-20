Cinthia Fernández sorprendió a sus hijas en pleno viaje de egresadas: “Si Mahoma no va a la montaña...”

Cinthia Fernández viajó hasta Tigre para reencontrarse con sus hijas mayores luego de unos días separadas por la distancia (Instagram)

Este domingo se vivió el Día de la Madre con toda la intensidad y la emoción que caracteriza la fecha, y las celebridades tampoco quisieron quedarse al margen. Entre festejos originales y homenajes en las redes, Cinthia Fernández se animó a un gesto distinto con tal de no privarse de abrazar a sus hijas. Aunque la jornada la encontró lejos del clásico desayuno en casa, la mediática no dudó en buscar contacto con su familia completa: decidió viajar hasta el Tigre para sorprender a sus gemelas, Charis y Bella, que estaban de viaje de egresadas junto a sus compañeros de primaria.

Lejos de resignarse a una celebración incompleta, Cinthia compartió toda la travesía y su estado de ánimo en sus redes sociales. “La cosa es así… Mis hijas más grandes estaban de viaje de egresados en el Tigre, hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin ellas, y la verdad, dije: ‘Acá sentada no me puedo quedar. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma’”, arrancó relatando con su habitual sinceridad. Y sin vueltas, explicó la razón del viaje: “Las fui a sorprender y solo darles un beso. Y es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los te amo y los te extraño”, continuó, emocionada.

En el video que le hizo a sus seguidores, la bailarina mostró cada etapa de su plan maternal: tomó la lancha junto a Francesca, su hija menor, y su pareja Roberto Castillo, hasta llegar al hotel donde estaban las gemelas. Ya en el lugar, Cinthia y Francesca se ocultaron para que el reencuentro fuera una sorpresa total. El momento preciso de la llegada reflejó un mix de risas, abrazos y hasta incredulidad: Charis y Bella, desconcertadas y felices, no podían creer que su mamá estuviera ahí. El video, registrado en primera persona por la propia Cinthia, muestra cómo las niñas corren a abrazarla y le transmiten el cariño que solo los hijos pueden dar cuando el deseo y la sorpresa se encuentran.

"No pido más en esta vida, solo que nunca me falten. Las amo y creo que volvería de otras vidas solo por un beso de ustedes. ¡Gracias por hacerme del título de mamá!“, destacó Cinthia en sus redes, usando una vez más las palabras como puente entre la emoción, la aventura y la autenticidad cotidiana que sabe transmitirle a sus seguidores.

El cierre del posteo de Fernández fue un saludo y un deseo extendido para la comunidad. “¡Feliz día! A los que la son, a las que lo esperan, a las que nos dieron la vida, a las que perdieron, y a las que no pudieron. Gracias por ser mi cómplice eterno @robertocastillo_ y a mi chiquita que guardó milagrosamente el secreto”, escribió como broche de oro.

Sin embargo, el gesto de la mediática no estuvo exento de controversia. Muchos seguidores se volcaron a la sección de comentarios para repudiar el accionar de Cinthia y cuestionar su falta de empatía con el resto de los chicos del viaje. “Es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra”; “Me parece malísima tu actitud”; “Te fuiste al pasto”; “Era su viaje de egresados. Pensaste solo en vos y no en ellas”; “¡Qué pesada! Encima poca empatía con el resto de sus compañeros del colegio”; “No tiene nada de tierno esto”, fueron algunos de los mensajes críticos que se multiplicaron al viralizarse la publicación.

Pero, fiel a su estilo, Cinthia eligió mostrar la maternidad desde sus emociones más sinceras. Para ella, el Día de la Madre demanda actos de amor fuera de programa, encuentros inesperados y gestos que, más allá de la polémica en redes, marcan momentos que se graban para siempre en el corazón de una familia. Cada abrazo, cada te amo y cada travesía inesperada refuerza la certeza de que, en la vida real, las madres también hacen locuras cuando lo que importa es compartir un instante, aunque sea solo por un rato.